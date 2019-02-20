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大園公益親子路跑 協助懷德育幼院院童快樂成長

2019-02-20 09:25運動筆記 Jerry Liu

位於桃園大園的懷德育幼院為了慶祝10周年，特別於今年(2019)的5月26日(日)舉辦一場公益親子路跑。在傳統的觀念裡，育幼院總會讓人有悲情的感覺，院童也自動被貼上標籤。為打破這些觀念，我們在機構的名字上確實絞盡腦汁，最後採用「懷德風箏緣地」為名，讓人有社區的感覺，而不是機構的感覺，更期望在懷德成長的孩子，將來都能像美麗的風箏一樣，飛得高、看得遠，逆風飛翔的風箏，就如同受傷的孩子，不畏環境的影響逆風高飛，掙脫宿命的擺沉，而牽引風箏的那條心線，永遠繫在「懷守道德」這塊基石上。

 

在教養方面，除了一般正常的輔導教育外，懷德將特別重視四書五經等傳統儒學道家思想，讓道德教育在幼兒時期就能扎根。另外，本院也將善用社會資源，讓院童也能學習武術、太極拳、音樂、舞蹈、美術…等，以期培養正當休閒興趣，提高人文素養。

 

長期以來，帶著院童做環島、路跑、單車等活動鼓勵孩子們朝多元的發展。若你想幫助這些可愛的孩子們，請於此捐款，協助他們快樂地成長。

 

或是可以參加這場公益親子路跑，路線是由桃園的竹圍漁港出發，經過美麗的海岸線景色，重點是報名費也只有500元，還贈送設計精美的跑衣，現在立刻報名，健身同時做公益! 

原文出處：活動咖

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