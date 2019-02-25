賽事心得／熊本馬拉松 第一張海外馬完賽證書！

2019-02-25 10:21 運動筆記 莊冠世



~~~緣起~~~

從2011年開始跑馬拉松至今跑了25場全馬，都是在台灣跑的，看到網路上很多跑友到日本跑馬拉松，談到他們主辦單位辦賽事的能力大都稱讚，所以也興起了到日本跑馬拉松念頭。

去年在報名時選上了在九州的熊本城馬拉松，一來我沒去過九州，可以趁機旅遊，二來熊本(Kumamoto)和我們家酷馬(Kuma)同名(誤)。

其實熊本馬拉松的報名網頁只有日文，多謝愛妻和懂日文的愛妻同事幫忙，才能報名成功且抽籤成功。還值得一提的是主辦單位會問你是否要捐錢給熊本市，做熊本大地震城市修復之用。

~~~2/16報到日~~~

我們的飛機是2/14 華航早班，正遇到華航機師罷工。幸好的是，沒停飛到我這班。2/14~2/15 先到別府、湯布院旅遊。

2/16 中午到達熊本辛島公園報到，志工們都很熱情，我看不懂日文介紹，他們很盡責的用英文向我們解釋。

主辦單位很貼心的讓我們拍一張完賽時間目標的照片！

主辦單位也很貼心發了手套。

~~~2/17 比賽當天~~~

熊本城馬是早上9:00 起跑，所以可以睡到6:00 再起床, 時間算是很充足。我們訂的熊本新市街舒適酒店(Comfort Hotel Kumamoto)離起點(熊本市役所)和終點(熊本城)都非常近，而且就在熊本市中心(上下通)裡。我們7:15 出發到熊本市役所，走路不到10分鐘就到。

哀! 但是發現確有管制，只有選手可以進入。所以平常會幫我拍照的愛妻就被擋下來了，可能是為了讓選手專注，這是日本馬拉松和台灣不一樣的地方。

當天氣溫5~9度晴天，我考慮了許久，最後只有穿大會發的T-shirt 和袖套，體感應該和台灣13~15度差不多。

這次跑步策略參考Jay的建議，前半馬比目標配速快10秒，之後要慢一分鐘來補。所以是以叮嚀自己不要衝，不要衝。雖然一開始人太多(有10891人跑全馬)被拖慢，之後還是有照目標配速5:30~5:40跑，前10K ( 56'29, 56'56) 大致還在目標時間內。

這邊要提的是熊本市動員了很多市民加油，一路上從頭到尾，從市區到郊區人都很多，各式各樣的樂隊也都精銳盡出。補給更是相當豐盛，我甚至吃到鹿兒島的草莓。雖然有各式各樣的私補，但為了破四目標，我都Pass居多(苦)，如果要比台灣馬拉松，應該就是田中馬+集集馬！

~~~下半馬~~~

雖然上半馬我最好配速，保留體力，但是在下半馬發現有漸漸掉速了，且發現要爬好幾個坡(雖然沒有很長)，可能前兩天休息不夠(因為好不容易到日本，當然要到處走走)。

因為補給沒做好( 吃Power Gel 到4~5包後就會覺得噁而吞不下)，跑到30K時 （2'51'36)，就知道要破四幾乎不可能，

但我還是沒有放棄，30K之後還是努力往前衝，較好的是，可能最近有重訓的關係（負重深蹲)，大腿沒有抽筋，但壞消息是我還是變慢了！

到40K，3'55 其實也是我目前40K 最佳PB，最後1K時，還要攻上一個熊本城斜坡，真是要榨乾你最後一絲力氣。

終於我到達終點，而愛妻也早上一旁搶好位置，幫我拍照！(據她描述，她也是花了很多時間，才找到這兒，且卡好拍照位置)，

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終於領到一張海外馬拉松完賽證書

完賽時間4'10'39

雖然沒有破4，但是也破了我的PB(1分鐘)，這算沒有A標，但也有B標( 最好是)。主辦單位很細心，在終點安排了九州美食，任君挑選( 當然還是要付費 ），我吃了一碗拉麵，其實是要喝湯去去寒。

主辦單位也提供免費溫泉泡腳，泡完後酸痛的腳當場好了一大半。

~~~賽後~~~

比完後回去飯店睡個午覺，晚上點了個A5和牛大餐補一補(在下通的孫三郎燒肉店)。

這些和牛讓我們吃到撐都吃不完，在馬拉松賽後補充很足夠的蛋白質。當然晚上睡個好覺，隔天還有阿蘇山要爬和到福岡逛逛啊！