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賽事心得／「人生初馬」 渣打香港馬拉松

2019-02-24 06:00運動筆記 Chi Zhong

自從某次的山訓過後，不經心說了一句「以後再也不跑山路了」，果不其然之後都不小心報名到上上下下的賽事（因為我通常都只看賽事的視覺設計跟物資、獎牌美不美…），而渣打香港是在二輪中籤後爬文才發現是赫赫有名的「魔鬼賽道」…奉勸各位話不要亂說（不是）報名賽事前記得爬一下文，看一下坡度圖之類的。

(前一日領取物資時天氣非常之炎熱，還好比賽當日陰天涼爽微雨，真的是老天保佑。)

人生初馬也是海外初馬，誓言不想再跑坡度累死自己的人，想說挑戰個初馬報就報到魔鬼賽道，怎麼回事（翻白眼)。

(大多時間都在橋上跑，因當天天氣，有時候有強風甚至會冷，如一般天氣可能要面臨曝曬的問題。)

因為之前旅遊的關係，對於香港有特別的情感，因此初馬才會選擇香港，讓自己因旅遊馬而有動力鞭策自己練習。爬文的時候有看到所謂的魔鬼賽道是「三隧三橋」，天真的我以為就是跑跑平地會再跑上陸橋，再跑跑平地會跑下隧道…結果才不是這樣！！！重點說在前頭，給在爬文找資訊的跑友們心理準備，『全程「只有橋跟隧道！」』

『全程「只有橋跟隧道！」』

『全程「只有橋跟隧道！」』

（很重要所以講三次）

(有看到了嗎，自帶效果線（誤）的跨海大橋。)

 

好啦，其實還是有些許人間平地的地方，但基本上90%都是橋跟隧道，所以可想而知橋的距離非常的長，而且畢竟是跨海大橋的概念，橋還會「轉彎」！！！，沒說錯，橋還會拐個大彎，這個大轉彎會導致地板左右傾斜，所以左右腳的高低是不一樣的，有種跑路肩到極致的感覺，已經不是爬坡可以解釋了…

再來給想挑戰魔鬼賽道的跑友們建議，前二個隧道個人覺得還好，可能因為當天天氣及全馬人數的關係，其實並不會太悶，而且相較於大橋上尻轟（天氣好可能還有曝曬）、轉彎、爬坡，其實隧道裡面相對穩定平穩，可能因為天氣涼爽再加上我住高雄滿熱的，所以對我來說前二隧反而是我補配速的時候，反倒沒有其他跑友分享的，有悶熱、飆心律、頭暈的狀況，但都要看當屆天氣而定。

重點來了，在賽前官方有發郵件提醒各個跑友，「在最後35K處有最後一段上坡，請各位跑友保留體力」，我想說哇！應該是最後要跨到維港的大橋有上坡吧！感覺會很累呢…

(最後一隧，無知的時候最幸福（不對）。)

結果完全不是這樣！！！跨維港是過港隧道啊！！！（去香港只顧吃完全沒在記地理環境），最後一隧我覺得是最魔鬼的地方，很長一段隧道到中間過後開始上坡，沒錯！是在隧道中的上坡，再加上各組別已經聚集在一起了，你需要克服悶熱、爬坡、還得要閃人，然後要戴上女明星微笑面罩，穩定配速迎接出隧道前滿滿的大砲攝影師們！（雖然人太多最後我還是邊緣人沒被攝影師捕捉）爬完最後一段隧道還有一段橋，但已經平穩很多了，進入鬧區之後，恭喜，如果還有體力就可以加速拉～但是就必須在選手海裡面鑽了。

(返回主場動線安排極差，親友團完全進不來，本來已經安排好激動落淚的，可惜。)

最後成績4小時29分，在長距離練習時連環爆到5小時才回終點的我，這個成績我非常非常的感激，Sub430無傷完賽還一直停下來拍照，完全心滿意足，不枉費我練習了這麼久，也對得起一路陪著我練習的大家。

(因歷屆僅全馬有獎牌，而有動力挑戰人生初馬，但報名完主辦才公告本屆各組皆有完賽獎牌的me，這獎牌真的得來不易…（再翻一次白眼）。)

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(倒數2K開始衝最後一波，唯一一張免費照片，臉很臭怎麼回事。)

(Everyone's a winner)

以前不運動的我，因為虛華的獎牌而開始練習（？），之前半馬都跑得要死要活，連我都可以克服魔鬼賽道了！推薦各位跑友可以去香港挑戰，在戰績裡面刷上一關魔鬼賽道♛♛♛

高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

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