賽事心得／2019大湖草莓馬 初馬初心

2019-02-24 06:00 運動筆記 Cherry Cheng



2019／02／16大湖馬初馬初心跑步已近四年，起初跑步僅為了健康，從在跑步機上慢跑兩公里，三公里，鍛鍊自己的心肺功能，增強自己的體力，僅此而已，就在同事邀約參加路跑，便開啟自己在路跑的旅程。跑步，保持開心之心，享受當下跑步之過程，而從開始到現在我從沒改變過這樣的想法，因為，這是我的初心初衷！平常自主訓練，均是跑開心，沿路拍拍美景，紀錄生活點滴，這就是跑步的原意！速度對我來說並非第一，不受傷才是最高原則！跑了多場路跑，回想第一次初半馬選擇自己的家鄉，我以自己家鄉為驕傲！這次初馬，也是選擇自己的家鄉！全馬對我來說一直是抗拒的，聽了朋友說全馬會遇到撞牆期，月跑量需達到多少等等之類，我聽了不外乎增加心理障礙，加上自己的月跑量真的不超過100，心裡更加擔心..既然報名，就全力以赴！大湖馬重頭戲補給之一：草莓可以吃到飽，最吸引我，也是我一直對自己心理建設：我就是去吃草莓的啊，跑美跑開心不受傷為原則！（雖然得知是山路馬之一(*≧ω≦)）

在這初馬路跑旅程中，很感謝一同陪伴的前輩們！加上天氣也不錯，早晨氣溫在17度左右，也沒下雨，非常之好。鳴槍起跑後，前輩叮嚀我在21公里前要保持好穩定，不急不徐就好，前三公里為緩坡（跑起來其實是會喘的，自己的訓練不足啊～～），沿路的補給站我都要進去吃喝，看到草莓當然不放過啊！（前輩委婉的說：前21公里的補給站也不要逗留太喔久..(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 好吧..該吃的沒放過，該喝的當然要喝！

跑到五公里，眼前看到的怎麼都是坡(*≧ω≦)，我心裡OS:我才跑五公里而已欸，後面還有37公里要跑，我怎麼選山路當初馬啊～～有人會跟我一樣～～這麼會選嗎(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) 本著自己的原意：跑開心不受傷，看到攝影師要擺出美美模樣與笑容，時間內完賽，平安就好！

路程上，前輩適時的提供全馬補給聖品，讓我能補足體力（真的超感謝！）沿途風景真的很漂亮，當然不外乎要拍照留念啊！還有草莓園草莓香～～跑21公里折返處，全馬跑者需往右下跑要拿取信物，此時，左小腿有緊繃的感覺（該不會要抽筋了吧...），腳步緩緩稍稍減速，進站吃補給（有醃製檸檬片，吃了兩片，超好吃），跟前輩們說我的左小腿有緊繃感並指導我在旁稍做拉筋緩和一下腳的不適感，沒問題之後再出發。

再次出發後，氣溫有些升高，但不影響我，而嘴裡也一直問前輩，怎麼都是坡，還有坡嗎？ 雖然問不停，當下心情上保持開心的心情喔！21公里前，前輩幫忙調整配速，該休息也不忘緩和一下，讓我穩速！跑過了21公里，心裡想，終於可以跑走跑走的吃補給（似乎鬆了一口氣），而在此時的補給站，我蹲下調整鞋帶緊度的同時，我左腳足弓在痛（天哪～痛起來的話，後面怎麼跑～～），我跟前輩們說我痛的地方並教我怎麼舒緩疼痛感，痛的感覺也減少，還能繼續跑下去，沒問題的！會痛的因素有很多，跑步的姿勢，跑鞋的選擇也有關係（前輩們說的都要筆記起來）。

不知不覺，跑到鯉魚潭水庫，好美啊！（還是會看手錶目前的公里數，不在意是騙人的！）當然要一起合照美拍啊！（我的原意之一），不紀念起來怎麼行！此時天氣有點熱了，還好我耐熱，不怕不怕！

在跑往全馬的折返點時（26公里），天氣真的熱起來，心裡好折磨啊，坡坡相連到天邊～～ 因為有前輩們的鼓勵，我可以跑這麼長（全馬前自主跑步最多到22公里），感動感恩！但，此時的小腿再次酸痛～～～(￣▽￣)， 前輩幫我緊急處理，讓腳放鬆緊繃感，讓我能繼續前進，但，在保持冷靜與心情開心之下，跑起來才不會有厭世的想法出來，所以，大家一定要保持心情的快樂喔！

前輩們對我說，妳一路上都是開心跑的欸，而且都是笑著，我說，因為有你們在，所以，開心跑開心吃！

（這段路程，說真的，有3/2都是坡（緩坡）.....）

終點前三公里，左膝蓋警訊出現，跟前輩說我的左膝蓋....痛.....，此時，前輩說，如果這時做了處理，擔心後面會跑的很辛苦，至少要維持一定的速度跑，不管是步伐小小跑，快走都行，不要停下來，我當然要堅持下去啊～～

心裡告訴自己，不能停，即使速度慢也要維持穩定！就這樣緩跑前往終點，終於看到拱門，原本開心的心情卻莫名的眼角泛淚心裡感動一陣酸，不忘跟前輩們說，我快哭了了啦～～～這是我的初馬，我快達成了，一直抗拒跑初馬的我，終於快完成！終點前100公尺，前輩們叫我衝向終點，雖然當下腳已經不舒服，但，就是一股勁衝啊～～～～～～

拱門後有姊姊等著我，真的感動不已！衝向終點的我是開心笑著(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)，我，達成我的初馬！

非常感謝前輩們一路上的鼓勵與支持！有你們陪伴，一路上我是開心的！開心的完成初馬！

後記：謝謝其他前輩們特地等我一起合照❤️

(後續提醒：跑完收操非常重要！不管多痛哇哇叫，一定要好好完成收操！)

(跟前輩們一起登上運筆精選😃。)