親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

士林夜市現切水果攤屢爆消費糾紛 市府一月取締44件2攤倒了

搶救生育率：低薪，讓年輕人失去生育的勇氣

運動筆記賽事心得／香港渣打馬 挑戰傳說中的魔鬼賽道突破PB賽事心得／金門馬拉松 吃課表雖辛苦但真的破4了！
健行筆記鍛鍊鋼鐵意志！台灣小百岳「棚集山」感受原汁原味的原住民風格爬內湖金面山＋IG著名打卡剪刀石 台灣地形真是讚！
NBA24秒快問快答- Paul George精彩回顧- Stephen Curry 擊地傳球空中接力 (2月18日)

賽事心得／金門馬拉松 吃課表雖辛苦但真的破4了！

2019-02-21 12:00運動筆記 Ayu＊阿游

去年十一月中旬不知道哪根筋不對，舉手跟前輩們表示我也想要破4（註：全馬成績在四小時內），就在3個月後的金門馬拉松。『目標不用太大，大到你覺得挫折；也不用太小，小到連一點點夢想都裝不進去』—《Jay的跑步筆記》於是，就這樣開啟了為期12週的練習，開始按表操課、學著配速、定速、那時候我連手錶都不太會用😅

很幸運的遇到熱心指導、願意幫我開課表&確認課表執行狀況、並且幫我補充瀕臨貧脊的跑步知識等等的雙林金牌教練，更重要的是我有一群走在同一條路上的跑伴，在意志力薄弱或是某天被雷打到而負能量特別旺盛的時候，他們總是給我前進和繼續的力量。＊賽前的一個月狀況還不少，一下右膝itb、一下換左膝、接著左大腿、然後賽前三天又發生從沒出現過的皮膚炎等等，一直到比賽結束，我都沒有真正一刻有把握可以破4。唯一能夠掌控的就是不停的發揮我大胃女力的優勢，盡全力補充肝醣，祈禱在比賽時都轉換成能量。

這次站在搖滾區和小黑們一起起跑，✨1-2公里小惡魔出現，明明是個小上坡，卻感覺身輕如燕，只好不停看錶讓自己穩（冷）定（靜）下來，默念「不能超速」的頻率大概比這輩子念包的阿彌陀佛還多。✨沒多久（忘了第幾公里）可以看到廈門興奮了一下。到也沒忘了那時候被逆風send tree pay一下正面、一下右、一下左的淒淒慘慘戚戚✨19公里開始感覺到疲憊，又是天使魔鬼之戰，雖然有吃補給，但感覺還是不太對。

在某個水站忍不住喝足了水（很怕跑廁所，前面都不太敢喝多）。沒想到這麼平凡的一杯水、這麼不經意的一件小事，竟然給了我莫大的動力提速往前。✨26公里這時開始打心理戰，告訴自己只剩16公里，差不多就是平日吃課表的基本里程，不遠不遠了✨30公里看了一下錶，大概還有75分，我知道時間上應該是沒問題的，默默給自己掌聲一下😂

心情做了一些調適，不再那麼緊張。上坡的時候慢一點就慢吧，下坡的時候儘量追回一點速度平衡。殊不知這裡才是上上下下各種魔鬼坡的開始，尤其遇到32公里的一個長上坡（應該就是傳說中的「太武山」），這裡的心率都在190-200～#每當我最喘最累的時候總是會有北北跟我搭話但這一次我連搭腔的力氣都沒有。只能繼續跑，然後北北的聲音越來越遠「⋯⋯小姐你快去追前面兩個女生，妳比他們還快⋯⋯」✨

40公里想起手冊上最後2公里應該是很輕鬆的下坡，想起教練告訴我這裡速度全開，可是我卻一點衝勁也沒有，全身肌肉的緊繃、疲勞累積、全部排山倒海而來。直到轉進金門大學校門（大約是最後500公尺），才開始全力衝刺。看著拱門上的計時器，開心的笑了。

分享

『中長跑是很神奇的運動，練習辦不到的事，正式比賽就是辦得到』—《市民跑者之王》最後還真的又巧遇北北開心的說「我有看到你都超過去了哦！2個女生！」＊而我知道，跑步沒有奇蹟而是這幾週不論刮風下雨、應酬完半睡半醒的隔天、或是睡過頭頂著烈日所跑出來的里程累積。雖然也有對跑步賭爛逃避、產生「不得不」心態的時候，但經過發炎受傷休腿的一週，我忽然對於自己不能好好跑感到焦慮和不習慣。

