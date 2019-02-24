賽事心得／熊本城馬拉松海外初馬 充滿正能量與感動

2019-02-24 06:00 運動筆記 Ning Fang Chang



Hello everyone~2019熊本城馬拉松，是我的海外初馬很高興受到高雄市政府的邀請，代表高雄市及醫護鐵人前往日本熊本市參加熊本城馬拉松踏上四天三夜收穫滿滿的輕旅行(KUMAMOTO CASTLE MARATHON 2019)

2019年熊本馬網友跑者評分(資料來源：運動筆記 截至2019.02.21)

1.賽事名稱：2019 熊本城馬拉松

2.活動月份：2月（Feb)

3.舉辦屆數：第8屆 8th)

4.主辦單位：熊本城馬拉松執行委員會熊本市，熊本日本朝日新聞，綜合熊本運動協會

5.地點：起點：熊本日航飯店前 ; 終點：熊本城公園

6.活動其他相關日期：2018年7月30日（周一）上午10點至9月14日（周五）下午5點

7.賽事特色：全日本最熱情、熱鬧的應援團以及讓世界看見2016熊本地震後重建之路8. 報名相關連結：官方網站

9.特殊事項：活動當天年滿18歲或以上（非高中生）並且能在6小時40分鐘內完成的人。報名採抽籤制，但捐贈3萬日圓以上者可不需要抽籤直接參賽，視障跑者可以有陪跑員帶領，但導盲犬禁止陪跑

10. 參賽費用：

a.全歷史馬拉松 Around-Historic-Sites Full Marathon (全馬42.195k): 10500日元（含系統使用費500日元）

b.金粟四三紀念30公里公路賽組 Kanakuri Memorial 30-Kilometer Road Race（30k): 5500日元（含系統使用費500日元）

c.重建挑戰組 Reconstruction Challenge Fun Run（3k): 3500日元（含系統使用費500日元）

11. 競賽組別：

a.全歷史馬拉松 Around-Historic-Sites Full Marathon : 42.195 k

b.金粟四三紀念30公里公路賽組 Kanakuri Memorial 30-Kilometer Road Race: 30 k

c.重建挑戰組 Reconstruction Challenge Fun Run: 3 k

12. 氣象資訊：2019/02/17當天氣溫1℃~9℃，晴天。

13. 賽事介紹及心得：熊本城與大阪城及名古屋城並稱為日本三大名城，又名銀杏城，曾是安土桃山時代建築，後來在名將加藤清正花了7年心血在1608年完成，後來在西南戰爭中，曾被大軍圍城了50天仍未被攻破。於2016年發生芮氏規模7.3的強震（M 7.3 資料來自：日本氣象廳）造成重大災情，尤其是屹立不搖的熊本城也不敵強震，多處損毀。

由於高雄市與熊本市為姊妹市，因此本次筆者受到高雄市政府的邀請，代表高雄市政府及醫護鐵人，前往這場『日本最強應援團-熊本馬拉松』，也相當開心的是這是筆者的海外初馬。前面提到高雄與熊本是姐妹市，在航點部分，有高雄-熊本的直飛班機，由於筆者生活圈在新北市，所以是由桃園國際機場出發由福岡進到熊本，飛行時數約2小時20左右，是非常近的距離，上機吃個飯休息一下就到了，非常方便。

本次受到日方熊本市代表接待的是熊本市政策局綜合政策部國際科主查-原田彰子小姐、國本小姐、口譯人員邱桂芬小姐。也透過他們的介紹，讓我更加了解熊本馬拉松的賽事資訊。

據了解，在熊本馬拉松第一屆辦理前的準備工作，熊本市政府為了讓民眾更加了解活動目的以及可能帶來的不便，在賽事路線規劃沿經的居民，他們就一家一家的拜訪，進行詳細解說，慢慢的熊本居民也將這一年一次的國際型盛會，視為自己也是參與的一份子，用滿滿的熱情、用心接待來自各地的跑者。

