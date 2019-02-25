賽事心得／金門馬拉松 嚐遍美食又破PB還願了！

2019-02-25 10:04 運動筆記 李小龍



還願了！2019金門馬拉松，還是美如憶裏，很難不惦記在心頭。

去年這時，我跑了一個DNF痛身嘔息的18K金門馬拉松，因為太難過了，還寫了一篇文章好好紀念痛的感覺，提醒自己：2019年要不一樣。

《 回顧文章：2018金門馬拉松-18KDNF讓我許了2019金門願 》

我的金門馬拉松 我的離島旅行

第三年來跑金門馬拉松，我真是快忘了怎麼堅持的了。（圖片來源：Kare Li)

一向喜歡透過參加路跑，順便幫自己安排一趟小旅行，第三年的金門馬是我最最最(三個最才能表達最高級的感受哈哈哈)感到意猶未盡的一回，原因都是因為「時間太少，玩不夠阿！」我不想離開金門~~~~~~

週日的賽事，週六下午四點的飛機才到金門，隔天週日跑步，再待一天的週一下午六點離開金門，太不敢置信這回整整在金門的時間，只有短短的兩天又兩個小時，打破我參與所有賽事跑旅中最短的旅程，不知道是太喜歡金門了，還是惦記著什麼。

提醒各位，能提早買機票就提早買機票，以免向隅，意猶未盡呀～（圖片來源：Kare Li)

賽前12小時 還能做什麼？

當然是吃呀，金門真的是個很妙的地方，即使金門馬拉松稱得上一年一度重要的大日子，金門人仍有自己的步調，念念不忘的「鴻美炒泡麵」還是一樣下午三點就關門了，記得去年我一個人可以點一份雞排、炒飯、炒泡麵、蛋狗⋯⋯然後坐在店裡吃了兩個小時XDDD，金門的食物有種魅力，讓人「什麼都想點」、「什麼都想來一份」、「什麼都想嚐一下」！下次再去真的要都點到！

這次⋯⋯便是特地帶了旅伴Sandy姐姐，一起短短兩天多的跑旅，去年我們各自前來，認識了彼此，這回我們同是揪個伴，分享吃不完的食物辣～下了飛機早已下午四點，鴻美早就關了，但柳暗花明又一村，沒了鴻美還有「合泉蛋狗」，雖然合泉蛋狗的菜單不比鴻美豐盛，可吃完後有游小宇宙的感覺完全不遜色～

吃飽吃滿得肝糖亂補，吃的滿足，明天賽事好上路！（圖片來源：Kare Li)

來到合泉蛋狗都是下午五點了，距離營業時間還一小時，炒泡麵就已經賣完了！我們點的「雜七雜八」（總和炸物：有甜不辣、熱狗、米血、魚板）還榮獲幸運的最後一份！蛋狗也是倒數幾份⋯⋯ 金門馬期間來金門玩的話，真的真的務必要重視「搶糧食能力」呀～吃飽吃滿好滿足！

炸功一流的金門美食—合泉評價中心的蛋狗。（圖片來源：Kare Li)

比奶酥吃了還要酥麻的蛋狗（外酥身體麻的蔥酥餅＋溫暖的蛋＋綿密熱狗），金門的蛋都好厚實，外皮酥到一直掉滿地～嘴巴接不住呀！金門蛋狗裡頭的熱狗，不像一般熱狗的硬實，反倒嚐起來是像小熱狗的鬆軟口感，不是超商那種扎實加工感（但熱狗走到哪還是都是加工品辣哈哈），即便我用竹叉試圖把它挑出來，都還可能快碎掉的那種程度，綿密的口感讓我齒頰難忘呀～ （Ps.蛋香：則是外酥身體麻的蔥酥餅＋溫暖的蛋＋香腸。）

合泉平價中心－蛋狗、炒泡麵、雜七雜八、蛋香（圖片來源：Kare Li)

