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運動筆記賽事心得／海外初馬京都馬拉松達陣 40歲生日禮物布拉格馬拉松 跑在童話般的國度
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賽事心得／海外初馬京都馬拉松達陣 40歲生日禮物

2019-02-24 06:00運動筆記 Yi-Hua Tseng

39歲跑完生日初馬，後續因為種種原因，僅參加苗栗成功馬、合歡山越野馬、屏東萬丹紅豆馬這3場全馬。成績是一場比一場糟，自認應該與全馬絕緣。雖然如此，在超馬女神曦的邀約下，還是勇敢報名了京都馬(根本搞不清楚狀況)。於是曦、我、子齊和阿帆，4人京都馬之旅就這樣成行了。今年的京都馬是先報先贏，不用抽籤，真心謝謝曦、子齊和阿帆陸續規劃機票、訂房、行程...等相關事宜。六年沒出國、從不曾自助旅行的我，實在沒功能啊~

又因為這段時間忙一些家務，沒能規律訓練，這場海外馬前的月跑量，連續2個月低於100K。行前也才搞清楚，這場京都馬限時6小時完賽，中間有8個關門點，有點硬啊!

於是聽了曦和阿帆的建議特別做了大會提供的配速關門時間小卡，方便跑步時帶在身上參考。

(大會提供的小卡，有關門里程和時間，帶在身邊方便參考。)

賽前

5天的京都馬之旅，在安排第4天跑馬。

馬拉松完賽是這趟旅程最重要的任務。跑馬前3天每天玩的不亦樂乎、樂不思蜀，但跑馬任務為重，多少在旅途中有些無形的壓力。也因為大家玩的太開心，沿途都一直嚷嚷「來玩不是很好嗎？為什麼一定要跑馬？」但是，這不就是出國的最好理由嗎?!呵呵~

第一天逛的錦市場到處都有京都馬拉松的海報，提醒我們這次旅程最重要的任務是跑馬。

四個跑馬的夥伴和海報合影。前兩天曦還因為眩暈一度打算棄賽。

起跑前

感謝老天讓曦的身體狀況在賽前一天恢復，讓我們4人能夠一同順利參賽。謝謝子齊用心安排的飯店，交通超方便，電車裡滿滿的人，大多數的跑者也搭大眾交通運輸工具到會場。當天起跑溫度只有3度，天氣冷颼颼。還好之前有晨跑習慣，對冷空氣還有一些耐受度。我和子齊都在G區，比曦和阿帆都要晚起跑，超怕被關門的我們起跑時擠到了G區最前面，約晚大會時間6分鐘通過起跑點，比預期中的30分鐘來的快，也稍稍減低了被關門的心理壓力。感謝曦的御用加油團千育、雅璘還特地陪我們到會場，站在路邊吹風就是為了幫忙加油打氣。

(千育、雅璘很熱血的一起到會場，在寒風中等了很久，就是為了要幫剛起跑的我們加油。)

(謝謝千育、雅璘，幫我和子齊拍了開始起跑的珍貴畫面。)

熱情的賽事

馬拉松這項運動本身就令人熱血沸騰，在日本跑馬更是令人感動。在起跑後沒多久就因為這場賽事旁邊加油民眾的熱情感動的。想到自己能夠健康的跑步是多麼開心的一件事。想到老公准假讓我出國跑馬，還有一同出遊的好友一起陪伴，真的很幸福。想到這裡，眼淚忍不住掉下來。

(這站是私補，有小圓紅豆和奶油麵包，真的好好吃。)

日本民眾攜家帶眷站在路邊向跑者加油，看到小朋友拿著補給糖果給跑者，想念起在台灣的5歲兒子。另外，連安養院坐在輪椅的老人們也都在路邊親切的替我們加油。真的很感動。最辛苦又用心的就是工作人員和志工，每條路上都有工作人員拿著垃圾袋回收垃圾，而且都超級敬業的一邊幫忙加油。

此外，整場比賽交管做的真的很好，完全不會有人車爭道或是停等紅綠燈的情形。沿途的廁所標示（包含下一站的廁所距離）都清清楚楚，每一公里數也都有標示，關門點的公里數和關門時間都一再用標示牌提醒，讓跑者能夠計算時間，專注跑步。整場比賽井然有序，大大提升這場賽事的價值。

(一定要吃到的草莓補給。)

(也有仙貝和香蕉。)

(工作人員都是抓一把巧克力放在你手上，就怕你不吃。)

(每公里都標示得很清楚。)

最值得一提的是，日本空氣真的很清新，天空好藍，好舒服啊！賽道安排也很用心，沿途經過許多神社、大學，學生們也幫忙加油打氣。尤其是26K後沿著鴨川跑，真的好美好美唷！沿途遇到許多台灣跑友，互相打氣，也有台灣、日本的加油團在路邊守候，揮舞國旗，特地為台灣跑友加油，令人十分感動，忍不住也大喊「台灣，加油!」。

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(天空真的好藍，很舒服。)

(一邊跑馬一邊欣賞美景。)

(好美的鴨川，雖然這路段是沙地，但是沿途風景真的很美。)

(謝謝你幫台灣跑者加油。)

完賽

由於前陣子坐骨神經痛，加上忙碌沒能規律練跑，面對這場賽事真的超怕被關門。路線起起伏伏，壓力很大啊！幸好一路有子齊陪伴，隨身攜帶的關門時間和補給表真的很好用，即便在21K後坐骨神經疼痛，而且跑鞋磨腳，但也因為天冷，對疼痛耐受度也相對增加，也就依照自己的步調順利完賽，也不枉老公特准讓我出國跑馬，拿到完賽獎牌的瞬間，我又掉淚了！也恭喜曦、子齊順利完賽。

(大會時間5.21.10完賽。)

(2019京都馬完賽獎牌，很美。)

(謝謝台中跑友借我們國旗拍照，台灣的國旗好威。)

(完賽，笑得出來了。)

賽後

這場賽事，是給即將邁入40歲的自己的禮物。未來，我還想繼續開心健康的跑下去。也許了心願，希望每年都能參加一場海外馬犒賞自己。更希望，我的家人、身邊的朋友、跑友們都能健康的生活著。謝謝支持我運動的家人和朋友，我愛你們!

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

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