在2016年發生熊本大地震，沒有震垮熊本居民的心，震起了熊本居民團結努力的勇氣，2017、2018年的熊本馬拉松沒有因為重創而停辦，是讓世界看見復原的情況，今年(2019)邁入第8屆，路線規劃上從市區出發，沿經南熊本再回到熊本城，距今快3年，都市功能已經恢復以往，但熊本城的部份因為遵照古法修復，需要歷經長達20年的修復之路，好消息是在2020年10月會有半公開的活動，即熊本城主城-天守閣會再度公開亮相。

Pic：筆者現場拍攝。為熊本地震後損壞的城牆石塊，將會依照編號修復為原位。右為城采苑門口。

Pic：左圖筆者於前夜祭（相當於台灣賽事行前記者會）拍攝。右為EXPO會場希望自己的成績可以破國內初馬430哈哈哈哈。

先前提到筆者是代表高雄市政府及醫護鐵人前來參賽，在賽事前一晚於熊本日航飯店（日航飯店為本賽事起點）有行前祭，相當於台灣的賽事行前記者會，晚宴中除了熊本市市長、市議會議長的致詞（主要述說熊本歷史及活動目標也祈求活動順利圓滿），也有邀請到熊本本地出生的各界名人，如：演歌歌手- Sayuri Ishikawa（石川小百合）、AKB 48的成員- Miakaa Tanaka（田中美嘉）以及」上屆熊本馬拉松得獎者。當然大家都知道的熊本熊部長，一定也有來啊！還有熊本城吉祥物、熊本日本朝日新聞吉祥物以及熊本城武將隊（Yoshihiro Shimazu，Kiyomasa Kato，Kenji Kuroda）。

Pic:筆者拍攝。左圖熊本城吉祥物。右圖唉唷～這不是最可愛的部長嘛？！野生捕獲囉。部長指示『熊本城馬拉松，無傷玩賽，好好享受』遵命！！

Pic: 筆者拍攝。熊本城武將隊。天阿～城主真的很帥氣捏！在筆者右邊有小鬍子的男人，就是加藤城主。

Pic: 左圖醫護鐵人本次參賽人員：許惠雯、張寧芳、James（左至右）右圖左一為熊本市政策局綜合政策部國際科主查-原田彰子小姐、右一為口譯人員-邱桂芬小姐。一同感謝日方熊本市政府的用心安排，並預祝大會活動順利圓滿。

Pic :筆者拍攝。本次賽事物資（號碼布、晶片、紀念衣、雨衣、手套、ok蹦、旅遊指南等）

好啦～前面看成這樣，相信各位跑者應該開始心癢癢的吧，接下來要開始進入主題囉。筆者在標題提到，這場是我的海外初馬，談到初馬，聽到前輩們的建議不外乎是時間限制可以長一點、路線平緩一點，不要太大高低差、補給要充足、最好可以在日本跑…….等等，沒錯，這些熊本馬拉松都有，擁有充足的完賽時間7小時，路線平緩（唯最後2k上熊本城，有些微坡度）、補給太超過！接下來看圖說故事囉！

Pic: 全馬路線圖及高低差圖（資料來源：官方網站）

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Pic: 筆者現場拍攝。醫護鐵人要出征熊本馬囉！

Pic: 筆者拍攝。醫護鐵人基本裝備照，前一天還很興奮到整夜沒睡。起跑點在日航飯店前，是上、下條通交接點，也是熊本市最熱鬧的地方。

Pic: 筆者自行拍攝。左為分區起跑（本場參賽人數總共約14000人）; 右為當地的醫護跑者，這個就厲害了，因為採分區起跑，每區都有配置2-3名的醫護跑者，如果他分配到sub3該醫護跑者也要有sub3的實力，好強大喔！簡單介紹我是來自台灣的醫護跑者，相互加油寒暄一下。