金門美食介紹1

合泉平價中心—蛋狗

美食選項｜蛋狗、蛋香、炒泡麵、雜七雜八（綜合炸物內有甜不辣、熱狗、米血、魚板)

營業時間｜08:00－18:00 ，每週三公休。

地址位置｜金門縣金湖鎮小徑村63號(邱良功墓旁)

電話｜082-332908

始終如一（圖片來源：Kare Li)

今年還是選了同一間民宿，再次見到親切可愛，對遊客照顧有加（早餐都有鎮上好吃的滿漢全席早餐），對跑友更甚熱情的小管家。金門的建築很多元，有台灣本島看得見的樓房，也很多台灣本島很少見的閩南式建築、古洋房，歷史風格保留和維護的很完整。想來金門馬拉松之餘又帶走一些記憶上的風味，很推薦民宿上的選擇，可以是有細緻古跡和歷史韻味的閩南式建築。

中脊上的太極八掛圖和古樸彩繪磚雕令人流連忘返。（圖片來源：Kare Li)

金門馬拉松 賽前注意

金門是個很靜謐的城鎮，大多數的店家都七點就關門，美食也許還會早一些，伴手禮的商店會比較晚，大概九點左右，熱鬧的鎮與鎮上的距離也有些長，看似小小的金門，其實騎在路上時，也挺大的。連續三年我都住北山，是金門馬拉松主會場（金門大學）還要在上方的古寧頭頭附近。

若選擇古厝民宿，民宿與會場的距離要先估算好，前兩年我都開跑的慌張，早餐也需要提前一晚準備妥善，若住遠一點的民宿，方圓五里想要找間超商，可是會如獲綠洲那樣珍貴，這次古宿的管家倒是貼心萬分，比我們早起，四點就準備好早餐在古厝客廳等我們用膳，看到都快哭了。

在密室逃脫裏，拍裝備照拉～（圖片來源：Kare Li)

金門馬拉松 賽事天氣

跑了連續三年的金門馬拉松，每一年的金門都格外寒冷，前兩年是在過年前舉辦，開跑當日都是10度以下的冷，還帶點冷雨，寒風且大是一定必備的，但這些都不減金門馬的魅力，跑過一定懂得。

今年則是年後開跑，也恰巧遇上香港渣打馬拉松。今年的天氣則是暖個1-2度，金門的13度比起台北的13度還要來得寒冽刺骨，可能緯度比較高，又是離島的關係，四面八方的風就像金門戰地一樣威猛，跑過金門馬拉松的跑者，無不對天氣印象深刻的。

金門馬拉松 開跑當日

冷冷13度天氣，也等擋不住來享受熱情的大家。（圖片來源：Kare Li)

每年的金門馬規格都差不多，視覺都看得出金門的特色，從戰地風情到今年的風師爺，報名時格外有種熟悉的歸屬感，搶這份參賽門票可不簡單，當初可開了手機和電腦，報名網站還當機緊張死小龍我了，搶了一小時才搶到，但值得值得。

雨衣是我的必備武器，跑了5K身子暖了再丟。（圖片來源：Sandy)

今年的寄物動線跟出入口有點擁擠，儘管這次提前40分鐘到會場，還是被變化弄的緊張兮兮，下次一定不能再貪戀古厝內的暖氣，要更提早一個小時前到達會場才行（握拳）。

三個組別不分時區，一同七點開跑。（圖片來源：Sandy)

金門馬拉松的賽事有兩天，第一天是週六的五公里組，不用需要提前報名，當天現場直接報到，領取紀念衣服也有號碼布，5 公里玩完賽後，還可以拿到一瓶小瓶的馬拉松紀念酒，不過名額是限量的，聽說今年也是有萬人參加，連金門大大小小的居民也會一起跑，非常熱鬧，很適合家族旅遊來金門順便參加路跑。

第二天週日才是11.2公里、21公里、42.195公里的賽事，三組不分時區，同個地點，都是七點開始跑，別害怕全馬有小坡的賽道，其實關門時間長達七小時，是很優渥的～當初剛開始跑步半年，選擇初馬是金門也是這原因之一。

