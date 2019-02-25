賽事心得／天時地利人和全齊 北九州馬破三！

2019-02-25 10:55 運動筆記 Bo-Yu Lin



2016/02 一個體重接近90kg體脂破30%的新竹上班族，全馬只能勉強完賽。

三年後．．．

2019/02 北九州馬 2:58:19 Age 18-34 BQ達標。

零、前言

這是一個平凡素質跑者跑進BQ的小故事．．．

當時2010年還在學校的時候，多少有一些慢跑的習慣，看到有馬拉松辦在太魯閣，覺得去跑步還可以順便去玩好像挺不錯的就報了半馬去玩，就此開啟了馬拉松人生。

2011跑了大阪馬初馬344，當初就一直想跑進當時的夢想sub330，只是後來研究所畢業出社會工作，這個夢想也隨著逐漸增加的體重遠去。還曾拖著90kg身軀跑了一場熊空馬快六小時完賽，那個能跑sub4甚至接近330的時光已經是好久好久以前的事…直到2016年覺得這樣子身體越來越差，應該要好好對自己的身體負責。2016/5從87、88kg開始減重，到年底大概是74、75kg，這時候就開始想要重新挑戰330大關，只是當初還沒做太多準備接連鎩羽而歸，宜蘭國道335新竹馬331(里程不足)，直到年底台北馬差一百公尺看著錶上時間超過330……

壹、轉變

當初看了徐國峰教練的網誌還有使用了RQ網站，比較開始有馬拉松配速還有M心率之類的概念，開始了解到跑馬不是一直跑就對了，要掌握自己身體狀態不要在前面就太用力跑，後面爆掉吐回去的時間只會更多。

在這一個多月的時間練跑多留意心率區間，抓到自己馬拉松的配速和心率，2017/2高雄馬靠著難得的寒流，還有前面盡量壓住心率不要超標，一舉完成2011年時立下跑馬的夢想sub330。

（第41馬 高雄馬3:23:07）

然後三週後靠著優異的氣溫還有平坦的賽道，在看得到富士山的靜岡馬跑進sub320。

（第42馬 靜岡馬 3:19:47）

跑進sub320後想想離當時19-34 BQ 3:05已經不到15分鐘，如果真的好好練練說不定有機會跑進傳說中平民奧林匹克－六大馬門檻最高的波馬？！

（2017當時的BQ 3:05:00 for age 18-34）

於是在年中開始研究各種課表，後來發現徐國峰教練的2015上海馬課表分成四個周期（基礎期4weeks-進展期5weeks-巔峰期4weeks-比賽期4weeks），月跑量最多也只有三百多公里，算是適合比較沒時間練到太多的我去執行的。

貳、挫敗

以2017/11/19神戶馬為目標賽事，往前回推大約16週從七月底開始執行課表，照著課表裡面的E心率M心率T配速I配速R配速等照著練。基礎期主要就是輕鬆的長跑讓身體習慣，進展期就是一週兩次的I配速的800m或者是1000m間歇搭配週末LSD，巔峰期就是主要練T配速提高乳酸門檻，比賽期就是漸漸減量搭配比較多的M心率/配速和T配速搭配。只是以十一月中的賽事為目標，要週期化訓練都要從七八月開始，其實是有點辛苦的XD。

到了神戶馬當天起跑氣溫六度，前半馬跑了1:30:35但是30k後嚴重失速，最後知道跑不到當時BQ 3:05就放掉了，第45馬神戶馬以3:13:29破PB 6:18坐收，但是離BQ還有sub3都還有一大段距離。四週後第46馬台北馬一起跑狀況就知道沒有神戶馬好，雖然當天剛好遇到寒流氣溫只有12度，最後也是後半馬失速最後3:15:53完賽，雖然年底兩場賽事分別破PB及國內PB但是還是算結束有點失望的賽季。

(後面還有一場曬到崩潰的萬金石就不提了XD)

2018軟爛了幾個月，斷斷續續的跑了幾場半馬維持跑感，看著過(跑)爽(少)爽(少)暑假又快要結束，該是來準備年底台北馬的時候了。當初排了 ＂11/18苗栗半馬-12/09台北馬-01/06新竹半馬-02/17北九州馬＂，把苗栗半馬還有新竹半馬當作是全馬賽前驗收的賽事，只是當初一直提不起勁開始練課表，不過有想說為了年底賽事要開始減重，當初拿了靜岡馬台北馬和神戶馬三場比賽的完賽時間還有體重做圖，用Excel算了一下回歸直線，發現斜率真的是3左右XD原來傳說中的瘦一公斤全馬快三分鐘好像有點道理！？算了一下要破三體重大概要68公斤左右，於是當初就訂下年底賽事前要瘦到68公斤的目標。

