賽事心得／金門馬拉松 吃課表雖辛苦但真的破4了！

2019-02-21 12:00 運動筆記 Ayu＊阿游



去年十一月中旬不知道哪根筋不對，舉手跟前輩們表示我也想要破4（註：全馬成績在四小時內），就在3個月後的金門馬拉松。『目標不用太大，大到你覺得挫折；也不用太小，小到連一點點夢想都裝不進去』—《Jay的跑步筆記》於是，就這樣開啟了為期12週的練習，開始按表操課、學著配速、定速、那時候我連手錶都不太會用😅

很幸運的遇到熱心指導、願意幫我開課表&確認課表執行狀況、並且幫我補充瀕臨貧脊的跑步知識等等的雙林金牌教練，更重要的是我有一群走在同一條路上的跑伴，在意志力薄弱或是某天被雷打到而負能量特別旺盛的時候，他們總是給我前進和繼續的力量。＊賽前的一個月狀況還不少，一下右膝itb、一下換左膝、接著左大腿、然後賽前三天又發生從沒出現過的皮膚炎等等，一直到比賽結束，我都沒有真正一刻有把握可以破4。唯一能夠掌控的就是不停的發揮我大胃女力的優勢，盡全力補充肝醣，祈禱在比賽時都轉換成能量。

這次站在搖滾區和小黑們一起起跑，✨1-2公里小惡魔出現，明明是個小上坡，卻感覺身輕如燕，只好不停看錶讓自己穩（冷）定（靜）下來，默念「不能超速」的頻率大概比這輩子念包的阿彌陀佛還多。✨沒多久（忘了第幾公里）可以看到廈門興奮了一下。到也沒忘了那時候被逆風send tree pay一下正面、一下右、一下左的淒淒慘慘戚戚✨19公里開始感覺到疲憊，又是天使魔鬼之戰，雖然有吃補給，但感覺還是不太對。

在某個水站忍不住喝足了水（很怕跑廁所，前面都不太敢喝多）。沒想到這麼平凡的一杯水、這麼不經意的一件小事，竟然給了我莫大的動力提速往前。✨26公里這時開始打心理戰，告訴自己只剩16公里，差不多就是平日吃課表的基本里程，不遠不遠了✨30公里看了一下錶，大概還有75分，我知道時間上應該是沒問題的，默默給自己掌聲一下😂

心情做了一些調適，不再那麼緊張。上坡的時候慢一點就慢吧，下坡的時候儘量追回一點速度平衡。殊不知這裡才是上上下下各種魔鬼坡的開始，尤其遇到32公里的一個長上坡（應該就是傳說中的「太武山」），這裡的心率都在190-200～#每當我最喘最累的時候總是會有北北跟我搭話但這一次我連搭腔的力氣都沒有。只能繼續跑，然後北北的聲音越來越遠「⋯⋯小姐你快去追前面兩個女生，妳比他們還快⋯⋯」✨

40公里想起手冊上最後2公里應該是很輕鬆的下坡，想起教練告訴我這裡速度全開，可是我卻一點衝勁也沒有，全身肌肉的緊繃、疲勞累積、全部排山倒海而來。直到轉進金門大學校門（大約是最後500公尺），才開始全力衝刺。看著拱門上的計時器，開心的笑了。

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『中長跑是很神奇的運動，練習辦不到的事，正式比賽就是辦得到』—《市民跑者之王》最後還真的又巧遇北北開心的說「我有看到你都超過去了哦！2個女生！」＊而我知道，跑步沒有奇蹟而是這幾週不論刮風下雨、應酬完半睡半醒的隔天、或是睡過頭頂著烈日所跑出來的里程累積。雖然也有對跑步賭爛逃避、產生「不得不」心態的時候，但經過發炎受傷休腿的一週，我忽然對於自己不能好好跑感到焦慮和不習慣。

從那之後，對於能無傷無痛無牽掛的跑、可以做想做的事，已覺得相當感激和幸運。後記：親身感受金門馬特色：#天無三日晴➡️禮拜五大太陽，六日卻是陰涼天#地無三里平➡️凹凸不平的地方不少，小心跌倒#加油團非常熱情➡️雖然有高齡7、80歲的老人家、小至幼稚園，吶喊程度不輸海外馬的熱情，更重要的是有好多阿公阿罵叫我美女（畫重點）。

#雖然賽前有不少人分享金門馬地非常硬，但芝加哥的好像略勝一籌，所以這個可以不用擔心（吧）#賽後的紀念酒不論11k半馬全馬都一樣#前半馬享受瘋狂逆風#後半馬享受山坡（抖）#賽後有攤位可以簽志願役#傳說中的海龍部隊我沒看到很嘔