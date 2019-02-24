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賽事心得／高雄馬挑戰半馬 突圍鎖定220

2019-02-24 06:00運動筆記 李忠憲

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昨晚睡得不好，總睡眠3~4小時，一直醒來，不知道是不是過度興奮？還是很想去跑，最後鬧終沒響，還是我自己03：50關掉的。高雄馬已經參加過很多次，人生初半馬就是2013高雄馬，經驗一次比一次熟練，從一開始未知的胡亂跟人跑，到現在瞭解路線情況。

以往的經驗都是大批人群塞~塞~塞，這次展現強烈企圖心，一開始就想盡辦法突破人群，除了找詹教練一起跑之外，更事先擬定好配速，搭配詹教練的跑步手錶，目標保住220。

這次起跑不似以往~慢慢跑欣賞風景，光突破人群，就已經跑得有些喘，一路上就是鑽，哪有時間追馬尾妹，補給站更是喝了一杯就走，直到跑完我只吃到香蕉，其他美味我根本不知道有什麼，而這一切一切都是為了鎖定目標220，一路跑，趕趕趕......不知不覺一個小時過去了......來到半程之後，覺得還有餘力，更是提高轉速，揮別詹教練後，就開始加速，一路撐著來到20k，已經跑到臉部表情有些痛苦，撐著跑，僅管路上並沒有多少公里數的提醒牌子，但有過經驗，心裡有底，來到最後5K更是要拼一下，不過也很擔心，因為曾經在最後3K撞牆了，結果是遇到交管擋下，急得我有些水站也跳過，尤其最後兩站也是，吃少喝少的情況下，居然最後肚子餓......趕緊補給香蕉，跑得真有些狼狽，還是那句─趕趕趕。相較於身旁某些跑者，配速真的好穩定，不疾不徐的跑著，我都表情猙獰了，他卻一派輕鬆，真是厲害，我記得有兩個揹AED就是這樣。

來到最後全馬半馬的分流處，我瀕臨極限，意志力撐著，想著待會就要結束了，但打從心底佩服，繼續奔跑的全馬跑者，目送幾個認識的跑友後，隨即轉入地下道，直奔紅毯，狂奔最後的幾十公尺，沿途的熱情加油團無奈沒時間回應，只是拼命的跑著.....直到終點拱門，目標成功達陣，還比想像中的更好，心中好愉快啊！只是轉讓購買，本想練跑，沒想到還是拼啊！下次一定要提早報名，而且要挑戰全馬。 

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

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