從那之後，對於能無傷無痛無牽掛的跑、可以做想做的事，已覺得相當感激和幸運。後記：親身感受金門馬特色：#天無三日晴➡️禮拜五大太陽，六日卻是陰涼天#地無三里平➡️凹凸不平的地方不少，小心跌倒#加油團非常熱情➡️雖然有高齡7、80歲的老人家、小至幼稚園，吶喊程度不輸海外馬的熱情，更重要的是有好多阿公阿罵叫我美女（畫重點）。

#雖然賽前有不少人分享金門馬地非常硬，但芝加哥的好像略勝一籌，所以這個可以不用擔心（吧）#賽後的紀念酒不論11k半馬全馬都一樣#前半馬享受瘋狂逆風#後半馬享受山坡（抖）#賽後有攤位可以簽志願役#傳說中的海龍部隊我沒看到很嘔

天使
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

跑步知識／跑步該不該聽音樂？

2019-02-21 10:58

賽事心得／高雄馬拉松 姐跑的是意志力！

2019-02-21 10:43

賽事心得／高雄馬拉松 從358到319再見初馬的感動

2019-02-21 10:38

賽事心得／金門馬拉松 第一次在路協賽事中上凸

2019-02-21 10:01

賽事心得／香港渣打馬 挑戰傳說中的魔鬼賽道突破PB

2019-02-21 12:00

賽事心得／熊本城馬拉松 應援團日本第一！

2019-02-21 09:48

賽事心得／京都馬拉松 美麗無傷完賽

2019-02-21 09:22

賽事心得／高雄馬拉松 感謝亦師亦友的教練們

2019-02-20 13:00

賽事心得／高雄馬拉松 補給很OK、廁所太少

2019-02-20 13:00

賽事心得／熊本城馬拉松 攻城人讓崩潰！

2019-02-20 12:00

賽事心得／嘉義Zepro半程馬拉松 無心插柳破PB

2019-02-20 12:00

賽事心得／金門馬拉松 低溫寒風中猛男陪跑

2019-02-20 10:37

名古屋女子馬拉松 應援路線規劃

2019-02-20 10:16

海線最大嘉年華路跑 清水馬拉松即將上線

2019-02-20 09:59

賽事心得／京都馬拉松 享遍美食又跑出PB！

2019-02-20 09:53

賽事心得／京都馬拉松 痛苦又痛快的海外馬初體驗

2019-02-20 09:38

大園公益親子路跑 協助懷德育幼院院童快樂成長

2019-02-20 09:25

2019六大馬最終站 來去紐約吃蘋果

2019-02-19 10:03

賽事心得／團友熱情陪伴 充滿感動的人生初半馬體驗

2019-02-19 09:55

賽事心得／高雄馬拉松 找回拚東京馬的勇氣

2019-02-19 09:44

賽事心得／高雄馬拉松 遇見港都的溫暖與美麗

2019-02-19 09:39

帶小比跑旅台灣／金門馬拉松 寒風中完成初半馬

2019-02-19 09:34

路跑／高雄馬10周年大調查：市民歡迎馬拉松嗎？

2019-02-18 14:54

運動筆記創辦人姚焱堯：馬拉松可帶動地方經濟

2019-02-18 09:56

日本人跑遍台灣／寶山橘子路跑10.5k 上坡太硬了！

2019-02-18 09:51

訓練心得／面對起跑線線上的孤獨 把自己照顧好

2019-02-18 09:48

高雄馬抽獎／跑者體驗調查：「直奔高雄」讚不讚？

2019-02-18 09:34

高雄馬肯亞好手奪冠 鄭瑞竹、蔡雅安奪國內一

2019-02-18 09:30

路跑／內科上班族 摘下金門馬國內王

2019-02-18 00:19

路跑／嘉義全國半程馬拉松送鞋 跑者讚「賺到」

2019-02-17 22:46

路跑／高雄馬拉松全馬男子組 非洲黑色兵團包辦前三

2019-02-17 22:41

路跑／冷風中進行 金門馬8000人熱鬧參與

2019-02-17 12:14

訓練心得／春節特訓 阿公成了最佳配速員

2019-02-17 09:07

路跑／高雄馬提早開跑 5時50分鳴槍！

2019-02-17 00:06

路跑／金門馬拉松首日萬人參加 陸12美女領跑

2019-02-16 23:41

金門馬送酒超誘人 上萬民眾清晨排隊搶參加

2019-02-16 13:07

2019高雄馬提早半小時鳴槍 友好城市簽約互助行銷

2019-02-16 11:36

迎馬拉松 高雄提前啟動工廠降載減排

2019-02-15 23:46

跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵

2019-02-15 14:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融火熱 栗山：敵隊會用季賽實力對付

