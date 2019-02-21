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賽事心得／高雄馬拉松 從358到319再見初馬的感動

2019-02-21 10:38運動筆記 Jao Yi Kai

2/17 03:20 鬧鐘響前的10分鐘，大家都醒了呢！小賀還說他2:30就醒了..是怎麼回事啊？！

起床換上前一晚掛號號碼布的戰衣，盥洗後先吃了一根近期晨跑都習慣吃的穀物棒，可能是前一晚選手之夜有喝了點啤酒，覺得肚子還是有點餓...又再吃了第二根（還好有多帶幾根😄），就這樣配著紅牛完成了賽前的早餐。

(之前都是喝黑咖啡，但心率會好像比較高， 第一次嘗試賽前喝紅牛，不知道會不會也影響心率...)

大家用完餐把馬桶輪過一遍後，照著預定的時間4:20離開民宿前往捷運嘍！

我們等到的第一班車「哇塞！爆滿！」只有小賀擠上了車；第二班依舊爆滿，幸好還是硬擠了上去......，但崽崽跟阿杰沒順利上車傳了line說「我們走路過去，捷運上不去😤」。

嗯...住離會場只有一站的左營附近還是有小缺點r...

小賀在報名時將完賽時間填了3小時10分，所以我們在「第一區」，還走到了前幾排，第一次站在小黑和各國菁英選手後方耶！整個熱血沸騰！！！

鳴槍起跑後，當然就是不斷被刷卡(高手們 抱歉哦...)，峻瑋跟智傑哥咻一下就不見了，我跟著小賀的速度穩穩的熱身，但起速就440真的有點快......大約3km處瞄了一下手錶-心率180，「哇！怎麼了...算了，不管了！」起跑前就蠻想想喝水的，直到5km的第一個水站看到右側水站蠻多人的，向小賀揮了揮手表示「我們去左道半馬的桌子取水」，一飲而盡「啊～舒服😌」（錯誤示範），穩住配速、身體慢慢熱開了。

14、15km時，小賀好像不見了？（靠！好啊...起速帶440內，然後還沒半馬就放鳥我啊！）

水站後補了第一顆鹽糖，18km時疲勞感開始出現，在考慮要不要先降速，等後半馬再試著加速......。

但覺得「這麼早就開始有疲累感，後面可能會爆掉...」就仍依舊穩住配速跑著，時不時還想偷瞄一下心率，不過一直告訴自己「看了又能如何，如果還是數字還是居高不下，對我有什麼幫助？馬拉松跑者的心理素質也是重要的一環，看了只會影響心理而已！ 不看！不看！不准看！」。

當看到20km的水站帳篷，就將第一包BCAA拿出來準備好配水服用，還多喝了半杯舒跑～肚子有點漲...好在不久就適應了。21.1km半馬檢查點 1:38:xx，WOW！人生第二次半馬距離破百耶！(第一次是2018 PUMA夜跑 21.7km  1:43:19   4’44”/km)

23km左右疲累感明顯加重(真的太早就累了...)，心想著「要不要配完30～32km 當長距離配速跑就好...」不過腦中隨之而來的聲音是『淦哥』在PUMA起跑後對我說的一句話：「都出來跑了，就不要想這麼多！跑就對了！有什麼狀況再說...。」(我稱做『淦哥名言』)沒錯！狀況沒有出來就是沒有狀況！什麼都別想！繼續跑吧！！

24km跑回世運場外，開始尋找大砲嘍～(誤)，不是啦～是找補給站！因為天氣果然跟預想的一樣「在超半馬後就會開始熱了！」，也從後半馬開始，每每有海綿就抓了往後腦勺擠水降溫。

回到世運場的缺點就是賽道人變多了，好處是有更多的加油團，「欸？在前面跟加油團歡樂擊掌ing的不是峻瑋嗎？」加速追了上去「嘿！狀況如何？」bra~bra~bra~ 小聊了一下說要一起跑440，結果看見峻瑋再跟下一個加油團擊掌✋後就消失⋯⋯（吼～你也不陪我久一點....比小賀還狠...）吃了第二顆鹽糖後繼續奮戰～

30km水站時補了第二包BCAA就持續前進，天氣越發越熱嘍⋯⋯32km的大補給點來嘍～好熱！抓了海綿、喝了水跟舒跑，通過折返點後還接過了愛心民人手中的橘子（汁多好吃😋），離開前還不忘帶了片檸檬片含著。

不看心率，但可以看均速吧！此時全程均速4:40，憑著印象花了大概1km的時間算出了4’40”完賽時間是大破320耶！真的被自己嚇到了！但既期待又怕受傷害，因為後面還有將近10km，而且天氣越來越熱，先只求不掉速太多就好！

35km進水站時已經開始熱昏頭了，抓了水就跑，離開最後一張桌子時聽到了keyword ：「汽水哦！」，整個人瞬間清醒！默默的走回補給站，喝了兩(半)杯沙士❤️，雖然已經沒有冰也沒什麼汽了，但沙士真的是我的精神糧食啊！看著路邊橘桶裡一瓶一瓶的沙士滿足地離開了水站，結束這回合。

37km時補了第三顆鹽糖(應該在35km就該補了)，跑著跑著發現自己的速度已經無法配到440了，「沒關係，那就撐在450吧！希望不要掉到5分外就好...」。38km時右小腿開始抽動，心想「糟了...」拿出101%的專注力維持我的跑姿，深怕一個不注意就大抽。也在這時遇到了一位身穿「鐵人」衣的大哥，我們也沒有對話，也不知道是他掉速還是我加速，大哥一下在我旁邊一下在我後面，右小腿持續抽動著，一個右轉彎時我覺得自己該再降速，就跟大哥道了句：「加油！」示意降速，大哥伸出了右手揮了揮說：「加油加油快到了！」，打消了我再降速的念頭。

此時『淦哥名言』又出現在我耳中，「好吧！說不定能sub320呢！爆？爆掉就算了！！」最後一次超越鐵人大哥後，大哥好像把力量傳給了我，右小腿好像抽動得比較小力了，不顧一切的往終點方向奔去～～

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哇靠...好多人！全馬半馬全部混在ㄧ起，差點撞倒志工、還被九尾狐擋了擋，進到前往操場的通道時（光線比較不好）看見了女跑者背上「初馬」二字，哇！初馬這麼強？喊了加油刷了過去後，一個熟悉的聲音喊著「我沒有跑完」，原來是負傷陪小彥跑初馬的妍羚啊⋯⋯😂頭也沒回的先回終點再說～呲牙咧嘴的衝向拱門，把照片騙好騙滿再掐錶。

謝謝妍羚在賽後的美拍，充滿真實感的照片！

一年前的高雄初馬（紙本時間有問題？我做了點修改...）

APP Net Time（跟手錶差不多）

紙本證明不知道為什麼會快半分鐘？

謝謝每位朋友們平時的陪練、鼓勵、互相傷害⋯⋯

#初馬的感動

#再見初馬#直奔高雄#高雄美津濃國際馬拉松#只有累積沒有奇蹟

金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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