Pic :筆者拍攝。此點約為10k處，對向約為回程34k左右。在日本跑馬，他們封路的部分，是清場到沒有跑者在路上，工作人員也徹點乾淨後，才有開放車子通行，因此完全不會有人車搶道的問題。

Pic :筆者拍攝。沿路個團體或自家民眾的加油聲不斷！小朋友跟長者們都喊得比你大聲了～好窩心啊。整路的『頑張ってください』，好有動力。

Pic :筆者拍攝。跑者們可以盡情地跟他們拍手，這些大大小小的雙手也可以感覺得到他們因為在寒風中手掌溫度較低。左圖是某育幼院的家長做的加油小卡，我過去跟他們拍手後，小朋友幫我掛在脖子上，我都快哭了。中間圖孩子拿著自己弄的豆漿玉米脆片，他的媽媽表示我是第一個外國跑者拿的，他們感到很興奮。右圖是年約國小的太鼓隊，他們也是對於外國跑者感到非常的開心。

Pic :筆者拍攝。剛剛跟各位強調～我真的沒誇張，補給有bcaa、鹽錠、當季水果、餅乾糖果小饅頭樣樣來，右上圖連有名的太平燕都來了！（裡面有燕餃類，還有冬粉，湯頭的部分會因個人喜好有所不同，本場次是豚骨湯）還有小飯糰！！要不是我真的撐到不行，我還想吃看看飯糰，日本米好好吃！

Pic :筆者拍攝。官方志工應援團。本賽事的核心主軸為『用笑容迎接來自各地的賓客』。跑到後面的爬坡2k都因為有他們，一鼓作氣往上衝。

Pic :筆者拍攝。對～你們沒看錯，筆者目前在台灣還沒有看過左圖警察陪跑員，而且數量不少。右圖密度極高的AED腳踏車急救員，平均每2-3k就可以看到一個小隊（2-3人），他們看到比較不ok的跑者，會騎著車跟跑一段，確認跑者繼續參賽的可能性，或者是做緊急處置後送。坦白講，筆者自己是EMT都覺得在這裡可以很放心地跑。非常能感覺得到主辦單位的用心。

Pic :筆者拍攝。感謝賽道上每位工作人員的付出，筆者的完賽時間為6小時23分左右，每站都這麼熱情招待你，吃吃喝喝玩樂都不知道花多久的時間哈哈，如果扣掉這些時間，我應該可以破自己初馬430的成績。

Pic :筆者拍攝。謝謝熊本政府具有特色的禮物，左為熊本城筆筒附帶溫度計。右為成本馬拉松限量紀念酒，跑者可以完賽後，寫上自己的完賽時間，這瓶酒我就會捨不得喝了啊！

Pic :筆者拍攝。本次參賽裝備，感謝各贊助商對醫護鐵人的支持與疼愛。有你們陪我逐夢！

我相信這會是我印象非常深刻的海外初馬，也是履行了對自己的目標『30歲前完成一場海外初馬（一定要在日本）』，相信大家也清楚為什麼筆者為什麼要選初馬在日本完成了吧！雖然日本有名的東馬、名馬、大阪馬、金澤馬，都是很多人想參加的場次，但我真的很推薦大家來玩看看熊本馬，日本最熱情應援團，怎麼可以不來！非常有地方特色的一場馬拉松，聽過一句話『想要了解一個城市，可以從城市馬開始』。熊本-是我還會再來的城市，尤其2020年的10月份，會是熊本城半公開。這次筆者所投宿的飯店，剛好在熊本城對面，夜晚透過窗戶，隔著護城河的距離，看著熊本城打燈的夜色，配著日本限量啤酒，你說是不是很享受！我都想再來二刷熊本馬，因為路線太適合破pb了！衝線的那個瞬間，眼睛都是濕的，太感動了，習慣轉頭向賽道鞠躬，感謝一路上的各位。再打這篇分享文，也重新得再回味一次當天的賽況，還是滿滿的感動啊！希望各位會喜歡筆者的分享。