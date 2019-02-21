賽事心得／高雄馬拉松 姐跑的是意志力！

2019-02-21 10:43 運動筆記 陳小萍



話說這場高雄馬報的有點突然，因為不想跑全馬好累人！

我的第四馬，繼2016葫蘆墩初馬（完賽時間6:47）後就嚇得對路跑感到害怕，但再看到2名古屋女子馬的完賽禮是小T的鍊項後就讓我又莫名的練習跑起來了，再2018完成了名古屋女子馬後（完賽時間5:25），跑完名馬後因爲習慣用跑步來當運動，所以就又報了2018的曾文馬，（完賽時間5:05）很虐心的爬坡又是來回二圈，那個時候在跑的當下就跟自己說以後報半馬就好了，沒事跑什麼全馬啦！結果跑過就忘了，回來後看到跳出高雄馬十週年的廣告，路線據說是最後一次跑上中華路橋，就開始找人一起來報，沒想到到人氣不好的我沒人願意一起，只好自己報名去，其實也是掙扎好久，因為2/21要出國很怕跑完腳廢了，不過想到十週年就蠻有引吸力就報吧先報再說了，就在過年前收到物資想說這是要激勵我過年也不能偷懶嗎！

很快的過完年就要開跑啦！前一晚的我不知怎麼的都沒睡好，三點多還在翻來覆去，只好放棄起床著裝，從台南開車出發到南岡山搭捷運到世運站，到會場寄完物後就開始找小學同學他們公司有團報，接著就到起跑些去等待起跑了！

5:50嗚槍起跑囉！起跑時天都未亮，沒太陽有涼風好好跑，但跑著跑著太陽公公上工了，有够熱的，都跑了就認命吧！沿途的風景說真的沒很認真的欣賞，因為高雄還算熟悉，景點也都去過，只是覺得神奇的這次用雙腳跑著經過它們，跑著跑著看到25K和42K的分流時又在心裡罵了一下自己，沒事報什麼全馬，罵歸罵自報的馬還是得自己完成，就認命吧！終於跑著跑著看到折返點了，經過高雄大學後就想再撐一下吧就快到囉！終於終於跑到了世運場裡頭了！抬起腳來往終點奔去，拿下了我的第四馬高雄馬（完賽時間4:36）真的有開心到，因為這成績著實嚇到自己了，總之就是開心的一次比一次進步，沒有想要跑多快，只想要順順的跑，無傷完賽就好！

跑完後又在想？再來呢？要報哪一場呢？怎麼跟在跑時想的都不一樣呢？我想這是跑步的人都一樣的心裡對話吧⋯⋯

再來準備抽看看2020的東京馬，希望能抽中就可以來個東京旅跑自由行啦！

#有練就有，跑後不酸不痛，上下樓梯也都沒問題！