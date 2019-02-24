賽事心得／2019年路跑初登場及格 高樹半馬開心

2019-02-24 06:00 運動筆記 李忠憲



來到高樹半馬，謹記上次萬丹半馬的教訓，賽前運動量減量再減量，為的就是不讓雙腿疲憊，結果三天前練太極還是讓小腿疲憊，只能說試試看囉！不過大腿這次倒是調整的還不錯。本來是慕名而來，要好好體驗當地路跑特色，但既然狀態調整近最佳狀態，改成鎖定拼成績為主。一起跑就稍微有些速度，而且不是落在人群後面出發，儘量擠前面一些，避免被人群塞住，於是順利奔跑出去，不過小腿的問題還是在前幾K就覺得不適，5K過後，開始有些降速，因為覺得這樣跑下去一定會爆掉，就這樣撐著，心中預訂最後5、6K再衝，練習時也是衝5K就力竭了，邊跑邊期待著最後5K到來。

高樹的賽道真是不錯，寬敞，且兩邊都是鳳梨田，往遠處望有高山，還有蔚藍的天空，不似城市馬那麼多建築物擋住視野，天氣不會太熱涼涼的，熱情的鄉民讓人印象深刻，雖然不多人，但聲音不輸多人團體。補給我是沒吃什麼，因為趕時間拼成績啊！只喝水、運動飲料，中途只吃一根香蕉，其他就是衝衝衝，仔細回想補給站真的不少，尤其最後3K有好幾站，但我也是跳過跳過，就連馬尾妹也不追了，管他的直接追過，滿腦子衝衝衝......終於來到最後5K期待衝線，結果沒剩多少力，只是步頻加快一些些，和預期的不一樣，但我仍不死心，來到最後直線賽道3k左右，我顧不得右腿緊繃快要抽筋的情況，再加大步伐跑，結果跑到全身多處緊繃，這次不只是雙腳肌肉緊，連腹背上半身多處也開始緊繃了，我碎念自己感覺要散了，只求趕緊看見終點─高樹國中。意想不到還有最後一關─人牆大軍12K挑戰組跑者，只見一堆人步行或緩慢的跑著，相對於衝線的我，有著極大的對比，我腦中盤算著閃避穿過，畢竟過去也不是沒有這樣的經驗，不過高樹的賽道就是有些寬敞(這就是我稱讚這場的地方)，還是有留些縫隙的，我衝.....但真的要散了！也沒快多少.......

終於來到紅毯區，過拱門，順利完成2019第一場半馬，我自認成績及格了....賽後動線的安排也是很流暢，沒什麼阻礙，半馬也有便當，會不會太優？(不是全馬比較有資格嗎？)對於主辦如此用心的經營這場賽事，真的是大推這場，心中也打定明年沒有意外會再來，超讚！很適合拼成績，不過我得要先把自己雙腿練強一點再說。