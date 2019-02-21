賽事心得／京都馬拉松 美麗無傷完賽

2019-02-21 09:22 運動筆記 Yuting Hsu



直到現在還是覺得不可思議，我美麗無痛完賽了京都馬拉松。穿和服、在稻荷神社閒晃、臨時起意去吃真正的宇治抹茶冰淇淋，都像是上個世紀的事，因為這個42.195km，好長好長，又再一次地歷歷在目。

從踏進報到會場的那一刻，滿滿的藍白外套志工就開始微妙地為賽事氣氛加溫。事前千交代萬囑咐要印好的號碼牌交換券，在早上只想著要穿和服的幻想中，忘得一乾二淨。繳了兩百塊臨時的手續費，拿到了當初決意要另加費用填上名字的號碼牌。

事後覺得還好有這麼做，路上「Yutingさん，ファイト！頑張って！」的各種發音變體，幫我加補了好幾次勇氣。先生的「旭」── Asahi也是，讓他都不好意思停下來拉筋。

Expo琳琅滿目，我們馬上被壓縮褲領導品牌cw-x出的限量京都款褲給深深吸引：帶著文化底蘊的日式美學、名目張膽的花稍，怎麼能夠錯過！兩人各買一條，當作是日後的驕傲。對我而言，像是再推了一把臨時賭注，要穿得起這條紀念的褲子，我要完賽，一定。

我還想加碼，我要無傷完賽，一定。

近三年前名古屋女子馬的傷，想到膝蓋還是會不自然地拐一下。那次我在伴娘的陪伴下，腳起了7cm的大水泡，膝蓋重傷，被回收車追殺，最後以大會時間6:48:05勉強作收，過終點時哭成淚人兒眼妝全花，殘廢快一週。那個恐懼像是一種烙印，全馬是很恐怖的，是醒不來死糾纏著的夢魘。而這次關門時間是6小時。

等等，我再加注一筆，我要美麗無傷完賽，一定。

如果天時地利人和都準備好了：天氣晴時多雲3-8度，千年的古都與世界遺產，沿路不畏寒冷的熱血加油民眾，生理期沒有衝堂也不用吃藥地，賽前五天報到── 再沒有美麗無傷完賽，怪不了任何人。

那我就從最好準備的開始：眼線。自從我找到了超防水抗油的眼線膠筆，我就自我安慰似地喊著「眼線畫得好、跑馬沒煩惱」的口號，比「先求帥再求快」還有用。仔細地畫了眼線、黏了胸貼、穿了花褲、圍了脖圍、抹了足夠的凡士林、穿上夠緊的跑襪、新朋友nike pegasus 35 turbo、貼了暖暖包在臂彎、綁了辮子型瀏海不會掉的中分公主頭⋯⋯林林總總繁繁叨叨，莫札特的明示，女人皆如此。

清晨的京都帶著淡淡的粉色，街道淨空反而令人緊張。因為招搖的花褲被朋友老遠認出來合了個影，回身塞進滿滿人潮的阪急京都線。被人流沖去寄物再沖去西京極運動場，萬人如升旗時間不安分的小學生蠕動，樂聲與旗手齊舞，更像是回到了中學運動會的場景。長官不要再講了，司儀不要再分區喊聲了這不是尾牙，空氣很冰，快讓我們出發。

出發。第一個關門點時間很短，人流湍急，我和伴娘並肩。太快了，我們一定要降速。上升坡度令我們領悟到嵐氣就是鼻涕，他們正在形成一個小規模的水循環，折磨著伴娘的支氣管。路面的起伏指揮著我倆的節奏，跑跑，走走，跑跑，走走。

「妳先走，我覺得我上坡進氧量不夠，沒辦法快。」「可是我覺得跟妳一起跑我完賽率比較高。」

15公里的水站喝完，我們就分開了，終點見。接下來就是我單打獨鬥了，先生早在開賽500m就不知去向。跑步本來就是很個人的事不是嗎？呼吸道、血液、肌肉、關節才是真正的夥伴，心路從來是單打的歷程。想要美麗無傷完賽，就要聽清楚每個夥伴的需求；我痠了換他扛一段，他累了輪你撐幾步。膝蓋我聽見了你的恐懼，腰、大腿、小腿、下腹、屁股、肩膀、手、腳掌，我們大家一起。一起好餓。

21km的補給點拜託要有剩菜啊！還好京都馬補給充足，麵包簡直人間美味，顧不得拿了三塊慢慢吞。剛剛發生了好多事啊，與鼻涕的纏鬥，手套要帶與否的反覆，遠山依稀美，小朋友給的芬達口味糖好吃，有位舉著「今回も落選でした」無言加油的路人。還有那個什麼寺前面有一排僧侶在招降，意志不夠堅定衣服就會變成他們的顏色，之類的。我才不要，我的褲子這麼hee花。

過了植物園，到了鴨川邊；扎扎實實的土地，是把腳步種下的沃壤。雪餅、紅豆麵包、橘子、番茄大概都是這樣腳踏實地種出來的吧。等等，我腳踏得也太實地！前腳掌完全無法利用踩踏的瞬間拉起腿帶動往前，覺得自己像是原地跑圈的倉鼠，被關門線以15分鐘的距離追殺著。

又是折返道，有完沒完。好像聽到我的名字。竟然迎面遇到了先生，突然非常開心，一來是發現我們相差一公里＝了不起10分鐘，賽後的團圓尋覓不用太久；二來是那短短的呼喚，好像又多了一點粉紅色的力氣，折返好像也沒這麼討厭了，大概是小見勝新婚的道理。

每個水站可以用一分鐘拉筋一輪，起身變得越來越難。規定自己離開水站就要跑起來也越來越賴皮，可以再走一百步。看到筆直的一公里上坡，我跟身體仔細商量反覆討論，我們這一公里用很醜的大媽公園自以為搖擺的快走法度過，到折返點就一口氣跑到終點吧，好不好？

美麗無傷完賽，一定。

40km，就剩下兩公里了。最靠北的除了一直在我身邊繞來繞去，穿著螢光色背後寫著「sweeper」的跑者，一臉輕鬆繞來繞去邊跑邊撿還垃圾分類三袋，鐵鋁罐塑膠一般；就是我覺得我過了40km跑了很久很久，又出現了「還剩兩公里」，所以我是才移動了195m是嘛？！不行我要微笑，微笑會有力量。藍寅倫的洗腦加油歌「山魔王的宮殿」也派上用場了，就是這個奇怪的節奏，安打全壘打藍寅倫Ｘ無限repeat。

大鳥居，平安神宮就是終點。05:48:XX，疑不對我好像可以跑進50分以前，這樣數字好像有比較漂亮，大家再加油一點吧，謝謝你們痠得好平均沒有人炸掉啊。05:49:44完賽，跟終點好好敬禮，謝謝你們大家，謝謝我們大家。好冷。沒有力氣哭，也沒有力氣拿完賽禮。紀錄的手機沒電了打不開算了，不對我好像該照相一下，可惡手套脫不下來，眼線沒意外應該還是很完美，就這樣吧。

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2019京都馬拉松，美麗無傷完賽。