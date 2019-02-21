親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家自揭投資心法

女王議長裴洛西：兩黨刀口遊走的「美國喬王」

運動筆記賽事心得／金門馬拉松 第一次在路協賽事中上凸 賽事心得／熊本城馬拉松 應援團日本第一！
健行筆記爬內湖金面山＋IG著名打卡剪刀石 台灣地形真是讚！「原來可以這樣玩」北海岸之網美到不了的秘境
NBA24秒快問快答- Paul George精彩回顧- Stephen Curry 擊地傳球空中接力 (2月18日)

賽事心得／金門馬拉松 第一次在路協賽事中上凸

2019-02-21 10:01運動筆記 曾俊凱。凱哥

從報名好的那一刻開始，我和凱妹就接續安排這次去金門的行程規劃⋯

選擇「早去晚回」，就是要玩好玩滿的概念。可以的話，建議去四天，前兩天光觀及熟悉環境，賽後多留一天，讓體力有更好的恢復。

選民宿

當時主要考量的是到底要住在具有當地風情的特色建築？還是要住在距離起跑會場（金門大學）附近的現代建築做決擇？最後想說：第一次來金門玩，就來體驗一下古厝。

歐厝民宿（圖片來源：劉曉樺）

環跑馬路線

2/15ㄧ早，大約8點多抵達金門，處理好住宿的事後，就騎著摩托車興奮的展開這段金門跑馬之旅了！

第一站先到赫赫有名的永春廣東粥吃早餐，第一次吃到沒有飯的粥，好特別！還有燒餅也和台灣的很不ㄧ樣。稍微吃點東西後，騎車到金門大學，開始按著全馬的路線遊走一圈。因有鑑於上回去跑蘭嶼馬的經驗，深怕金門馬的地面是像蘭嶼那種水泥路，很難跑⋯所以這次說什麼都要親自走一回，好熟悉環境及地型。

永春廣東粥/油條/燒餅（圖片來源：曾俊凱）

整段路的起伏不大，微微上坡及微微下坡，地面以泊油路為主，很接近萬金石的路況。但是路況很直，看似沒有盡頭，感覺當天應該會有厭世感，像是跑在死亡之路一樣！

42K的路線，地勢起伏不大（圖片來源：曾俊凱）

結束探路之行的這晚，我們前往「俊輝碳烤」吃晚餐，認識了很多這次也有參加跑馬的新朋友、金門野孩子、瑤瑤。

晚餐大合照（圖片來源：瑤瑤）

天氣預測

探路的這天天氣很熱（大約30度），但風吹起來很涼⋯心裡開始預測當天天氣會如何！？還有風向⋯因有有幾段路是靠海，所以也讓自己心裡有準備，怕到時候會遇到逆風。

物資領取

可分為郵寄及自領，當時考量到這次是在農曆年後一周舉辦，所以想說親自前往領取，順道看一下會場。

時間一到，馬上來領，人不會很多（圖片來源：劉曉樺）

2/16 5K健走

出發前幾週，耳聞金門馬是連續兩天的賽事，第一天為健走組：免費、且完賽也會有高梁。但是需要當天排隊領號碼牌，有領到的才能跑。所以當天和跑友約好五點就到會場準備排隊，結果此時已經有很多人在排隊了，儘管天氣只有約15度，而且要排兩個小時，等7:00才會發放號碼牌，大家還是如此熱情的在等待。

清晨五點，天還沒亮，已出現排隊人潮！記得帶零食來，才不會無聊！（圖片來源：劉曉樺）

我和凱妹、元元領到號碼牌後，認真的邊聊邊走5K，完全沒有跑！大約1個多小時就完賽了，並很開心的去領酒。管制蠻嚴格的，主辦會確認你手上有兩個印章才讓你領，所以，如果之後想參加這場賽事，記得要有兩個印章，還要將號碼布上的券撕下來，回終點才有酒。

