跑步知識/跑步該不該聽音樂?

2019-02-21 10:58 運動筆記 余文彥



「我並不特別熱衷於音樂。」Eliud Kipchoge在2018年接受SportPesa News採訪時這樣回答。

「但我有時會聽Kelly Clarkson,特別是 Stronger,What Doesn't Kill You(無法置你於死地的傷痛會使你更強大),這首美妙並令人充滿力量的歌是我的最愛。」

Kipchoge指的是Kelly2011年發表的歌曲:《Stronger(What Doesn't Kill You)》,被電影《永不放棄》作為主題曲。這首歌在當年引爆全球,被公認為是勵志神曲。

長年在故鄉肯亞訓練的Kipchoge,被視為是這個時代的馬拉松王者,不僅保有世界紀錄,更擁有眾多冠軍,近乎完美的馬拉松比賽紀錄。他的一舉一動都是跑者們的關注焦點。

不過Kipchoge表示自己在訓練或比賽前並不聽音樂。

「我跑步不聽音樂。比賽耗費大量精力,我需要更專注。而且在比賽前,我需要考慮很多事情。」

「你不知道在比賽中會發生什麼事,你可能在前5公里就被撞倒,或發生其他意外導致無法完成比賽。」

「我沒有辦法把心思放在音樂上,有太多無法預料的事情會在比賽中發生。」

音樂干擾跑步,是嗎?

音樂是廣大跑步市場中的一環,許多人說沒有音樂沒辦法跑步。但是也有許多跑者與Kipchoge同樣,認為音樂是一個干擾。到底音樂到底是幫助或干擾呢?

首先,我們先來看看聽音樂對跑步的「缺點」:

「容易忽略周圍環境」一旦有危險可能無法察覺。在不熟悉的環境、有車子的道路、或是擁擠的小路,最好不要聽音樂,或暫時關掉。 「過於激情的音樂會讓你衝過頭」太high的節奏可能讓你high過頭,超過預設的訓練區間,把easy run變成了測驗。 「干擾跑步體驗」音樂因為會轉移注意,降低了對跑步本身的專注度。許多跑者不喜歡跑步時有音樂的干擾,失去了跑步時的寧靜,擾亂內在的感受。

雖然這些缺點看起來都很致命,但不可否認的,非常多的人享受聽音樂跑步。為什麼呢?

分享 facebook

研究怎麼說?進入最佳狀態

英國基爾大學2012年的研究提到:不論你喜歡古典、搖滾、或是爵士樂,訓練時播放自己喜歡的樂曲,會降低疲勞感,並比較容易進入「最佳狀態(in the zone)」。

也就是說,邊聽喜歡的音樂邊練習,「表現」變好,也更有「樂趣」,因而更願意進行訓練。這個研究與Kipchoge的個人看法不一致。

練跑前後聽音樂很有效

在期刊 The Journal of Strength and Conditioning Research 2015年發表的一篇研究,討論音樂對5公里跑步表現的影響。包含「心理」、「表現」、以及「恢復」三大部分。在5公里跑步的不同階段,熱身、跑步、與恢復,驗證不同階段音樂的外在刺激,對大腦與情緒的反應。

受測對象都有25年左右的跑步經驗,5公里跑步是以最高強度進行,也就是以測驗的方式進行。研究的結果:

「熱身階段,音樂對準備有幫助。」音樂激活大腦的PFC區域,包含杏仁核、海馬體等負責快速應變外在刺激的大腦區域。降低迷走神經緊張,減少壓力,讓跑者更愉快、更有動力。在音樂停止後,殘餘的效果還能持續5分鐘甚至更久。

「高強度訓練期間,聽音樂無法產生明確效果。」雖然從理論上,音樂對神經系統的刺激能夠延後疲勞時間;可能因為大腦一旦意識到高強度的運動訊號,將所有注意力轉移到內在,無法對外在的音樂產生反應。

「音樂能加速訓練後恢復。」副交感神經指數代表恢復的指標,音樂可能同時對跑者產生有意識與無意識的影響,調節副交感神經,降低了壓力。

練跑後聽的音樂

一般大都認為訓練後最適合聽的音樂是「慢節奏的音樂」,可以幫助放鬆身體。這個答案不能說不對,但是有更「細緻」有效的音樂安排方式。

英國布魯內爾大學Costas Karageorghis教授在2018的研究建議:

「以中等速度的音樂(節拍90~115 bits)開始收操,一段時間後再切換到較慢節奏的音樂。」

「皮質醇(註)」水平是主要的原因。聽到比較快節奏的音樂皮質醇增加比較多;而當聽慢節奏的音樂時,皮質醇水平恢復至正常。較高的皮質醇水平可使葡萄糖進入大腦、肌肉,加速修復。但皮質醇長時間過高會產生問題,需要讓身體的壓力系統恢復正常。

在主動恢復(緩跑、伸展等)階段聽中等速度的音樂,在被動恢復(坐著休息、搭車離開等)階段聽慢節奏音樂。慢節奏的音樂例如維瓦第、巴赫等的古典作品,或是現代的恩雅非常適合。

聽不聽,應該由「你」自己決定

菁英跑者的看法、研究的結果,都有其侷限,並沒有辦法對「跑步聽音樂」下判斷,但是這些論述可以當作參考的觀點。

對我而言,學員練跑聽音樂也好、不聽也好,在安全前提下,只要能保持訓練的動力,達成訓練目標。訓練前後帶入音樂的元素,是我會想嘗試的。

或許可以把音樂視為一個「工具」,在需要的時候拿來使用。例如在缺乏動力、不想踏出家門、寒冬中熱身的艱難時刻,也許「音樂」可以幫你進入「最佳狀態」。

註:「皮質醇」又譯成可體松,屬於腎上腺分泌的腎上腺皮質激素之中的糖皮質激素,在應付壓力中扮演重要角色,故又被稱為「壓力荷爾蒙」。皮質醇會提高血壓、血糖水平和產生免疫抑制作用。