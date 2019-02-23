布拉格馬拉松 跑在童話般的國度

2019-02-23 09:50 運動筆記 知行合逸



布拉格這座城市，既是卡夫卡的故鄉，也是歌德筆下「歐洲最美的城市」，還是全世界第一個整座城被指定「世界文化遺產」的城市。仔細回想一下，其實這些年來關於布拉格的消息出現頻率雖然不高，只要出現必定吸睛。幾乎每次只要有關於布拉格的消息，都與明星婚禮有關，而布拉格之所以能深受明星青睞，就是因為它夠美。

來到布拉格，漫步於鵝卵石鋪成的街道，布拉格這座城市將如同畫卷一般，在眼前鋪開。不同時期，不同風格的建築，以及精美的雕塑，就在街道兩旁，它們將在不經意間出現在你的視線中，就像是古代歐洲人留下的「彩蛋」等你去發現。而發現這些彩蛋最好的方式，就是跑一場穿梭在街道巷弄之中的布拉格馬拉松了。

今年布拉格馬拉松將迎來25週年！作為一個僅次於六大馬拉松，也是許多跑者出國跑馬的首選，布拉格馬拉松被冠以「歐洲首屈一指的絕美賽道」美譽，也是同時以「國際田聯金標賽事」享譽世界的城市馬拉松！

每年五月，在布拉格之春，萬餘名來自世界各國的跑者蜂擁而至，用馬拉松的速度欣賞一個接一個的世界文化遺產，用一場馬拉松的時間探索這座充滿神秘、荒誕、浪漫和幻想的歐洲城市。

最能體現一個城市對於馬拉松重視程度和誠意的就是賽道起終點位置，而布拉格馬拉松的起終點，就位於布拉格心臟——老城廣場。

老城廣場已有900年歷史，周圍矗立著眾多知名建築：哥德式建築泰恩教堂、巴洛克風格的聖尼古拉教堂、老市政廳、天文鐘等等，加上馬蹄撞擊著石板路發出清脆的聲響，來自世界各地的遊客與捷克行為藝術家、馬車、啤酒、氣泡、街舞表演和薩克斯的互動，既有復古傳統的浪漫，也有激情四射的當代時尚。

整場比賽途中還要再一次穿越老城廣場，這裡的標誌性建築——擁有黑灰色外牆和哥德式、風格詭異的尖頂雙塔──泰恩教堂，又稱「魔鬼教堂」，將默默在廣場上注視你穿行三次。

之後將穿越查爾斯橋，跑向布拉格城堡所在的小城。這座橋橫跨伏爾塔瓦河，兩端連著布拉格城堡和舊城區，是歷代國王加冕遊行的必經之路。

捷克最古老的編年史書《波希米亞編年史》作者Kosmas曾經將布拉格城堡山形容為曲線優美的海豚脊背，布拉格城堡是全世界最大的城堡群，被列入聯合國教科文組織遺產名錄，捷克總統府也坐落於此。從西元10世紀羅馬式建築到14世紀哥德式建築，城堡由多種風格的宮殿和建築組成。布拉格城堡是布拉格之城的最高榮耀點，不必擔心需要跑上高高的城堡，在山腳下仰望它童話般的夢幻和莊嚴，便足矣。

接著將跑過布拉格小城區，小城區實際上並不「小」，不過是為了和老城區相呼應，由查理大橋連接，成為伏爾塔瓦河兩岸的靚麗風景。小城區由波西米亞皇帝建於1257年，擁有大量華麗的巴洛克風格建築。

隨後，將迎來這場馬拉松賽至高無上的榮耀——跑向查理大橋！

「伏爾塔瓦河從斯維特揚峽谷的激流中衝出，在岸邊轟響並掀起浪花飛沫。在美麗的布拉格的近旁，它的河床更加寬闊，帶著濤濤的波浪從古老的維謝格拉德的旁邊流過。」—— 斯美塔那，《伏爾塔瓦河》

在布拉格的伏爾塔瓦河上總共有18 座大橋橫架在河水之上，將兩岸的哥德式、巴洛克式和文藝復興式的建築連成一體。其中最著名的就是查理大橋，距今已有六百多年歷史，是世界文化遺產之一，為了保護這座大橋，現今橋上已禁止一切車輛通行，只供人行走遊覽。而在比賽當日，這座橋將完完全全屬於跑者！

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查理大橋全長516公尺，寬9.5公尺，有16座橋墩，沒有一釘一木，完全使用石頭打造，是歐洲最古老、最長的橋。橋上有30尊聖者雕像，分為左右兩排。都是出自捷克17世紀至18世紀，巴洛克藝術大師的傑作，被歐洲人稱為「歐洲的露天巴洛克塑像美術館」。