確定手上有兩個章，還有兌換券，準備前往換高粱。（圖片來源：曾俊凱）

5Ｋ的完賽禮：高粱，風味餐。（圖片來源：曾俊凱）

完賽後借了倒立兄弟的住處換洗，便跟著大家繼續到處探險，我們去了：翟山坑道、沙美老街；中間有景點頭跑回民宿睡午覺，沒有跟⋯

翟山坑道（圖片來源：曾俊凱/劉曉樺）

具有人文氣息的沙美老街，也是網紅景點（圖片來源：曾俊凱）

而這天的午餐及晚餐都很別，中午選在集成吃煎餃；餃子很大顆，看著老闆送上如ㄧ座山這麼多的煎餃，還有一道道好吃的海鮮炒菜肚子也餓了⋯而晚餐是張記牛肉麵，因為下午還吃了一大包東山鴨頭及閩式燒餅當點心，因此，晚上ㄧ碗紅燒牛肉麵已經很滿足了！

另外，晚餐選在比較遠的地方是因爲，跑馬前ㄧ天旅客會集中在市區，考量到避開人群，所以跑到遠處吃有名的「張記牛肉麵」。

集成餐廳（圖片來源：曾俊凱）

張記牛肉麵（圖片來源：曾俊凱）

大家飯後小聊一下，很早就解散了，趕緊回家早點休息，為隔天正式的比賽做準備。

2/17 全馬/半馬賽事

雖說7:00才起跑，但還不到六點就到會場了。起跑前狀況很多，除了天氣很冷以外，一到會場沒多久，凱妹抽筋差點棄賽⋯後來想找別針找不到，想說早上明明有放進去，一直到賽後才發現黏在零食袋子上⋯接著我肚子餓排廁所排很久，後來發現裡面沒有人，大家都沒發現⋯差點來不及寄物，還好遇到恩佳，和他們跑團的一起放！最後衝近起跑區時，凱妹喊：「你的衣服是不是巔倒穿？！」我看了一下，真的呢⋯⋯（差點笑死！）

好不容易拍完團照後，趕快去起跑點那，天氣好冷風好大，加上賽前狀況很多，來不及暖身，我穿著中慢的小背心一直在吹風，所以ㄧ聽到槍聲就衝了⋯大概知道路況，有幾個點是上坡，所以ㄧ開始守住大原則，不要爆衝，以免爆掉⋯⋯

15k左右，有一個女生跑的很快，於是把她當做目標，靠她幫我破風，就這樣ㄧ路追追追，後來我就把她刷卡過去了！

在慈湖那段很冷，空曠的海風極大，到處亂吹⋯很難跑！因早晨凱妹狀況不是很好，所在20幾k時，心裡突然想到，擔心她不知道有沒有跑完，ㄧ直很想趕快回去⋯

跑到很想哭（圖片來源：尋寶網/運動筆記）

大約27k及35k的時後出現撞牆期，跑到很厭世。整路上手也很冰，想要拿能量膠補給，手太凍了很難拿也很難撕！

約3:00的時間進站，覺得很累，只想休息，過沒多久我就抽筋了⋯等休息的差不多後，要準備後追元元時，遇到小語，幫我查成績，這時發現自己不小心上凸，分組第五名。很高興⋯因爲是第一次拿到路協賽事中的獎。

全馬及半馬完賽禮：風味餐，餅乾，高粱，完賽獎牌，大浴巾（圖片來源：曾俊凱）

這次參加的夥伴（圖片來源：瑤瑤）

分組第五名，來去領獎（圖片來源：劉曉樺）

特色

在路線上，會經過慈湖、古寧頭⋯等幾個著名的景點。隨處也有許多小朋友彩繪的加油刊板、當地居民也會出來加油及表演，好比這ㄧ天，大家都共同參與這個盛大的活動。另外，途中有幾處還有軍車擺放及軍人讓民眾可以合影，而這次的前導車也是國軍吉普車，並用軍用卡車作為選手殿後收容車。