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很喜歡金門的風景、金門的古、金門的靜。（圖片來源：尋寶網－Lawrence Lo)

2016年是我的初馬，那年跑跑停停，哭著問自己為什麼要來金門跑全馬？然後又在終點被感動，第一次總是深刻值得回味。2107年開始改過一次路線，也都是IAAF-AIMS丈量認證賽道，很值得前來一跑，連感受了三年，一直都沒變的是大家的熱情，我是真心想把金門馬拉松的美好，帶給更多的朋友一起來跑。

跑入我心（圖片來源：尋寶網－Lawrence Lo)

如果要細說賽道上每一處的賽道風情或賽道爬升路線，那可能會讓原本抱有期待的跑旅跑友，生了怯意。如果設想，這次真的是去跑故事的，就是用雙腳跑過金門的古味，路邊還看得到黃牛，且還從牠身邊跑過的那種，那什麼也都不會怕了。

跑什麼，就妳自己最清楚。（圖片來源：尋寶網－葉昶鑛)

很滿意這次的金門馬，雖然從開跑到14K前，寒風冷冽、迎面逆來、肉肉高飛一路相隨，尤其是慈湖那一條長堤，有種被冷風吹到進退無路的感覺，跑過的人，絕對沒齒難忘，右邊望山，左邊望向廈門的海景，很美是很美，但風大到很想躲在誰身後跑著。

金門另個風味：濃厚的戰地風情，隨處可見。（圖片來源：運動標簽Sportag－艾笑杰)

賽道獨有特色 海龍蛙兵震撼金門

金門馬拉松還有個特色：「海龍蛙兵一二、一二！一起參賽跑金門馬拉松」金馬獎是我爸爸那年代都會怕的兵種，聽爸爸說起軍中故事，聽得津津有味，當真的看到海龍蛙兵時，特別覺得敬佩。每年海龍蛙兵都會赳赳氣昂昂的唱著軍歌，遠遠聽到他們從後方來臨，整齊劃一的步伐，沈穩深厚的歌喉，緩緩開過我，很多跑者都會跟著他們一起跑，不過他們速度實在有點快，不能被開爆啊啊阿啊阿啊啊！於是，我能望著他們的背影，內心道一聲：再會啦～

海龍蛙兵真的跑步唱歌都不會喘！（圖片來源：運動標簽Sportag－艾笑杰)

賽道上 最美的是金門人

整路上上下下的起伏賽道，精彩十足，絕無冷場。特別是鄉親依然可愛待人，最熱情的馬拉松真的金門馬也算一份Top級的，每個叉路口、巷弄旁都是爺爺奶奶底迪美眉團結地在加油！他們手舉很久，笑容真的沒有像我一樣偷休息，樂器超多，激昂的、澎湃的都有，只差沒有鋼琴協奏曲。

可以想像嗎？金門其實真不算小，但人口數很少，看到很多爺爺奶奶不畏懼風寒，穿著棉襖羽絨衣，從自己的住家為我們加油！且不只是家門口之遠，甚至離主賽道上有段距離的鄉親，也特此前來加油，跑起來，內心特別群起動容，不時也忍不住嗨心的雀躍，與場邊民眾擊起掌聲，謝謝他們費心地鼓舞～（這次有個攝影大哥一直在我跑得前後相遇，可惜都沒找到這位大哥的照片）。

數十組加油團，都是金門人的好客熱情。（圖片來源：尋寶網－Lawrence Lo)

來金門想跑什麼？ 我跑故事的

告訴自己：去年沒有完成的24K，今年我一定可以。（圖片來源：Sandy)

跑的坡有點苦，但心不苦，就能笑。（圖片來源：Sandy)

剛繞過太武山邊側下來約35K處。（圖片來源：尋寶網－葉昶鑛)

