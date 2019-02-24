賽事心得／27回冲繩馬女子總排104 看到驕傲的小默老師

2019-02-24 06:00 運動筆記 Michelle Cheng



髂脛束症候群發作

小默老師2018年真是傻傻的跟著經紀人跑太多了，大阪馬不小心跑出人生最佳成績412，天真的以為破4如反掌折枝。

天曉得，歷經無縫接軌密集的大阪+烤雞+台北考驗腳力的連三馬，撐不過呀！第二週就踩到地雷髂脛束症候群發作，第三週腿就廢了，台北馬最後7K拖著腳勉強完賽。賽後膝關節嘎嘎作響，痠痛不已走路像電動花燈機械動作，深怕膝蓋骨散了、斷裂。自我究責，肌耐力不足，跑太多導致膝蓋超出負荷，所發出的警訊，被迫休養停止練習。對於跑步已成為日常的人，三日不跑步感覺整個人被掏空，渾身不對勁，不顧阻止自作聰明減量持續訓練，3K、5K加減跑，跑心安也好。台北馬過了將近一個月，主場優勢新竹馬噹~噹~噹~即將登場囉！但我的心卻是down、down、down盪到谷底，想到半廢的腳要在42k漫漫賽道上匍匐前進，簡直是自我「凌遲」！

「我不跑，我要棄賽！」，但經紀人說：「國外都去飛去跑了，自己的城市豈能不相挺，放下執念，慢慢跑完賽就好。」我要的不止是完賽，我要成績，棄賽只是逃避面對的藉口，但我卻說不出口。新竹城市馬當前天下雨，太令人興奮，總算有正當理由可以棄賽。天不從人願，凌晨雨歇了，心裡萬般不願面對身體卻往會場移動。

新竹城市馬起步前一再被叮嚀放慢速度、放慢速度，我的確放慢速度了，終究還是逃不了舊疾復發，髂脛束症候群發作更嚴重，撐到最後一公里本來要走路完賽， 遇到熟識的跑友叫我，我竟然白目衝動脫口而出：「一起完賽吧！」帶著腳傷加速跑向終點，這次真的完了，腳傷不輕。

慘了！下一馬是爬升多滿硬的冲繩，我不甘心跑那麼遠去觀光旅遊兼當啦啦隊。不待經紀人的嘮叨，隔天立馬衝到醫院向醫生求助。醫生看過X光片語重心長提出忠告：「妳的年紀跟我相當已經到了膝蓋退化的階段，要避免軟骨繼續磨損，最好，以騎腳踏車、游泳、走路代替跑步。」

啥米！骨齡跟顏值差太多了吧！雖然是姐姐，卻不服老，而且「還沒破4怎麼可以不跑，我還要跑，醫生，有解嗎？」身為老師最喜歡積極不放棄的學生，當然，醫生對態度認真的病患也特別厚愛。醫生說：「要跑也可以啦！儘量減量，勤練肌耐力，以肌肉代替骨頭磨擦前進，多做復健，以及補充葡萄糖胺。」最後，佛心的提供一個自我照顧的四頭肌運動。我只能乖乖遵照醫生的囑咐，一切為冲繩馬最佳狀態做準備。

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★第27回2019 沖繩馬拉松 青天白日滿地紅

簡樸無華 冲繩馬拉松

冲繩馬拉松一個不在路跑名單之列的賽事，因為丘陵高低起伏，緩陂很多，但還是被帶來了。既來之則跑之，雖然跑起來不輕鬆，但卻慶幸參與這場冲繩男女老少共襄盛舉的熱情賽事。

國外的賽事幾乎都是前一天報到領物資。報到和起跑的地點相同在冲繩市的綜合運動公園。報到時間從早上10:00到晚上8:00，進入會場要脫鞋，報到志工幾乎都是銀髮族，做事很仔細的協助跑者報到。運動博覽會設置在戶外，攤位不多，但可以滿足跑者路跑配備的需求。我家老爺很仔細的逛每個攤位，幫我買一雙比Y拖貴的功能五指襪，希望明天有奇蹟出現，別再腳指瘀青紅腫起水泡。

★貴參參的功能五指襪叫'足王'一雙近2000日元，好多同伴喔！會場瞄到不少人穿。這是會不會跑是一回事，行頭不能輸人的概念嗎？

★冲繩首里城內的守禮門為跑者完賽時間預估的造景。首里城融合中國和日本文化的琉球式城堡「守禮之邦」，這是中國皇帝送的匾額，明朝的冊封詔書中盛讚琉球國「遠處海濱仍恪守禮教」是為守禮之邦。

★這次預估跑多久完賽？430是實力；450是謙卑；359是夢想。

最後在家人鼓譟下，打了一個夢幻數字3:59:59自尋開心。

★拍照時面對排隊的日本人，望著我不可置信貌，有人搞笑，有人竊笑，而我自己也忍不住笑了。哈哈哈…..

