賽事心得／京都馬拉松 市民跑者努力破5的喜悅

2019-02-23 09:43 運動筆記 Andy Chu



2018年時，因為沒有抽中六大馬之一的東京馬拉松，所以就報名了免抽籤但是比較貴的京都馬拉松。

這場賽事其實是為了替自己在2018年的跑步練習做一個正式驗收，也希望能由原本的半馬距離能增長到全馬的距離。在2018年底時，有先試著去體驗全馬的距離，跑了田中馬及太魯閣二場全馬後，對於自己每次的全馬後段都需要用走的才能回到終點的情形，覺得這不符合馬拉松的精神。所以給自己訂了一個目標：除了進水站可能會停下來之外，其他部分只能用跑的，不要當步兵。所以做了一些事前準備：市民跑者的平時練習、配速研究、補給能量包購買。

有關市民跑者的平時練習，我也是一般的市民，所以也是有遇到每位市民跑者所碰到的問題：平時工作已佔滿了大多數的時間及精神，還要再擠出時間來練習，而且跑步這項運動，當你有段時間沒有練習時，幾乎就是要砍掉重練，所以如何維持練習的頻率及質量，讓練習的效果能達到預期的目標就很重要了。

為此，去買了幾本書回來看：市民跑者破四、漢森課表、丹尼爾課表、氣功馬拉松、一堆的網路爬文……，看完了這些，儘可能的瞭解大家描述的理論及術語，覺得功力大增，感覺睡一覺起來，全馬就已經跑進四小時之內。

殊不知事情沒有傻人想得那麼簡單，制定了課表後馬上就遇到幾個問題：

1.初期課表簡單，心中懷疑是否有效？2.兼顧家庭與工作，沒有每天都有時間能練習3.練習一段時間後，發生了足底筋膜炎，每天早上起床後，腳跟常常痛到無法站立

後來才發現，跑步的訓練除了課表之外，對於肌肉的恢復有效性也是很重要，要不然當身體來不及恢復時，是無法進行下次的訓練的。

重新調整課表，因為我不要求速度，只希望能全程不要當步兵，期望除了進水站時可能會停下來之外，其他時間能一路跑完全程42.195公里。

所以將表簡單化，目標能建立基礎體能，放棄了M、I、R、S速度的練習，只專注在Easy Run、Long Speed Distance (LSD) 二項練習。白話文就是：放棄原先以為美好的課表，每次練習不求速度一律採取慢慢跑，每次慢慢跑都採取感覺愉快，且能邊跑邊可以講話的速度進行，但希望每次跑步的距離能愈來愈遠。

因為要兼顧工作及家庭，只能如同每位市民跑者一樣挑在清晨或晚上９點之後來進行練習。平時3公里、6公里、10公里有時間就慢慢跑，沒時間就當休息日。假日就儘量跑遠一點，增加自身的長跑體能，跨年連假期間連續3天分別跑了20、12、18公里，第三天的18公里，腳都快抬不起來，天氣冷又下著毛毛雨，最後用7分半的速度跑完了18公里（累）。結果在一月的渣打半馬竟然由2018年國道馬的2：07，進步到02：01完賽，而且沒有鐵腿（沒有鐵腿是重點）。

出發前11天（2/6）大年初二，回完娘家酒足飯飽後，由中和跑到大直大約20公里，跑完酒都醒了。這也是京都馬前的最後一次練習了，因為我要讓疲累的腿自己恢復。

出發前2天，一直關注著京都的氣候，因為如果在下雨的狀態下跑42.195公里，我想我一定會瘋掉而放棄……所幸天氣預報的降雨機率一直是0。但是，預報的氣溫在-2～8度之間，這令人很困擾，因為這樣的低溫，按過去2次的經驗，我擔心跑完就感冒了。

果然，在下飛機的同時就感到非常的冷，比賽前3天的旅程中，我每天穿著3層的羽絨衣還是覺得冷。雖然跑步的當下身體會熱一些，但是若以我這樣的龜速，其實只要一停下來，一樣會冷到受不了的。所以這次我打算穿長袖跑服＋風衣來跑，反正我速度慢且不是以競速為目標，服裝的準備只要舒適就好，不會影響太多成績的😜😜😜

2/15到都展覽館（京都市勸業館）, 辦理京都馬拉松的報到，報到會場十分寬敞，整個流程也很順暢，沒有排什麼隊就完成了報到程序。也逛了一下EXPO，許多活動贊助廠商在此設攤位，我順手買了件跑步服裝及ACIS的虎走跑鞋。

雖然休息了10天沒有練跑，讓腳好好休息，但來京都的前三天，每天都揹負約15公斤的攝影器材逛街，右腳跟還是有些輕微疼痛，加上天氣實在是太冷了，每日晚餐都配清酒而微醉，所以原訂這三天每天的5公里慢跑練習也未執行。

2018年報名的時候，我填寫的是2017年的國道馬半馬成績2：07，結果京都馬拉松的分組被安排到H組，這是與起跑順序有關，如果從A組開始起算，我應該是第9順位的組別開始起跑，輪到我通過起跑點時，已經是活動開始的9分鐘之後了。