這將是馬拉松賽道上最為動人的畫面，莊嚴厚重橋面上，身後是童話般瑰麗的布拉格城堡，近景則是一座座古樸莊嚴的雕塑，美輪美奐，請一定要對著攝影師的鏡頭，展現最美好的笑容！

更值得一提的是，查理大橋與兩岸連接處有兩座宏偉的哥德式塔樓，被譽為歐洲最美麗的橋塔之一，橋塔和橋樑共同組成了查理大橋。跑者將依次穿過這兩座塔樓，再也沒有任何話語能形容此情此景了。

此時此刻，起點區鳴奏的斯美塔那《我的祖國》還在耳邊迴響，那首描繪這個美好國度的交響詩瞬間和周圍的美景融匯，讓你感嘆世界的美妙！

接著還將跑向契夫橋，橋兩端有高高的紀念柱，柱頂有帶翅膀的天使像。跑過契夫橋，你也許會看到風馳電掣般折返而來的黑人選手，布拉格馬拉松賽道非常有利於創造佳績，肯亞選手Eliud Kiptanui 在2010年創造2:05:39的記錄，就是在五月份舉辦的世界馬拉松賽事中的最好成績。

布拉格的賽道，處處是景點，因為在布拉格，受國家重點保護的歷史文物達2000多處，舊城區的每條大街小巷都能找到13世紀以來的古老建築。

歌德盛讚它是「歐洲最美的城市」，莫札特說：「人生最美好的時光是在布拉格度過的」，而現代派文學的鼻祖卡夫卡生命中的最後一句話也是：「我的生命和靈感全部來自於布拉格偉大的查理大橋。」

關於布拉格賽道的美，無法用語言詳述。馬拉松跑者將從老城起跑，穿過古老的查理大橋，遊走在老城、小城、康帕島等區，奔跑在伏爾塔瓦河兩岸，奔跑在中世紀如畫的風景中，盡享布拉格的神秘和浪漫！

除了風景，這裡還有最美麗的人！捷克人口稀少，但是在比賽日，布拉格全城居民都匯聚在賽道旁為跑者加油，每隔二三公里就有樂隊助陣，也讓布拉格賽道變得熱血沸騰。

長達七個小時的關門時間，讓任何初馬跑者都有信心完賽，就連捷克馬拉松主辦單位，也一直守候在終點區，為每一個跑者加油！

如果你喜歡聽音樂，那你一定要來這裡聽一場音樂會。波西米亞人愛好音樂的熱情舉世聞名，布拉格融合了多種文化，交織出波希米亞愛好音樂、鍾情藝術的民族性格。每年比布拉格馬拉松晚一周舉行的「布拉格音樂節」，總是吸引著世界各地愛好音樂的人們。

布拉格可以說是除了維也納之外的另一個音樂聖殿，不管是在魯道夫音樂廳，還是國家大劇院，總會有一場音樂會適合你。演出並非每天都有，需要查好時間提前訂票。

魯道夫音樂廳

布拉格國家大劇院

很多跑者問，去了捷克，除了參加布拉格馬拉松，還有什麼可以玩的？捷克是一個擁有著眾多童話般小鎮的國度，您甚至無需去周邊其他國家，例如奧地利、匈牙利等。只要在捷克，就能領略到童話和仙境般的自然和人文風光，而這正是來歐洲旅行的目的吧！

你可以在布拉格參加布拉格女巫節，跟著女巫一起遊街（四月的最後一個週末）

你可以在人骨小鎮目瞪口呆的看這樣的教堂（距離布拉格只有1小時車程）

你可以在溫泉小鎮喝溫泉、泡溫泉。沒錯，這裡的溫泉是可以喝的！距離布拉格也只有1小時車程

最後再去童話小鎮CK徜徉（距離布拉格需要三四個小時車程），感受夢幻般的中世紀風情

可以將捷克的旅行定位成一次文學巡禮

也可以把捷克的旅行定位成一次音樂漫步

羅馬式、哥德式、巴洛克式、文藝復興式。你還可以把捷克的旅行定位成中世紀建築尋夢之旅

當然，更可以把捷克的旅行定位成美食之旅，低廉的物價，讓捷克之旅有著無可媲美的性價比！所以，你還在猶豫什麼呢？

布拉格馬拉松 報名資訊

比賽時間：2019年5月5日

比賽地點：捷克 布拉格

比賽類別：全馬

關門時間：7小時

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