賽事心得／連3年來台灣跑金門馬 遲来的Sub430

2019-02-25 09:30 運動筆記 Lim Peng Teong



2019年第一場全馬我來到了充滿戰地風情的金門，因為兩年前被它的完賽獎品金門高粱酒吸引而來，而金門又是個充滿歷史的小島，擁有美麗的田園風光，它對面就是中國廈門，自己也想不到想不到連續三年都來臺灣跑全馬。知道金門是個天氣涼爽的地方，而且二月分應該不會那麼冷了，沒有備戰課表的我，只用了很簡單的方法備戰，就是平均每天跑個十公里或一個月三百公里，就這樣準備了大約兩個月半，希望能在天時地利人和之下破PB。前兩次的臺灣馬都趕時間的到達臺灣（2016二水馬），或去了幾個地區才去目的地（2018烏來峽谷馬拉松）都非常累，這次我就一個禮拜都住金門好好的享受金門風光，養精畜銳。

基本上前一天來金門大學的時候，已經知道地理位置，開跑點、寄物處、洗手間、機車停放處等等。所以當天早上五點起床，吃了前一晚準備好的麵包、咖啡、餅乾、天氣冷喝杯熱水緩緩身、再洗個熱水澡、上個大號後五點半出門，住宿離金門大學大約三公里，騎著電動摩多車冷颼颼的風六點前到了金門大學，放了寄物袋（要用官方的寄物袋），熱熱身很快就六點半了。

開跑前天氣都冷到我45分鐘內上了三次廁所。。。開跑大會司儀報告13.5度的天氣和強風，我只希望不要像前一天這樣下雨。七點準時開跑，我排在很後面，因為11公里、半馬和全馬一起開跑，所以人潮多又擠，好不容易花了十分鐘跑了一公里才離開擁擠的人潮。之後全速前進，因為天氣良好不知覺的好像跑了很快，又不喘氣，再加上身邊的跑者都很認真也跑得很快，不自覺的就被良好的氣氛給帶動了，就這樣我有點貪心的想在10公里破Sub50，半馬150好讓這全馬一箭三貂。

大約5到7公里也就是慈湖一帶的時候，風大到我雙腳離地的時候，腳被風吹動的感覺，還不到十公里我已經憋著尿了，忍著忍著來到了15公里多，瓊安路的一個鄉村的公廁哪裡小解，這裡開始速度也開始慢慢的掉了，半馬兩小時完成，一路上坡下坡的，眼看自己的心率慢慢越來越高，維持這545的配速一直到了30公里終於爆了~Sub4無望，也要跑出個PB唄~最後的12公里，靠著大會的補給最後以423完賽，小破PB進步20分鐘，迎來了遲到十年的全馬430（跑齡十年，初全馬是七年前的2012年的檳城大橋國際馬拉松APBIM）

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為了金門酒、離島中的離島，前線中的前線而來到了這裡，賽事4.8/5分吧，0.2分是因為大風（風也可能推快了我的速度，乘風而行），會推薦朋友們來金門馬拉松因為：1.送金酒！！2.天氣涼爽，PB的優勢3.賽道規劃補給良好，國際規格，大約每三公里都有補給站（香蕉、蘇打餅、巧克力餅、梅乾、鹽糖、海綿）4.富有人情味，各鄉鎮的阿嫲、公公、婆婆、小孩、中小學，都出來打氣，還表演金門戰鼓、樂器等等。5.商家或私家的補給，比如貢糖等等6.優美風景，歷史遺跡、軍事裝備等！