起跑時，跟著大家跑，速度大約在06：10左右有點超過原設定的目標，心中一直跟自己說：現在跑的快，後面會跑不動。所以將速度刻意再放慢到06：30配速。這個時候對日本跑馬還很新鮮，週遭除了日本人之外，也有許多來自大陸、韓國、香港及金髮、黑膚色外國人。

2019年京都馬拉松，據官方文件描述共計有16,000人參加，其中40-49歲的人數佔33.0％，70歲以上的人數有0.9％。活動路線是繞著京都市的北方跑，以西京極綜合運動公園為起點，平安神宮前為終點的路線。16,000的全馬跑者，但是卻有15,000工作人員沿途提供服務。除此之外一般市民也在沿線為跑者加油打氣，這熱鬧的程度遠遠比台北馬好。令人吃驚的是，前後左右16,000跑者幾乎都是用跑的，感覺的出來他們平時有跑步的習慣，途中看到許多年長的阿嬤級跑者，步伐穩健，而且甚至跑的比我快，可以瞭解到馬拉松這項運動在日本普及的程度，難怪日本馬拉松選手的成績，在亞洲算是第一名。

路線安排行經7處世界文化遺產附近，能夠眺望以「送火」聞名的五山，可以充分享受山明水秀之都—京都的魅力。另外還有天龍寺、仁和寺、龍安寺、金閣寺、上賀茂神社、下鴨神社、銀閣寺這七大世界文化遺產，以及梅宮大社、松尾大社、清涼寺、大覺寺、平野神社、敷地神社、大德寺、今宮神社、平安神宮等諸多觀光名勝。

在眺望嵐山、渡月橋風景的同時，沿著桂川跑，之後會經過嵯峨野、廣澤池，在自平安時代以來便是名勝地繁榮至今的衣笠路感受自然，途經京都府立植物園內以及象徵京都的鴨川沿岸，同時欣賞京都御苑的茂盛綠意與歷史底蘊。能夠一覽送火祭的五山上的所有圖案（鳥居形、左大文字、船形、妙法、大文字），也是京都馬拉松才有的況味。因為慢慢跑，也正好可以看看沿路的景色，這個部分倒是一般出國旅遊時，不太可能會安排的路線。

主辦單位的補給中規中矩，每2.5～3.5公里間有設定一個進水站，進水站的標示很清楚，提供的補給包括水、能量飲料、麵包、草莓、蕃茄、塩糖、巧克力糖，在每一桌前還會提示跑者這段桌子是提供水，還是能量飲料，非常方便。

整個42.195公里的路線，除了工作人員之外，充滿了來為跑者鼓勵的居民，加油打氣聲音沒有冷場。這保含個人、家庭、機關團體，有幾處地方我還看到一群行動不便的年長者，坐在輪椅上幫大家拍手加油、分發糖果。

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到了26公里時，距離終點剩下16公里，其實有些累了，心裡已經有聲音叫自己停下來休息。16公里就是平時練習時，美堤河濱往大直橋，到圓山過河後，再跑到松山彩虹橋折返的距離，心裡想著這段距離平時很累且雙腳痛時都能跑完，而且大多數的其他跑者仍然持續跑著，幾乎沒有人當步兵，所以我也不能停下來休息。

到了32公里時，還剩下10公里，右腳大腿已經隱約有將要抽筋的徵兆。算一算時間，如果以8分速跑都還有機會在5小時內完成。所以會了避免抽筋的發生，再刻意的降低速度。每次進水站的能量飲料及鹽糖都不能放過，其中一站，我抓了一把鹽糖，一口氣吃了七八顆。

最後5公里，終於發現原來路邊有人在幫忙跑者噴類似肌樂的東西，我也趕緊請他們幫忙在我快抽筋的地方噴大量的肌樂。此時，算一算時間，剩下的5公里，如果按10分速，預估5小時左右完賽。所以，告訴自己只要撐住，不要停下來走路，就算跑再慢都可Sub 5。

最後2公里，真是意志力大考驗，明明就快到了，但跑起來已經非常累。也許興奮大於疲倦，在這段2公里的距離裡咬牙提速，因為我知道我這次的目標即將達到，太高興了就一路跑回終點。

跑回終點時，看到同行的Joice Yeh還有他們的兒女，表示這快到終點實再太興奮了，我高舉的手向他們打招呼，也謝謝他們一家在這此旅程中互相幫助。還有老婆大人Rita Tsai的允許，這次的馬拉松行程其實我是先報名，等到快到日子時才向她提及此事。

最後完賽時，我沒有如同其它網路上的文章般，感動的流下眼淚，但是能達到預期的目標全程跑完，不當步兵。並讓前二次的全馬成績分別由11/11田中馬6:08 > 12/1太魯閣馬5:31，到這次的2/17京都馬4:56完成，這感覺其實還蠻好的。雖然雙腿變成了跛腳，當晚完全無法再去逛街，但又完成了一項目標，心中是高興的。