路上遇到這次也是跑全馬的Sandy～幫我拍了很多張賽道上的照片！也遇上很多辛苦的賽道攝影師，前前後後換點拍攝，只為了捕捉金門鄉親與跑者精彩風貌（還是找不到一直在我前前後後拍攝的那位攝影大哥～～）。上頭這張，嘴裡還咬著咖啡因，跑過攝影大哥後，才猛然發現！！！剛剛水溝裡頭有個攝影大哥耶！讓我原是還在山上神遊的魂魄，瞬間清醒印象深刻，太敬佩他的攝影精神了。

伯玉路不睡真的很難啊，幸好腳還在夢遊。（圖片來源：運動筆記－黃信源)

35K過後 很多東西都不是妳的

跑全馬過了半馬距離後，是另個開始，很多東西不是妳的，特別是最後10公里，看似靠近卻也遙遠，賽前一天特別來到賽道的最後七公里路段（伯玉路），還記得初馬我就是在這路上掉著眼淚，前一晚睡前，還特別緊張這個路段，做了一些意象訓練。這次跑到這時，特別感動，鼻頭酸楚了一下，原因不是我跑不動，而是我竟然前面沒有一絲痛苦的跑來了。

可說沒痛苦 實在說得太快

熬過最難熬的伯玉路段，來到滿漢全席的最後一到大餐，距離終點倒數1.5K前的大學路，須先熬過一段地獄坡，才能抵達最後一個折返口（大學路），著著實實把意志力的「掙扎」拉到最高點，其實敗在坡前跑輕鬆的進終點，跟拼盡全力不留餘地跑回終點，我都還可以破自己上一場馬拉松的成績，可都來到金門，沒在輕輕鬆鬆的辣的。（Ps.這次跑伯玉路時，有個穿黑色衣服大哥，從我身旁跑過對我說：「第二次一定可以完成的！」謝謝他幫我加油！）

跑到翻白眼，也是不多次的經驗耶。（圖片來源：運動筆記－Leon／Sandy經典後製)

終點前300 m是下坡，回到人類階段了。（圖片來源：Lini Wu)

雖然金門馬拉松賽道上氣候寒冷、坡度起起伏伏，考驗不少。但內心極為平穩，步伐都在掌控內。感謝這次賽前沒有特別期待，沒有多拿，也沒有少給，投資多少，回收有餘，足已。

2019金門馬拉松 Net Time 04:53:52（圖片來源：Kare Li)

破五這數字對女生全馬跑者，真的不是什麼驚豔的時間，進步三分鐘的PB確實也不足為奇，甚至很多人的初馬就是這個成績了，但我還是會想跑步。雖然我跑這麼慢，真的沒辦法比的起誰，也不是跑出什麼名堂，可我喜歡和自己較勁的自己，是慢的，但「穩的」那種。

今年回來完賽了！我的第四馬——2019金門馬拉松（圖片來源：Sandy)

金門馬拉松 兩張重要票券

每年金門馬都有兩張券，不用你會心疼，不用你會心寒。

一張是摸彩卷，最大獎是：可以把如你體重的高粱帶回家！我今年吃這麼肥，胖了四公斤，全都是為了這一刻呀！！！（OS：天大的藉口，明明過年吃的腦滿腸肥，果然還是沒有幸運到把酒帶回家，哭～）若沒在開跑前，把摸彩券丟入摸彩箱內，會錯失幸運女神，心會疼。另一張卷是美食券，無論跑哪一組11k，半程，全程，跑回來後，都有熱食享用，暖飽身心，讓心不再寒～今年是吃麵線～

獨一無二的完賽禮陶瓷紀念高粱酒＋美食麵線。（圖片來源：Kare Li／Sandy)

這整櫃，都是滿滿完賽禮，都是大家的。（圖片來源：Kare Li)

在金門吃美食 胃真的不能省

終於來到，癡癡念念第一天沒來的及吃到的「鴻美炒泡麵」，在台灣出發來金門前，可做足了這兩天多的金門旅行，可計劃總是會被跑完馬拉松的變化，打亂原有行程。不變的大概是食慾難耐的口腹欲望啊～

