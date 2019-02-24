賽事心得／美女醫生3年進步35分鐘 高雄馬女子分組第三

2019-02-24 16:36 運動筆記 陳妤甄



跑步初衷：練體力，就這麼簡單

身為泌尿外科住院醫師，三年前，在這個需要體力的工作環境裡，我開始了「一雙跑鞋, 踏出我第一步」的跑步人生。

2016/2第一次高雄馬 25km

在沒有練習並缺乏肌力的情況下，我跑得很艱辛；結束後，我告訴自己：這輩子能跑完21km就不錯了！

2018/2第二次高雄馬 25km

經過兩年慢慢養成跑步的習慣，首度試著在開跑前一個月把月跑量拉到100km，逐漸重拾信心的我覺得這次應該可以順利把25km完成，一共進步了22分鐘，拿了分組第12名，雖然在最後還是降速了，但有了這份肯定，讓我知道: 其實我是可以做得到的！

加入Garmin PB班，接觸科學化跑步

以幸運的緣分加入Garmin PB班後，開始接觸各行各業的跑步神人；

並以印象非常深刻的兩句總教練的話，「每個月沒跑100km，不要跟我講你想要跑半馬！」、「請花上至少半年好好準備一場馬拉松！重重打醒了以往，「總是以賽代訓、沒有規劃地參加一場接著一場的馬拉松」的我。

於是我 開啟了跑課表人生 + 肌力人生！

工作與跑步無法兼顧？

由於工作的關係，很現實很疲憊的 我無法完全應付 「跑課表」的人生；原本預計要完成的人生初馬 2019/1的台北渣打馬也在報名的最後時刻，我收手了；十月總月跑量掉到只剩下20km的我 - 退出PB班、告別了短暫課表人生的生活。

跑步讓我愛上自己

於是，我做了調整，找了自己可以負荷並且喜歡的步調；少了跑課表的壓力，身邊多了PB班亦師亦友的跑步神人們，天天看著大家今天又跑了幾公里，真的也會被影響會想要看齊。

我真的很喜歡那個聽著音樂跑著最舒服速度的自己。

跑步即生活，是一種生活的態度

跑步是場認識自己的過程，也像人生的縮影

你可以隨心所欲地調整步伐，可以在想放手一搏時為自己拼命加速，可以在疲憊時放慢速度看看沿途風景，可以在迷失方向時停下腳步喝口水，可以在完成目標時掛上獎牌披上最帥氣的浴巾接受掌聲。

跑步可練體力，也可練心 提升自己

我很喜歡 陳意涵的名言：「煩事不過8 km」

嗯，果真如此，當你專心享受著跑步；

再無法面對的事情跑完就會覺得一切都不要緊了，因為再也沒什麼事是比流著汗努力跑步的自己更值得費心了！

我享受著這個為自己踏出每一步的自己。

於是，只要前一天沒值班，我會在未完全天亮的愛河沿岸跑步；

當然也並非每次都如此順利，常常一累就睡過頭，只好拖著沉重步伐去醫院。

但很奇妙的雖然疲憊，只要有跑步的那天，心情都會異常地美麗！

在刀和刀之間拉筋也變成我最喜歡做的事情！

逐漸加入肌力訓練後，我發現自主訓練的跑步距離可以漸漸拉長，這對無法天天跑步的我是個好選擇 - 在特定時間跑長距離。

跑步讓我更了解自己，永遠掌握自己的狀況；可進可退，也可變美麗！

2019/2 開跑前達到月跑100km

每一步都堅定；有跑有完成，即問心無愧

我謹記教練的話，設定了在2/17高雄馬前要達到2月月跑量100km；考量班表，無法完全用每天清晨跑完；我加入值班後的傍晚跑，在沒有充分的休息下，練習速度實在拉不起來，連五分速都進不了的我說不擔心高雄馬是騙人了，只好放寬心降低標準，覺得有完跑就好了。

記得在高雄馬前一天，我還在擔心著自己跑不完，朋友回我一句：到時候氣氛high就跑起來了！

2019/2/27 高雄馬，女子20-29歲組第三名

一大早天都還是黑的，捷運上滿滿都是人，現場的人數比我想像的多很多! 隨著鳴槍起跑、隨著周圍跑者熱血奔馳，我也開始跑起來。

分享 facebook

當天狀況很幸運的良好: 在以53分鐘完成前10km，心率區間保持在2.5~2.8左右，讓我覺得我可以繼續衝刺，幸好在沒掉速的前提下，以1:52:44 完成半馬。

最後倒數4km的路，異常漫長與艱辛，由於幾乎沒有遮蔽陰影區，高雄的太陽又格外耀眼，心率區間也來到4；我內心深知越到後面越是關鍵，想要加速雙腿又快不起來; 此時耳機裡的音樂來到五月天的倔強，沒錯，請讓我「這一次為自己瘋狂，就這一次，我和我的倔強」，我知道我一定可以！

終於來到最後的100m，世運跑道旁的加油隊很熱情，吶喊的很大聲

終於，一步一腳印的我還是可以踩到終點線

所有汗水在過終點那一刻後 都會變成感動的淚水

(晶片時間: 2:12:35)

身為土生土長的高雄人，能在最熟悉的城市，跑完最想跑的賽事，拿到最幸運最想拿的獎盃，真的是很感動很感動！

腳下的每一步都不輕鬆但卻無比值得！

感謝這個為自己耗盡全力拚到最後的自己

如果我都可以了，相信妳也一定可以，對吧？

#遇見更好的自己

2016高雄馬25km，2:47:46

2018高雄馬25km，2:25:51

2019高雄馬25km，2:12:35

感謝醫院最正的學姊陪我一起完賽，我的跑步人生不能沒有妳。

高雄國際馬拉松，我們明年見！