賽事心得／2019熊本城馬拉松 馬到成功

2019-02-24 06:00 運動筆記 Chia Li Lin



2019年2月17日，期待了好久的第一場海外馬，雪梨爸的第八馬以及雪梨媽的初馬~熊本城馬拉松！

熊本城馬拉松雖然在台灣知名度沒那麼高，但卻是九州地區一場相當重要的賽事。前身為金栗記念熊日30キロ~30K的路跑賽，紀念熊本縣出身的日本馬拉松之父，箱根驛傳的創辦者金栗四三，今年已經舉辦第63屆了，全馬組倒只是第八屆。全馬的參賽名額是一萬三千人，但是報名中籤率只有44.2%，由此也可看出受歡迎的程度。

翻開大會手冊一看，30K組真是好手如雲。前年台北世大運半馬金牌片西景，還有有幾位今年箱根驛傳出賽的選手（包括冠軍東海大、2015-18年箱根驛傳四連霸的青學大等等）。號碼布1號，赫然就是在國內人氣很高的「市民跑者之王」川內優輝，聽說這是他轉職業選手前的最後一場比賽。

雪梨爸早早就將行程搞定，桃園~福岡早去晚回機位OK，住宿在起跑點通町筋的日航熊本飯店。萬事俱備只待槍響之際，訂好的華航卻在前一週發動罷工！緊急一查，同時段別家航空的票都買不到了，害我每天盯著新聞關心談判進展，上華航官網看福岡航班有沒有被取消。幸好臨行前2月14日華航送了一份情人節禮物，罷工正式結束，2月15日一大早，順利搭機出發。

福岡落地，從國際線航廈坐上往熊本的高速巴士，直達通町筋飯店門口。Check in、午餐後，一路從下通商店街逛到報到會場~辛島公園。出示身分證件和事先下載的QR code報到，領到物資退出時，接待的工作人員還熱烈鼓掌吶喊（應該是幫跑者加油的意思吧），雖然我聽不懂，但頓時有頗受重視的感覺，一陣熱血湧上心頭。正事辦完，自然要逛一下Expo會場，現場賣的紀念品不算多，攤位很多都是贊助商像健康食品、地區酒品、點心、銀行、賽事宣傳等等，但我們還是敗了好幾件T恤、應援毛巾、熊本熊號碼布扣、紀念胸章，和一些能量補給品，畢竟是難得的第一次啊。

報到入口

領物資的帳篷，工作人員眾多，很快就辦好了

Expo會場在辛島公園旁的廣場

這次的目標不是上面那排數字，而是手上拿的~開心笑顏完賽！

熊本熊是審判長？

熊本城武將隊和吉祥物（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

在這攤體育用品敗了不少東西（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

神戶馬拉松的宣傳攤位（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

大會紀念T、紀念毛巾、手套、脖圍（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

紀念章（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

大會提供的禦寒雨衣與手套（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

2月17日比賽當日，是個跑馬的夢幻天氣，氣溫5~8℃，晴朗但陽光和煦，小小微風，跑起來相當舒服。本來並沒有要拚成績，而是抱著觀光馬兼旅遊的心情，但在天時地利人和下，也順利破PB，推進了18分鐘到4:16。至於跑初馬的雪梨媽，賽前緊張的要命，一直喊著壓力很大、42K很遠跑不完、會鐵腿、會被關門，結果居然給我跑了個破5的4:50完賽，排在女子組前1/3。厚！想當年我拼破5就拼了好久，八場全馬裡比4:50快的也只有兩場（含今天），我家這個隨心所欲的跑步奇才，再次讓我眼鏡碎滿地！

著裝準備出發

與飯店大廳的部長合照

從這張就可以看出人家對馬拉松的重視，早上八點多，熊本市中心的幹道全線封路交管，連路線上的路面電車都停駛，居民的配合度有多高！

寄物卡車。人手多，有條不紊，從報到到完賽的所有流程，全部沒排到隊，一萬多人的賽事能辦得這麼順暢，主辦單位真是超用心的！

起點就在熊本城下

這是熊本大地震前比賽的舊照片，從起跑點遠眺熊本城。左邊是30K組和全馬組，右邊是短程休閒組（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

10K熊本西大橋前

開闊的田野景色

20K鄉間，稻草人應援團

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31K，Aqua Dome Kumato（熊本市綜合室內游泳池）前

