賽事心得／熊本城馬拉松 應援團日本第一！

特別介紹來自台灣高雄代表選手～圖片來源：翻譯小姐協助拍攝

比賽當天一大早接待我們的日本翻譯邱桂芬小姐就到飯店接我們到會場的起跑點，起跑點於通町筋日航飯店處（Hotel Nikko Kumamoto前夜祭的地點），寄物區在熊本巿役所前、主辦單位幫我們安排在Ａ區起跑並保管我們的寄物袋，這讓我們三位醫護鐵人備感榮幸，真的是超級VIP跑者的尊榮

醫護鐵人出任務前照～圖片來源：翻譯小姐協助拍攝

金栗四三紀念路跑之30公里選手(150名)和菁英代表選手先起跑，九點整才由全馬組跑者起跑，在熊本城市區跑一段後，就進入南邊的鄉村和農莊，沿途風景多是一般郊外景色

在等待起跑的每個區都可以遇見醫護跑者，我也跟他們打招呼，並說明我們是來自台灣的醫護跑者，一場好的比賽，安全是最重要的，一路上不時都可以遇見AED騎士騎著腳踏車來回穿梭，跑道一定會空出一道，讓騎士和救護車順利抵達救護現場，進入郊區更是誇張到200~300公尺就有救護站，在30幾公里處還有中途復健師按摩區(我特地停下來拍照),為抽筋、雙腿僵硬的選手進行舒緩，甚至快抵達終點時，我看見不舒服的跑者被救護,有３位醫護人員護送，還有擔架跟在後面STAND BY，我真的是讚嘆，這才是對於選手一個最高規格的安全救護啊！這真是我們台灣大型國際城市馬拉松應該要學習的地方。

一路上的救護人員 圖片來源：筆者自行拍攝

由於前夜祭熊本市政策局的原田彰子小姐已經跟我們介紹，熊本馬拉松的特色就是應援團堪稱是日本第一名，一路上受到熱情民眾的加油打氣，『甘巴爹』一路沒停過，而我就是一路笑著回『はい』是、『ありがとう』謝謝（這是我最會的日文了），微笑就是我的國際語言，真的不誇張，越到郊區，加油民眾越多，越熱情，小朋友、老人家都伸出手來和你擊掌，我真的嗨到不行，明明速度不快，但是心跳卻是一路170跳，這真是非常興奮開心的馬拉松，完全不感到疲倦、厭世啊！

賽道上應援團載歌載舞幫選手們加油集錦1 圖片來源：筆者自行拍攝

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賽道上民眾幫選手們加油集錦2 圖片來源：筆者自行拍攝

本次賽事中變裝跑者並沒有像大阪馬拉松的多，但是一出現就是民眾的焦點，還有一路加油的吉祥娃娃和裝扮者，讓一整個賽道處處是驚喜，一點都不會冷場。

變裝跑者～麥克傑克森和大阪最著名的くいだおれ太郎 圖片來源：筆者自行拍攝

沿途加油的吉祥娃娃 圖片來源：筆者自行拍攝

提到多數選手們最在意的補給站，前面的15公里就是簡單的水和運動飲料，越到後來越是令人驚艷，在20公里以後開始有當地特色名產任你吃，無論是米豆奶、黑糖棒、黑糖、果子、當季水果（草莓、小番茄吃到飽）、飲品……30公里後還有太平燕、拉麵、味增湯，甚至民眾們還熱情地掏出私捕，這…這…我要照單全吃的話，應該會撐飽在路上等回收車吧……你以為只有這些食物嗎？不……還有鹽糖和BCAA，我還有吃到類似Ｂ群味道的果凍，這根本就是讓選手補充能量衝到終點的啊…...我只能說：這是最高規格的馬拉松，下次有機會來日本跑馬拉松根本就只要帶手機和國旗跑就好了，根本不用擔心（在台灣我一定要帶錢、水袋、鹽錠、BCAA、蠻牛，怕遇到甚麼都沒有的地雷賽事）

好多好多的補給站之1 圖片來源：筆者自行拍攝

好多好多的補給站之2 圖片來源：筆者自行拍攝

整體來說，這場馬拉松是一場還算簡單的賽事，我一路上吃喝玩樂＋協助幾位抽筋跑者，居然還可以破我個人目標紀錄，主要除了因為氣溫低（起跑時溫度約２℃，最高溫９℃），民眾的熱情讓我一直處於很興奮的狀態下，除了３座橋要上上下下和之外，幾乎都是平路，最後終點前要跑上去熊本城有一段爬升約２０公尺的上坡，讓許多已經感到疲憊的選手開啟散步模式，但是越到後面熱情的民眾及小朋友們，賣力加油聲和距離不到２公里終點，居然還有一個補給站，更是替選手們注入了滿滿地元氣，最後一公里當我拿出國旗時，已經全力衝刺的跑上去抵達終點，沒有第一次海外馬的感動落淚，但卻是我認為最興奮，最想要再來第二次參賽的一場馬拉松。

在賽道上看見抽筋的跑者，我還是忍不住停下來用破破的英文溝通，並協助他們緩解 圖片來源：筆者自行拍攝

抵達終點時的開心 圖片來源：翻譯員和熊本市政策局人員的拍攝

回到終點後沿著路線一路領取完賽毛巾、獎牌、賽後補給食物、當場印製完走證書（這是我覺得最棒的）、絕對不會再回頭走，直到出口處，賽道才結束，不會一堆人擠在一堆，來來回回的穿梭～隨後由熊本市政策局人員和翻譯員邱小姐帶領我到休息帳篷取暖。