慈湖及古寧頭（圖片來源：劉曉樺）

蛙人隊及街上的表演（圖片來源：劉曉樺）

分享

會場及賽道途中有軍車可以合影留念（圖片來源：劉曉樺）

補給

除了水和運動飲料以外，還有香蕉、餅乾、梅乾。

補給（圖片來源：劉曉樺）

引導標示

做的很清楚！沿路也有許多工作人員協助。

全馬及半馬的分流處（圖片來源：劉曉樺）

整體來說，這次抱著邊旅遊邊跑步的心情來到金門，認識了幾個金門野孩子、吃到許多有特色的食物、金門馬賽事也辦得優質，是難得可貴的經驗！

偶爾把自己丟到大行賽事中，可以檢測ㄧ下自己的實力，讓自己知道該如何更進步，並且見視外面廣大的世界，體驗不同的路線挑戰，讓自己更上一層樓！

金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

賽事心得／熊本城馬拉松 應援團日本第一！

2019-02-21 09:48

賽事心得／京都馬拉松 美麗無傷完賽

2019-02-21 09:22

賽事心得／高雄馬拉松 感謝亦師亦友的教練們

2019-02-20 13:00

賽事心得／高雄馬拉松 補給很OK、廁所太少

2019-02-20 13:00

賽事心得／熊本城馬拉松 攻城人讓崩潰！

2019-02-20 12:00

賽事心得／嘉義Zepro半程馬拉松 無心插柳破PB

2019-02-20 12:00

賽事心得／金門馬拉松 低溫寒風中猛男陪跑

2019-02-20 10:37

名古屋女子馬拉松 應援路線規劃

2019-02-20 10:16

海線最大嘉年華路跑 清水馬拉松即將上線

2019-02-20 09:59

賽事心得／京都馬拉松 享遍美食又跑出PB！

2019-02-20 09:53

賽事心得／京都馬拉松 痛苦又痛快的海外馬初體驗

2019-02-20 09:38

大園公益親子路跑 協助懷德育幼院院童快樂成長

2019-02-20 09:25

2019六大馬最終站 來去紐約吃蘋果

2019-02-19 10:03

賽事心得／團友熱情陪伴 充滿感動的人生初半馬體驗

2019-02-19 09:55

賽事心得／高雄馬拉松 找回拚東京馬的勇氣

2019-02-19 09:44

賽事心得／高雄馬拉松 遇見港都的溫暖與美麗

2019-02-19 09:39

帶小比跑旅台灣／金門馬拉松 寒風中完成初半馬

2019-02-19 09:34

路跑／高雄馬10周年大調查：市民歡迎馬拉松嗎？

2019-02-18 14:54

運動筆記創辦人姚焱堯：馬拉松可帶動地方經濟

2019-02-18 09:56

日本人跑遍台灣／寶山橘子路跑10.5k 上坡太硬了！

2019-02-18 09:51

訓練心得／面對起跑線線上的孤獨 把自己照顧好

2019-02-18 09:48

高雄馬抽獎／跑者體驗調查：「直奔高雄」讚不讚？

2019-02-18 09:34

高雄馬肯亞好手奪冠 鄭瑞竹、蔡雅安奪國內一

2019-02-18 09:30

路跑／內科上班族 摘下金門馬國內王

2019-02-18 00:19

路跑／嘉義全國半程馬拉松送鞋 跑者讚「賺到」

2019-02-17 22:46

路跑／高雄馬拉松全馬男子組 非洲黑色兵團包辦前三

2019-02-17 22:41

路跑／冷風中進行 金門馬8000人熱鬧參與

2019-02-17 12:14

訓練心得／春節特訓 阿公成了最佳配速員

2019-02-17 09:07

路跑／高雄馬提早開跑 5時50分鳴槍！

2019-02-17 00:06

路跑／金門馬拉松首日萬人參加 陸12美女領跑

2019-02-16 23:41

金門馬送酒超誘人 上萬民眾清晨排隊搶參加

2019-02-16 13:07

2019高雄馬提早半小時鳴槍 友好城市簽約互助行銷

2019-02-16 11:36

迎馬拉松 高雄提前啟動工廠降載減排

2019-02-15 23:46

跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵

2019-02-15 14:00

探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流

2019-02-15 14:00

奔跑吧！戀人─婚紗路跑 響應韓國瑜市長愛情產業