冲繩馬拉松全馬報名費 ¥ 6,000（約台幣1669元）以日本的消費指數算實惠。

羊毛出在羊身上，這個賽事走簡約風，完賽後只有簡單的飲料一瓶、麵包一顆（精英跑者才領得到），若卡洛里消耗太多，會場設有熱食販售。此次沒有領到完賽大毛巾真開心，因為，家裡的完賽毛巾已堆了一座小山。

★簡約完賽禮：自選飲料一瓶、巧克力小麵包一個。

1萬5418位跑者熱情響應

路跑前夕，跑者會接到航空信件。詳細的說明賽事當天的停車位置、接泊車上車地點及時間、起跑時間、對跑者的提醒事項、更衣室、賽事路線圖等等….最值得一提的是無寄物安排，採榮譽制度任由跑者將行李擺置在體育館內，若在台灣我還真不敢將行李隨便亂放，不過，人家日本人還是做到了，「守禮之邦」真不是蓋的！

★大會寄來的航空信件，有賽道路線簡圖。

★採榮譽制的行李置放方式。但大會也備有付費寄物服務，若有貴重物品要寄放，只收500日幣。這種制度不僅節省人力成本，亦能展現國民素質。

大會規定跑者8:30得進入起跑區，我們選擇在AEON MALL可以容納1000部車的停車場搭乘接泊車到會場。大家心裡想的都一樣，跑者從四面八方往這兒簇擁，候車的人籠綿延不絕，我們從7:30等到8:20才搭上車，過程焦躁不安，眼看時間快來不及了，深怕無法準時進入起跑區，有多次衝動想搭計程車前往。幸好，候車時間雖然長，但車程只需五分鐘就抵達會場，及時趕上。

★能夠容納1000部車的AEON MALL一定很好買，苦等50分鐘接泊車，順便勘察shopping動線，完賽採買才能發揮最大效率！

數字大小代表個人路跑實力

每位跑者有兩張號碼布，一張別在胸前、一張別在背後。號碼是序號是依報名提供的成績排定，也就是愈精英的跑者數字愈小。我特別喜歡這個機制，方便跑者用數字辬識其他跑者的實力（其實大會的用意是為了預防有人代跑）。在賽道上看到數字大的跑者橫在我前面，我總是無法控制的想把他KO掉，以激勵自己向前邁進。宛如打電動一般，瞄準目標物，費盡洪荒之力消滅他，讓自己獲得能量或寶物。

★刷過背號數字比自己小的，代表刷過強者，會有莫名的虛榮感。賽道上真的有人因為沒別背布號碼而被驅離現場。

賽道驚奇連連 跑者市民同樂

不曉得是動員？還是自願？還是冲繩人一種行之有年的年屆運動大事？跑迷和私補公補42公里綿延不斷，男女老少出錢出力展現熱情為選手加油。個人、各家、各團體搬出最佳的補給物，熱情款待跑者。

像我這種在乎速度的選手，習慣補給的食物始終只有運動飲料和香蕉，但是，今天被賽道上的補給嚇到，日本賽事的補給內容與台灣截然不同，感覺很新鮮，不管是公補還是私補滿滿皆是日本小巧精緻的美味，除了基本款水、香蕉和與電解質的運動飲料、果汁、汽水、啤酒等等之外，還有台灣高檔百貨公司才看到的舶來品，眼力範圍就有黑糖、巧克力、糖果、馬卡龍、蛋糕、冲繩雪塩、黑糖餅乾、各式各樣甜梅、蕃茄蜜餞、柿乾、冰棒、養樂多、蒟蒻、果凍、飯團、壽司、拉麵、熱狗、牛肉、香蕉、草莓、檸檬、橘子、鳳梨、蘋果…。自控能力強者如我都被妖惑淪陷其中放棄拼速度，龜速沿路蒐羅冲繩美食。

喝了好幾瓶貼心插上吸管的養樂多；吃到像北埔的芋仔餅，滿滿的餡甜而不膩，好吃極了；學習握著一根冰棒邊跑邊吃，透心涼！最滿足的是連高檔的草莓也有供應，貪心匆促的抓一手，覺得賺好大。起跑沒多久，目光已從專注眼前賽道轉移到兩側的各類補給，深怕錯過任何一項特別的食物。同跑的老爺事後描述，拉麵好吃到讓他感動流淚（也太誇張了吧！）

