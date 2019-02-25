賽事心得／生涯11場馬拉松全紀錄
每一場馬拉松，都是一次的訓練！
這是寫給自己看的訓練記錄。
- 2015年苗栗星光馬拉松 - 9.0 km：我的第一場馬拉松，與同事的玩樂篇，是一場跑完大家一起坐在操場吃便當的馬拉松。
- 2017年WOMEN RUN TPE - 10.0 km：第一場外地的馬拉松，第一場女子馬拉松，與朋友吟，路痴有熟人帶路的感覺真好，獎牌超美，台北超多人啊。
- 2018年世界地球日路跑 - 9.0 km：寶的第一場路跑，跑跑吃吃喝喝，跑完立馬約下一場路跑，還帶上另一位好友，響應環保，一路使用環保杯，然後也開始了一場接著一場的賽事。
- 2018年公館星光夜跑 - 10.0 km：豆的第一場路跑，被我跟寶騙來，一路陪著豆，一路煎熬的豆，到終點散發出驕傲的表情，這是我該學習的，學習放開自己，有信心地表達自己，也是結束立馬約下一場。之後也開始與蓁的自我訓練。
- 2018年第三屆苗栗山城星光馬拉松 - 9.0 km：豆寶我，有蓁平時陪伴練習，有點兒進步，第一次把朋友拋在後頭！
- 2018年桃園日月光半程馬拉松 - 21.0 km：與蓁的第一場半馬，這空氣品質超差，幾度覺得自己喘不過氣，無法繼續，還好蓁的陪伴鼓勵，讓我沒被回收車載走，然後在時間內完賽。還好這場還有桶子雞，感覺有美食的誘惑，路線有點顛波，其實覺得蠻挑戰的！
- 2018年第四屆電器盃公益路跑 - 10.0 km：萱的第一場路跑，與豆寶鈞，跑前一天還去吃了牛排紅酒大餐，萱很努力的跑跑走走完決定再也不跑了！蠻可愛的獎牌，與鈞跑跑走走停停聊聊，豆一開始先衝了，前前後後的，蠻好玩，其實豆很厲害的！
- 2018年臺北馬拉松 - 21.0 km：與蓁的第二場半馬，這是個闖關遊戲，半路遇到關門回收車，同一群人往前衝，就是要闖破門，最後雖然完賽，但超過7分鐘啊啊啊，人真的超多的一場賽事！第一次腳泡著水跑步的賽事，雖然綿綿細雨，但起跑就不小心讓腳泡水了！
- 2018年新竹市城市馬拉松 - 22.0 km：與蓁的第三場半馬，不過蓁其實是全馬，感動的是.....蓁用我的速度陪我到19 km分開的點啊！然後用一半的時間完成另外半馬，真的感謝平時的練習，才能一次比一次進步，這次總算離回收車很遙遠很遙遠！順利的時間內完賽！很美好的一次啊！但願下回不再拖累蓁的速度！我要變強！！！
- 2019年葫蘆墩世界花博馬拉松 - 12.0 km：與豆兩人路跑活動，發現豆好強啊，為爭取成績，連補給站都不停歇，也不貪戀路邊花景，而我貪圖香蕉舒跑，每一站都停下來認真吃完再跑，每一站都追得到豆，就在最後貪戀花景頻頻自拍，就再也追不到豆，結果差了2分鐘之遠，我一定要更努力，我要能認真吃吃喝喝平平拍照，然後速度也能趕上，當作是2019年的目標囉！
- 2019年臺中世界花卉博覽會國際馬拉松-聆聽花開的聲音 - 12.0 km：豆寶我，有迷糊蛋記錯時間，都起跑了才準備搭車，偏偏她的號碼布在我身上，恩！好吧！這是題外話，話說今日感覺奇怪的是起跑就左胸悶，3.5 km左右第一個補給站，我竟然頭超級暈，站都站不穩，覺得可能血糖太低，硬是要在人群中搶香蕉吃，於是豆就從此離我遠去，直到終點！！！一路上都追不到啊！！！結果與豆差了9分鐘之遠啊！！！這場遇上寒流，加上小雨，起跑前反覆考慮穿不穿雨衣，後來還是決定不穿，就冒著雨吧！因為在越糟糕的情況，能創造越高的巔峰，再出發時就已經把腳泡水了，所以整路踩著水！當然，我沒有創造巔峰，大概是有點暈暈，總覺得沒有跑直線，加上心跳一直覺得漏拍，所以我其實跑完看這場心率，並沒有達到訓練成效的，只能說希望加強練習，讓自己心更堅定！！！
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