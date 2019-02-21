賽事心得／香港渣打馬 挑戰傳說中的魔鬼賽道突破PB

2019-02-21 12:00 運動筆記 Bonbon



轉眼間，台北渣打馬結束一個月了。要面對我第三場馬拉松，傳說中的金標賽事魔鬼賽道「香港渣打馬拉松」。

賽前一個月，增加了月跑量，當然也沒有放過該有的LSD的訓練。賽前一天來到香港維多利亞公園領取我的選手包，這天天氣超級熱，溫度有26度左右，心想完蛋了，如果比賽當天也這樣，我是該怎麼跑完全馬呢？行前我還看了香港渣打馬心得文與路線，所以早就知道要面對什麼阻礙，就是三橋三隧道與強勁的逆風。

比賽當天四點多出發搭地鐵前往會場，超級幸運的是，天氣好涼爽呀！陰天真的是跑步好天氣！

因為我是最後一組七點出發的全馬組別，所以跟提早起跑的跑友相約，請他用七到八分速的速度跑，好讓我隨後可以追上他。

香港渣打馬坡度

一路上起跑，前面的四公里還滿輕鬆的，路面沒有很陡。4-10公里開始要上第一座橋，開始最長的斜坡維持六公里左右，加上超強的逆風，所有跑者都低著頭努力的往上跑。

10公里後開始下坡，一路上加速想辦法提早追到等我的朋友。 終於皇天不負有心人，在16公里終於找到我的夥伴了。

一路上不停的強風，與悶熱的隧道，還有上上下下的坡真的著實很累人。

不過有朋友聊天，看著標示著公里數的牌子數字越來越少，解決得要好好堅持下去。沿路很多香港的跑友幫我加油打氣，在很想停下來走路偷懶的時候，又給我動力抬起沈重的雙腿。

25公里後體力感覺明顯下降，但後段的坡比前面還要多，所以真的要多保留體力在後段。加上進入隧道非常悶熱，許多跑者心率會上升，或是因為覺得悶熱而頭暈的現象，真的要小心！

克服了這些後！太棒了！轉眼間剩下幾公里衝刺進入市區，賽道兩側的觀眾加油聲越來越大聲，所有跑友開始做最後的衝刺。

很感動的是，用4:36:03完成了這個賽事，破了上個月台北渣打馬的PB 16分鐘左右。這完全是預料之外的事情。

我參加任何賽事前，從來都不會訂給自己完賽時間，我覺得很多事情都是天時地利人和才能達成。覺得跑步是一件很開心的事情，不想承受沒有突破後的自責，保持盡力而為的心態。也或許是因為這樣，每次的賽事我都是盡己所能，累了就休息，不累就堅持一下撐回終點。所以不管最後完賽時間多少，我都會跟自己說：「你盡力了，你很棒！」

跑步就是件神奇的事情，不管當下多累多厭世，到終點的那刻，這些感覺瞬間都會消失，開懷大笑的盤算著下場賽事要報名哪一場。