★沿途都有補給，應有儘有，冲繩人貼心又猴禮

令人誇張的補給，連能量果膠(Energy Gel)也在私補行列中，整瓶800CC寶礦力讓跑者直接扛走，大罐A撐卡久，還有佛心小販將營業快餐車開進賽道旁供跑者無料試吃。私補的市民很怕失禮，熱請招呼跑者盡情享用精心準備的食物，にぎり どぞう（請吃飯糰），どぞう、どぞう、どぞう..絡繹不絕。阿本仔即使請人吃東西也是很猴禮。

★快餐車私補，這麼大心的老闆，未來「錢」途無量！

很多路段是跑者與跑迷傻傻分不清，手伸得不夠長的私補市民甘脆端出補給深入賽道貼近跑者，只為了讓跑者能夠順手的握準補給物品，阿本仔真是實至名歸的「守禮之邦」。

★邊跑邊抓取補給漏接機率高，真不忍心看到跑迷未能安全將食物遞送至跑者手中懊惱與失望的神情。所以，用42k時間練習快、狠、準拿補給，我的出頭還真多！

另一震撼，是沿途的表演打氣。數不清的樂隊和表演，包括傳統戲劇、管絃樂團、太鼓、啦啦隊、銅管樂、爵士樂、流行樂、西洋舞蹈、日本舞蹈、沖繩古老悠揚的音樂三線琴唱著熟悉的沖繩民謠。跑者與跑迷再次忘情同歡，竟然有跑者加入樂團充當歌手。

★沖繩傳統樂器三線琴演奏

★速度不重要，我是跑者，跑步兼來高歌一曲，炒熱賽道上歡樂氣氛！

歡樂跑即可 成績其次

跟其他賽事比較起來，這次是我最輕鬆、歡樂的一場賽事。吃最多補給，拍最多照片，玩得最開心，也最被熱情跑迷感動….。

★沖繩意象的賽道

當天溫度17-19度，偶而飄點小雨，很適合路跑。一開始跟老爺玩互拍，然後順順的跑，大概跑到3、4K倆人就分道揚鑣了。我始終維持慢速前進，因為不習慣電子產品配速，憑感覺跑，也不知道配幾分速，只是感覺跑得超慢速。6、7公里進入城跡區的陡升路段，速度更緩慢，但沒有停下來當步兵，艱辛賣力的爬坡，即使感覺很慢，但有享受到刷卡的樂趣，很多人遇到坡就掛點，但姐姐真的異於常人，因為平常有在練。這個賽道很像中科園、大肚山、松鼠坡的爬升坡，雖然爬坡路段多，相對的下坡路段也不少，一慢一快只要身體狀況持續正常前進，成績應該不會太差。

★美軍嘉手納空軍基地

每5公里一個檢查點，是完賽的指標之一。又爬了一個小坡，進入賽事亮點之一美軍嘉手納空軍基地，開放門禁規畫3k賽道，跑者們停下步伐駐足拍照。米國人更熱情，擊掌人群沿路排開，高聲呼喊Keep going、good job、you can do it….，再次情緒沸騰後看到30K的標識，超開心，心想已經跑了2/3，終點就在不遠處。雖然前方的路還是一個坡接一個坡，我始終沒有停下來當步兵，維持慢速前進。來到約35K，看到早上接泊車乘車處的AEON MALL，有種錯覺，再五分鐘就到終點了。

★30k檢查點在美軍空軍基地內

好吧！一個五分鐘跑不完，終有數完的時候，區區7K算什麼？突然想到，昨天老爺預警當跑到一段3K的長下坡，代表快完賽了，千萬別衝太過，因為很多人以為下坡好跑，奮力急衝容易抽筋爆掉在終點前。最後的幾哩路最令人感到厭世，為什麼遲遲跑到不長下坡呢？終於，在38K突然來一段陡降坡，雙腳剎不住，感覺髂脛束症候群要發作了，膝蓋右側彎曲會痛，像要斷裂，只能採用一跛一跛方式慢慢滾下山。到了平地，已經邁入終點階段，再來40公里、倒數1公里，看見不遠處起跑牌樓，全力加速，通過牌樓看到榮光之門，上緊發條全力衝剌，進入體育館內瞬間腳軟，偌大的運動場距離終點還有300、400公尺。我想停下腳步，但場內的加油歡呼聲激升我的腎上腺素費盡洪荒之力衝剌完賽。

★倒數1公里，超開心！

★看到起點牌樓別開心太早，穿過牌樓→進入榮光之門→跑體育館3/4圈才能抵達終點！

回頭，看到偉大的小默老師！

賽後得知27回冲繩馬拉松完賽率81.1%，小默老師大會女子總排104名，據說是台灣女子組的第三名。不知是愈來愈有實力，還是功能貴參參的五指襪發揮功效，負傷能跑出如此成績，已足感驕傲！

★賽後查榜，發現大會完賽時間名列女子排名104名。