2019-02-15 11:10

全球首場海賊王運動會 航海王路跑大升級

2019-02-15 10:16

永豐銀行摩曼頓女力路跑 報名送多項好禮！

2019-02-15 10:05

星辰盃親子慈善嘉年華 全家都能玩得盡興！

2019-02-15 09:55
看更多

熱門文章

日職／王柏融火熱 栗山：敵隊會用季賽實力對付

2019-02-20 19:18

NBA／如何擊敗勇士？ 格林：要天時地利人和

2019-02-20 13:47

NBA／長江後浪推前浪 詹姆斯霸主地位不保

2019-02-20 15:16

NBA／明年再戰灌籃大賽？ 拉文：還有壓箱寶沒用

2019-02-20 15:50

NBA／數據創近年新高 麥基：改吃素的成效

2019-02-20 14:39

NBA／回憶詹皇離開 萊里：像看到熱火王朝飛出窗外

2019-02-20 16:20

NBA／塞爾蒂克將拿下總冠軍 泰托姆發豪語

2019-02-20 10:46

NBA／高人一等的煩惱 諾維茨基發推求解答

2019-02-20 16:00

MLB／史上前10大約CP值 僅4筆投資值回票價

2019-02-20 10:59

HBL／許浩翔飆新高 松山破百收3連勝

2019-02-20 17:52

日職／對樂天熱身賽3支1 王柏融連5戰安打

2019-02-20 14:25

NBA／堅持信念 里拉德：不願為總冠軍出賣自己

2019-02-20 16:18

中職／蘇智傑、郭阜林開轟 統一雙獅會遭逆轉

2019-02-20 15:08

日職／王柏融熱身賽好手感 郭俊麟：真的很會打

2019-02-20 16:29

NBA／為季後賽做準備 哈登：今年特別加強重訓

2019-02-20 16:43

日職／期待王柏融表現 西武教頭：三拍子好手

2019-02-20 10:44

日職／王柏融有何表現 洋聯全壘打王也期待

2019-02-20 13:00

MLB／曾仁和扛首場熱身賽先發 麥登道恭喜

2019-02-21 05:55

中職／蘇智傑散發光芒 西武先發：有點恐怖

2019-02-20 14:05

NCAA／門票逼近3千美元 威廉森炒熱杜克北卡大戰

2019-02-20 17:33

NBA／連續得分為紀錄 哈登喊冤不想打太獨

2019-02-20 09:59

NBA／稱諾維茨基為兒時偶像 喬治：打電動必選

2019-02-20 16:40

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

MLB／馬恰多超級合約為基準 等看哈波破紀錄

2019-02-20 11:33

中職／蘇智傑帶頭轟 西武教頭：台打者很有力量

2019-02-20 18:27

NBA／涉毒遭起訴 戴維斯繳罰金免牢獄

2019-02-20 16:10

MLB／馬恰多合約總值輸史丹頓 但平均年薪贏了

2019-02-20 16:11

網球／女友驟逝 謝政鵬哀慟：妳怎能說走就走

2019-02-20 12:35

中職／江辰晏再壓制日職打者 雙獅教頭都稱讚

2019-02-20 18:01

HBL／高錦瑋跳出來 能仁克服10分落後逆轉東山

2019-02-20 21:35

NBA／週五復出對戰湖人 卡佩拉：準備好了

2019-02-20 12:55

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

NBA／灌籃王要轉行 葛里芬：目標是3分球大賽

2019-02-20 11:23

影／星戰光劍對決 法國認可為正式劍擊運動

2019-02-20 16:41

杜拜女網／逆轉前世界球后 謝淑薇挺進8強

2019-02-20 20:35

杜拜女網／炒教練後就輸 大坂直美：觀眾不懷好意

2019-02-20 12:02

中職／蘇智傑砲轟西武 統一獅4局結束2：0領先

2019-02-20 13:08

棒球／王柏融太會打 變成少棒球員新偶像

2019-02-21 08:00

中職／郭阜林突破十龜劍開轟 對抗郭俊麟有準備

2019-02-20 19:18

HBL／臭臉掰掰 南山抗壓性up

2019-02-20 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top