「什麼都想點」、「什麼都想來一份」、「什麼都想嚐一下」的鴻美。（圖片來源：Kare Li)

來上菜、來清盤、來再上菜，這是來鴻美必備的訓練。（圖片來源：Kare Li)

鴻美的炒泡麵，跟前一晚鎮上的炒泡麵不同，吃完感覺都可以再跑起來了！香氣十足，帶點「維力炸醬麵」的味道！關鍵字都出來了，那種入口香氣炸嘴的氣味光用想像就有感覺了吧～連我現在打文字，都有感受到唾液分泌速度有小間歇一般。聽說炒泡麵的醬料，綠色罐頭包裝，還可以外帶買回家，這次吃抹乾淨後，竟然就把這事給忘了！難過！

價錢合時宜，份量有誠意，吃了超滿足。（圖片來源：Kare Li)

金門美食的份量只會讓人滿足，不會讓肚子感到失望的，比手掌還要大的蛋包飯，外裹的蛋皮還是厚厚的一層，吃起來不失蛋的味道，包覆裡頭的番茄炒飯，誠意十足，如果是要賽前肝糖補給，鴻美餐飲鐵定是一推再推的首選！

金門美食介紹2

鴻美餐飲（炒泡麵）

美食選項｜蔥狗蛋、炒飯、炒泡麵、炸雞排、牛肉飯、燴飯、炒麵、湯類等等

營業時間｜10:00－15:00

地址位置｜金門縣金湖鎮安民2號

電話｜082-332600

限定金門伴手禮

這次金門路上沒有太多黃牛，沒有下車去摸他一把再上車；這回帶回來本島的伴手禮也沒有一塊牛肉乾，也不是高粱（也沒時間去吃牛肉麵，哭），當然也不是永春廣東粥（其實最想帶的是粥ＱＱ），金門最好吃的不是炒跑麵，是粥品，不過這不能帶回來。

古厝管家再跑完全馬隔天，準備真的滿漢全席了！（圖片來源：Kare Li)

跑完馬拉松，隔天真的像變臉一樣，長得都不同呢！長得可真腫呢！

金門哪一間粥好吃？鎮上每一間都好吃！不管是脾氣好的或脾氣有個性的！通通都好吃～

金門伴手禮推薦—— 高粱酸白菜

用扛的都要扛回家，讓冬天來一鍋！（圖片來源：Suuny)

金門最香濃—— 青草地鮮奶！！！

特地來到金門畜產試驗所，看看草地，見見金門的動物，水鹿、梅花鹿、想要越獄的紅面番鴨、乳牛、馬，最終的目標，都是去年在金門在地超市閒逛買了「青草地」甲級鮮乳，一喝就回味無窮，濃純似情，整整把我對它的情愁都留到了今年來！

畜產試驗所平日比較少人購買，大多的新鮮牛乳都是批給漁會或在地農會超市販售，那天找遍試驗所裡的每一處找不到，後來詢問試驗所辦公人員，立刻衝去地方的超市買～香醇濃～又超級便宜一罐只要＄65 的 ＃限定金門鮮奶

香醇濃好好喝～一口氣買了四罐，最可惜：沒買一打。（圖片來源：Kare Li)

牠是真的想越獄！！！or 透氣？（圖片來源：Kare Li)

也是渴望越獄的水鹿（圖片來源：Kare Li)

賽後，金門旅行——金門畜產試驗所（圖片來源：Kare Li)

鑲嵌於瓊林蔡氏家廟後壁上吃糖的風獅爺（圖片來源：Kare Li)

金門最小的鑲壁風獅爺在瓊林，上次找了兩天，這回他有了新家。（圖片來源：Kare Li)

就是喜歡金門的古氣跟古意（台語）。（圖片來源：Sandy)

每次去金門帶回來的感受都不同，雖然這次跑旅時間有些急促，可不變的是金門真的很棒！

親愛的，金門，再見。