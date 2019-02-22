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賽事心得／高雄馬拉松 從5到4超越去年的自己

2019-02-22 09:31運動筆記 養羊

2017年才開始慢跑人生，不知哪來的勇氣，2018年決定要挑戰一場馬拉松，地點選在高雄這個我愛的城市，在那裡有開闊的天空、大海，還有我最熱情的朋友！而2019年，希望能將全馬成長的榮耀留在自己最初開始的地方。因為自己剛開始是個懶惰獨立跑者，平均月跑量甚至沒破50（真的很母湯🤪🤪🤪）在2018高雄馬跑到30公里後，因為肌耐力不足而頻頻停下拉筋，努力撐著步伐，直到踩進世運的賽道中，終於感受自己努力的汗水與榮耀。（完賽時間 - 5:39:39）

就是這份感動，讓我不斷的跑下去。我想要進步！

於是鼓起勇氣加入了Garmin希望跑步學堂，認識了厲害的教練們，還有一群鬼神跑友！

跟著大家一起跑課表，看起來好像沒什麼改變，但堅持下去，時間會給你答案。

但凡事在成熟之前 都是有苦味的

在賽前一個月，我跟教練說自己想要拼一下，也感謝教練全力給予我努力的方向跟建議！原本教練還說我跑步的狀態不錯，誰料到在距離賽事只剩半個月時，居然破病導致身體狀態非常不好，已經看了三次醫生，過年期間也嘗試跑了一次，卻在第2公里因為吸不到氣，只能坐在路旁喘氣。時間在倒數，心中的焦慮變成了無謂的執著，是透過跑步班同學的關心跟提醒，才讓我決定靜心休養。

2019/2/17賽前無法好好跟上練習，心中早已沒有任何執念，能破PB固然好，最重要的還是平安完賽。隱藏小腰袋裡裝著：4包能量膠、身分證、健保卡、衛生紙、衛生棉。

很慶幸自己在賽前有休息養病，起跑也就像平常練習般順順的跑出去了。沿路一樣有熱情的高雄朋友們在加油，如果來年我對自己體力很有自信的話，會去找大家擊掌的！感謝不辭辛勞的攝影師們不停地消耗快門，幫拍下帥跩的照片～

儘管也有停歇的時候 堅定的前進者勇往直前

半馬跑在2小內時，感覺還能負荷，不過一踩過30公里，肌耐力不足的問題又出現了...🤪加上高雄太陽的熱情是毫無保留的，導致自己在補給站補水的時間拉長了，所以每當重新邁出步伐時，我都告訴自己：跑再慢都可以，但不要輕易讓自己停下來。

直到最後2公里，大腿前側的肌肉開始跳動，感覺到自己快抽筋，趕緊塞了鹽糖（雖然好像太慢了🤪）就這樣要抽不抽的，直到看見藍色的賽道，我知道可以什麼都不想了，衝過終點線吧。

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其實在30公里時，是有想過壓線破4的，但因為訓練不足無法達標，不過無妨，做人不要太貪心😂從2018年到2019年，一個小時半的進步，便能讓我一整年落下的每滴汗都感到驕傲。

繼續提醒自己：進步沒有捷徑，晨光出現前，日落山頭後，不要猶豫，邁出步伐。最後感謝每一位高雄馬的志工、交管人員跟加油團；感謝跑步班教練、同學們，一整年扎實的訓練；↓感謝高雄美少女魏小呱帶我到世運親領物資，賓哥招待美食，我們4月CT再見。😎

金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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