2019-02-20 19:18

NBA／長江後浪推前浪 詹姆斯霸主地位不保

2019-02-20 15:16

NCAA／門票逼近3千美元 威廉森炒熱杜克北卡大戰

2019-02-20 17:33

NBA／明年再戰灌籃大賽？ 拉文：還有壓箱寶沒用

2019-02-20 15:50

NBA／回憶詹皇離開 萊里：像看到熱火王朝飛出窗外

2019-02-20 16:20

MLB／曾仁和扛首場熱身賽先發 麥登道恭喜

2019-02-21 05:55

HBL／許浩翔飆新高 松山破百收3連勝

2019-02-20 17:52

NBA／堅持信念 里拉德：不願為總冠軍出賣自己

2019-02-20 16:18

塞爾勤練再升級 洋基、紅襪全面鎖定

2019-02-21 07:00

日職／對樂天熱身賽3支1 王柏融連5戰安打

2019-02-20 14:25

中職／蘇智傑、郭阜林開轟 統一雙獅會遭逆轉

2019-02-20 15:08

NBA／為季後賽做準備 哈登：今年特別加強重訓

2019-02-20 16:43

日職／王柏融熱身賽好手感 郭俊麟：真的很會打

2019-02-20 16:29

中職／蘇智傑散發光芒 西武先發：有點恐怖

2019-02-20 14:05

NBA／稱諾維茨基為兒時偶像 喬治：打電動必選

2019-02-20 16:40

明星賽張力不足 改季末舉行恐仍難救收視

2019-02-21 07:00

NBA／自嘲過重傳言 詹皇強調將啟動衝刺模式

2019-02-21 11:56

中職／蘇智傑帶頭轟 西武教頭：台打者很有力量

2019-02-20 18:27

NBA／涉毒遭起訴 戴維斯繳罰金免牢獄

2019-02-20 16:10

MLB／馬恰多合約總值輸史丹頓 但平均年薪贏了

2019-02-20 16:11

中職／江辰晏再壓制日職打者 雙獅教頭都稱讚

2019-02-20 18:01

MLB／馬恰多沒來洋基 新秀安都哈竊喜？

2019-02-21 09:10

HBL／高錦瑋跳出來 能仁克服10分落後逆轉東山

2019-02-20 21:35

影／星戰光劍對決 法國認可為正式劍擊運動

2019-02-20 16:41

棒球／王柏融太會打 變成少棒球員新偶像

2019-02-21 08:00

NBA／灌籃王要轉行 葛里芬：目標是3分球大賽

2019-02-20 11:23

中職／龍隊開弓沒有回頭箭 教頭最快3月底出爐

2019-02-21 12:18

MLB／3億美元不夠看 美媒：哈波想要4字頭

2019-02-21 11:24

NBA／數據創近年新高 麥基：改吃素的成效

2019-02-20 14:39

杜拜女網／逆轉前世界球后 謝淑薇挺進8強

2019-02-20 20:35

NBA／高人一等的煩惱 諾維茨基發推求解答

2019-02-20 16:00

中職／前龍隊領隊任中傑現身 拜會秘書長馮勝賢

2019-02-21 10:23

HBL／馬建豪歸隊 松山24分大勝青年

2019-02-19 19:40

HBL／臭臉掰掰 南山抗壓性up

2019-02-20 20:07

NBA／德拉基奇傷癒復出在即 熱火拚季後賽迎利多

2019-02-21 10:22

MLB／春訓測試20秒投球限時令 道奇克蕭不買單

2019-02-20 15:14

中職／郭阜林突破十龜劍開轟 對抗郭俊麟有準備

2019-02-20 19:18

HBL／小綠綠外線猛攻 永仁教頭：上了一課

2019-02-20 16:56

NBA／德羅展將重返多倫多 球迷誓言給最大掌聲

2019-02-21 12:41

中職／雙獅會投出口碑 江辰晏讓雙邊教頭都喊讚

2019-02-21 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top