只是計畫趕不上變化，台北馬居然沒有抽到啊～～～於是改報北九州馬前五週的渣打馬，年底年初的比賽計畫變成：＂11/18苗栗半馬-01/06新竹半馬-01/13渣打馬-02/17北九州馬＂。從八月底左右開始進行第二輪週期化課表，因為開始的時間比較晚所以配速比2017那輪要快一些，而且配合減重計畫情況下，第二輪週期化課表在進展期 I配速tempo可以跑到3:4X上下。

後來的M配速也可以跑到破三配速的4:15左右，中間驗收的苗栗半馬跑出1:31:03，GPS錶21.33k pace 4:16，用接近破三配速完成半馬，地方小比賽拿到總七分一也算是小小激勵XD

再來就是渣打馬賽前一週的新竹半馬，想說要用七八成的力氣完賽，結果後面還是跑得有點high，GPS錶21.85k 1:31:55 pace 4:12，如果是半馬的話就有sub90。

只是隔週渣打馬前半馬跑太快只跑了88min，30k後算配速要4:08才能sub3，後來就放掉了，最後以3:09:50首度sub310完賽。

當時賽後檢討有列了幾個重點： 1. 起跑前幾k要壓速壓速壓速。 2. 怕後半馬河濱逆風加上GPS里程會多，前半馬配速過快太積極導致太早失速。 3. 賽前一週新竹半馬雖然只用了七八分力跑的感覺，但畢竟還是接近22k pace 4:12的配速跑，多少還是對一週後的賽事有影響。 4. 氣溫18-19度C較之前破PB場次高至少4-5度，但這不是跑不好的理由。 5. 鞋帶掉了兩次，雖然都是放掉慢跑時掉的，之前穿4%跑了三次都沒掉，要注意。

渣打馬賽後結論: 前半馬配速要壓住，尤其是前5k，賽前要充分休息不要腦衝，然後氣溫北九州一定會比較低溫客觀條件較好，然後要改鞋帶綁法避免掉鞋帶。

參、圓夢

終於到了02/17北九州馬這天，起跑時間是早上九點，清晨四點半就先起來吃早餐做準備，把行李打包好check-out。走了一公里出頭到了起跑點，因為清晨氣溫只有六度而已，所以一直等到八點十五左右才寄物，不過這時候犯了一點小錯誤就是要去上廁所時發現大排長龍，八點四十五分就不能進集結區了，好險大概估算一下時間來得及，而且A區入口離廁所不遠。

進去起跑區後盡量往前走剛好遇到認識多年的跑友，朋友叮囑說一開始不要開跟上配速員，等三十公里後再看情況跑。九點起跑後發現被SA還有SB的人擋住了啊．．．SA還有SB是日本陸連登陸選手，看賽前手冊居然有近七百名。起跑的時候前面500m平均配速是5:16，要剛好破三的配速至少也要在4:10-4:15區間，整整因此慢了半分鐘實在有點失算。後來過了幾k好不容易追上最後一團三小時配速員，但這時候覺得他們配速有點偏慢，於是決定自己先跑出去去找前面另外兩個三小時配速員。(但從始至終這場比賽都沒跟到這兩個超速的配速員)

晶片時間0-5k: 21:45 pace 4:19.0 （九段配速中最慢的!）

晶片時間5-10k 20:46 pace 4:09.2

過了10k之後剛好被認識的跑友超車，他依舊叮囑我要穩住配速不要衝，很感謝他的提醒畢竟我之前都是前面衝太快失速，這點在前一場渣打馬CN大神在30k左右超我車時，也是跟我說我前面跑太快了是要跑255嗎@@這次前面起跑被卡住或許也是因禍得福？！在10-15k這個區間我終於被稍早超車的三小時配速員追上，想說既然都被追上了就著跑看看吧，跑了一段發現配速大概都是在4:10上下，那就好好地跟著多少有人擋風配速也好，跑了幾公里發現後配速員真的配超穩！（GPS記錄10-15k還有15-20k的紀錄是：＂411-407-413-409-404 20:44 & 407-405-412-411-408

20:43＂）

晶片時間10-15k: 21:04 pace 4:12.8

晶片時間15-20k: 21:02 pace 4:12.4

這段時間穩穩地用剛好破三的配速推進，為後半賽事留了不少體力，而且當下還覺得這種配速游刃有餘，跑過中間點的時候是1:29:05，是個後半段維持住現在配速就可以破三的配速！只是以往賽事後半馬都會爆炸，但是既然今天前半馬都有保留體力了，當下就只能相信自己辦得到不會掉速，總之當下策略就是一直跟住三小時配速員。因為過起跑線時已經鳴槍一分鐘，配速員的三小時是大會時間，只要一路跟住配速員的話晶片時間就會是258，能少幾秒就是看最後幾公里狀況了。

