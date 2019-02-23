賽事心得／京都馬拉松 藝伎、和尚、高中啦啦隊讓人難忘

2019-02-23 09:34 運動筆記 Chang Li Hao



荒廢了整整一年多之後，終於在友人的推坑下，報名了2019年的京都馬。但報名歸報名，賽前好長一段時間都因為種種藉口而嚴重訓練不足，到了倒數前兩週最多也不過跑了18K，一時擔心不已，不會這次賽事的成就非但不是衝破個人PB，反而是坐上傳說中的回收車回到終點吧？多想無益，還是享受京都假期最實在，跟家人一起走訪了金閣寺、北野天滿宮看梅花，到さらさ西陣享受咖啡時光……完全就是一個把賽事拋到腦後的度假心態。

2/15，獨自前往京都市勧業館報到，在這就可看出主辦單位的用心。從身份確認到領取號碼布流程順暢，隨即上了二樓，包括賽事的主視覺、獎牌、地形路線圖等等都一清二楚，當然更別說一大票的贊助單位使出渾身解數來替參賽者加油，好順便招攬顧客；在Expo當中自然也不乏各種運動商品的販售跟促銷活動，強力攻擊大家的口袋。一路走下來，自己也跟著拍了好多紀念照，買了一雙至少打了五折的Adidas跑鞋，這下才意識到自己此行的真正目的XD

2/17，一早起來就覺得冷，但幸好沒有下雨，到了西京極陸上競技場，滿坑滿谷的參賽者與相關工作人員擠爆現場，就已經可以預知出發的時間一定會拖得很長，果不其然，我踩到計時墊時已經開賽快十分鐘，趕緊提醒自己得稍微加快腳步，先度過前幾個關門站再說。就這樣，我一直維持在7分速的速度，緊跟著五小時完賽的領跑者身旁，一路在兩個半小時內跑完前半馬，心想這樣下去順利完賽應該沒有太大問題，但訓練不足的結果終於在28K左右暴露出來──左大腿開始出現快要抽筋的情形，說不得只好跑跑走走，一路苟延殘喘到終點，最後成績是5小時18分28秒，當然沒能打破個人PB，但賽前擔憂的事也沒有發生，就已十足萬幸。

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嚴格說起來，除了沿著鴨川幾公里的泥路較硬，且不時會揚塵之外，京都馬的賽道一路跑來算平緩舒服；途中嵐山、仁和寺、京都植物動物園等的風景動人自然不在話下，更讓人印象深刻的是加油隊伍中不但有穿著短裙（請注意，是大約5度的低溫）的高中女生啦啦隊，竟然還有藝伎，甚至一群和尚在廟門前向路過的跑者示意，真的是平生首見。而在補給方面，除了香蕉、柑橘跟草莓，主辦單位還準備了生八橋和果子，完全是一個誘使人們停下大吃不走的陰謀啊～

就這樣，我人生的第四馬順利落袋，下一站會是哪裡呢？我自己也很期待跟好奇。