熊本城範圍內，終點前（我跑贏皮卡丘耶！）

終點在熊本城二の丸広場

紀念T、完賽毛巾、獎牌

人說來日本跑馬會上癮，今天可真正經歷到了。熊本只是個小城市，沒有東京、大阪那麼多地標地景，但賽道上一點都不無聊，兩側滿滿的應援團，加油聲此起彼落，今天這四個多小時聽到的「甘巴爹」，應該比我一輩子加起來的總數還多。各式各樣的花招，競技啦啦隊的表演、學生的舞蹈、樂隊現場演奏、搖滾樂團、大鼓打擊樂、扮裝的藝伎、武將隊、卡通人物、各式加油標語、隨風飄揚的旗幟、鯉魚旗、田裡五顏六色的稻草人，賽道風光多采多姿。播放YMCA歌曲時，跑者還要隨著節奏擺Y~M~C~A手勢。臉頰紅通通的小孩，朝氣蓬勃的學生，搖著尾巴的狗狗，連白髮蒼蒼的長者也搬椅子坐在路邊搖著旗子，真的是扶老攜幼，全員參與，洋溢著熱情與活力，能夠跑出好成績，啦啦隊絕對佔了很大的功勞。扮裝的跑者也不少，熊本熊當然是必備的，皮卡丘、超級瑪莉兄弟、還有くいだおれ太郎，在20K左右遇到一位扮成麥可傑克森的跑者，只要啦啦隊對他喊「甘巴爹」或「麥可」，他就會回一聲麥可的招牌「坳嗚~」，超high超開心的（...希望他回到終點不要沙啞燒聲）。

小朋友擊鼓加油，最後敲大鼓的是蝙蝠俠

連鄉間路段，啦啦隊也是連綿不絕

布置這麼多稻草人要花多少時間？

鮮豔的應援旗幟

雪梨媽從路旁小朋友手中拿到的紙製加油獎牌，超感動的！

硬要說一個缺點就是~終點幹嘛設在熊本城啦！去日本參觀過古城就知道，城池的建造都要易守難攻，多半建在高處，熊本城也不例外，已經跑了40K了，最後還要爬這段心碎坡攻城。但在兩旁熱烈的人群加油下，就算心率爆表，也是要給他催下去啦！ 滿滿的補給和私補，一路上根本吃不停，最讓我印象深刻的是草莓，日本的草莓真是汁多味美，又正逢產季，超好吃的。還有玉名女子高校製作的肉桂卷和山莓果汁，從清秀的櫻花妹手上拿到，特別有感覺。比較特別的還有熊本特產黑糖棒、太平燕（一種像冬粉的鄉土料理）、味噌湯等等。雪梨爸從居民手中接了一個紅豆大福，後來又拿了個北海道起司蛋糕，但拿了才發現很難邊跑邊吃，只好一邊褲袋塞一個，一路帶回終點，跑完再享用囉。

26.7K有玉名女子高校製作的肉桂卷和山莓果汁（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

26.7K有玉名女子高校製作的肉桂卷和山莓果汁（圖片來源~熊本城マラソン事務局粉絲團）

雪梨爸依照計畫，戴上熊本熊棒球帽跑完全程，真正體會到身為一個(戴著)日本知名大明星(的帽子的普通中年大叔)的困擾，不管老少都對著我大喊「酷MA萌甘巴爹」，為了不讓眼神充滿期待的小朋友失望，除了揮手答謝，還不曉得擊了多少次掌（還是反而會給幼小的心靈留下陰影？）。今天沒法跑進4:15內的目標，一定是這個原因啦！

補述~金栗四三的故事：金栗出生於熊本縣和水町，被稱為日本馬拉松之父，參加過三次奧運會。1911年11月舉辦的斯德哥爾摩奧運會選拔賽中，以2小時32分45秒完賽，創下當時的世界紀錄（這場馬拉松賽道長度只有40公里）。因此他成為了日本能參加奧運會的兩名運動員之一。

1912年斯德哥爾摩奧運馬拉松，比賽時異常酷熱，最高達攝氏40度，64名參賽選手有超過一半中暑。高溫加上從日本到瑞典的長途跋涉和食物的不適應，使得金栗四三在比賽中途失去意識。直到隔天清醒，已經身在附近的農戶家中了。金栗四三在沒有通知比賽官員的情況下返回了日本。

瑞典奧運會主辦單位認定他已失蹤，直到50年後，才發現這位選手已安然返回日本，甚至還參加了1920年和1924年的奧運馬拉松比賽。1966年，瑞典電視台聯繫了金栗四三，為他提供了完成那次比賽的機會，76歲的金栗四三接受了請求，並以54年8個月6天5小時32分20.379秒的時間跑完了未竟的賽道，被稱為為史上完賽時間最長的一場馬拉松。通過終點後，金栗四三也感嘆：「這真是一次很長很長的長跑，但確實是值得的。在這半個多世紀中我找到了妻子，有了6個孩子和10個孫子。這些都需要很長的時間。」

1920年金栗四三組織開展了「東京箱根間往復大學接力跑」比賽，演變成今日「強風吹拂」的經典接力賽箱根驛傳。2004年開始，箱根驛傳以及富士登山接力賽的最高獎更以他命名為「金栗四三杯」。 因為當年金栗四三是在26.7K處偏離賽道，而且他在農家被照料的期間，接受了肉桂卷和山莓果汁的招待，因此大會安排26.7K處的特別補給做為紀念，限量提供。完賽後，雪梨媽才說，她能跑出比預期快的成績，就是因為她怕跑太慢肉桂卷被吃完啦！（「限量」這兩個字真可怕...）