就這樣一路跟著破三配速員推進，配速員真的很好心補給站每站必停，也還會幫忙拿水或運動飲料問乘客要不要喝，這麼佛心的配速員真的可遇不可求！

晶片時間20-25k: 21:05 pace 4:13.0

晶片時間25-30k: 21:23 pace 4:16.6

直到過30k折返點從關門海峽往終點跑，這時候身體還沒有明顯疲倦的感覺，還可以露出笑容輕鬆的跟著配速員，這時候就覺得或許破三就是今天了撐下去！

過了三十公里後就是全馬決勝點，這時候看GPS錶幾乎都是4:10以內的配速，賽後看分段的時候30-35k還有35-40k這兩段，居然是第二第三快的兩個區間，這或許就是前面保留體力的魔力吧！跑了五十場馬拉松這還是第一次30k後能加速。

晶片時間30-35k: 20:51 pace 4:10.2

晶片時間35-40k 20:55 pace 4:11.0

剩下三公里左右覺得可以自己開出去了，決定就不跟著配速員跑了，只是這時候速度大概也就維持4:10上下開不了了。

最後一公里多開始覺得明顯疲憊了，但是都跑了這麼久破三就在眼前，咬牙也要hold住跑回終點！

直到最後一個轉彎進終點看到大會時間還在2:58，我知道我終於做到了！BQ sub3要達標了！！！

用盡最後一點點力氣衝進終點sub3完賽！！！

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完賽大會時間 2:59:24

完賽晶片時間 2:58:19 pace 4:13.53

第五十馬 北九州馬 sub 3+BQ達成！

進終點後就不禁高興地哭了，剛好被runnet.jp記者拍到順便上了新聞XD

轉頭向賽道敬禮緩和情緒後，往前走時剛好看到跟了一整路的破三配速員，跟他握手道謝跟他說我是第一次破三真的很謝謝他，跑了上千上萬公里終於能破三跑進BQ，這一段路程真的走得好漫長好漫長，原來一個平凡的市民跑者好好練習真的也能破三！

雖然這場算是符合天時地利人和才能破三！

1.天時：起跑氣溫六度，完賽時氣溫也只有七度左右，乾爽沒下雨。

2.地利：全程幾乎沒有坡，唯一比較長的緩坡是前5k。

3.人和：破三配速員實在太強，配得實在太穩了！

領物資後上網看了一下成績：前半程1:29:15、後半程 1:29:04。居然是傳說中的negative split破PB！這也是第一次全馬跑出negative split！前面三次想要衝擊BQ都是後半馬爆掉多了前半馬超過十分鐘。

這次在前面保留體力在30k後hold住，甚至最後30-35k和35-40k這兩個5k split居然還是第二和第三快的區間（只比5-10k這段區間慢一點點），所以全馬的關鍵真的就是保留體力在後段，前面5k衝太快賺的時間只是讓最後吐回去更多而已。

完跑上傳GPS資料，發現這次在破三配速員帶領下，配速非常的平均配速幅度差異不大。

（30k後超車118人次！？）

晶片時間每5k配速：

GPS錶每公里配速：

445-414-404-411-415 21:29

409-357-411-359-404 20:20

411-407-413-409-404 20:44

407-405-412-411-408 20:43

408-406-406-408-409 20:37

410-413-412-410-408 20:53

404-406-413-404-403 20:30

406-405-404-410-404 20:29

410-409-413 12:32

肆、總結

破三的關鍵：

1.減到合適的體重（減一公斤少三分鐘是有道理的）。

2.週期化訓練（不管是哪種課表只要能持之以恆不受傷就是好的課表）。

3.練課表也要練心（不急躁，相信自己做得到）。

4.賽前充分的練習和休息。

5.鞋帶要綁雙結避免鬆掉。

6.記住全馬的中間點是30k不是21.1k，前半段要保留體力。

7.天時地利人和（這個真的可遇不可求）。

跑了五十場全馬，從還不錯的初馬成績344，到體重九十公斤一場山路馬要花快六小時完跑，減重後跑進sub330並了解各種跑馬知識，經過幾次挑戰BQ失敗繼續改進，這段路走得並不順遂。最後衝擊BQ前再度減重並執行第二次週期化訓練，並在比賽中不躁進堅守剛好破三的配速，最終也能夠BQ達標夙願達成。這也再再印證一個平凡的上班族，也是能有機會從一個肥宅工程師開始減重，跑進或許不是那麼容易跑進的波馬門檻。

週期化訓練：

1st time：2017/07-2017/11 PB

323 to 313

2nd time：2018/08-2019/01 PB

313 to 258

就像今年大河劇＂韋馱天＂主角金粟四三說跑馬拉松需要的＂體力、氣力、努力＂：＂跑馬拉松是個長途的路程，需要有體力跑完全程，亦要有氣力來支撐體力，然而體力與氣力養成，須來自每日之努力不懈。＂

（飾演金粟四三的中村勘九郎當天有到現場幫大家加油XD）

跑馬拉松對一個跑者來說，或許就是不斷從對自己的對話當中，為了那些微不足道的堅持與夢想，而不斷的踏出屬於自己的每一步，一次又一次的跨過終點線吧！

跑馬的路未完待續．．．