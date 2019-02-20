賽事心得／高雄馬拉松 補給很OK、廁所太少

2019-02-20 13:00 運動筆記 Kenny Wu



賽前擬定拿來做CT113的跑步練習，所以不求速度慢慢跑，因此心情很輕鬆；但早上錯估了交通時間，在開跑前2分鐘才完成寄物，因此起跑位置在很後面，起跑後人流真的多到爆，完全跑不起來，也懶得加速超越，所以當時心想大概不可能碰到南天跑者，但想不到小白、小俠、正人玩更兇，竟然還是從後面上來的，後續又有小惠萍&葛洛莉，大家還挑了5k處合影，這大概是百馬團後，第一次又跑到一半停下來照相的吧～

*5K處大家合照留念一下

由於他們是全馬，所以合照後就各自出發了，自己也照著自己的速度慢慢前進，中間碰到了美津濃的隊友小蟑螂，而在10多公里處又碰到兩位PB的同學，詢問了配速後，就決定和他們一起前進了，邊聊天邊跑的感覺很不賴，里程數也不知不覺地慢慢減少，最後轉彎在進體育場前，還問了一句：「到了哦？！」所以，用這種速度來跑步，真的是很舒服啊～至於成績嘛，就別問了。。。。

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本人三人共跑的，後面另一位同學停下來等跑團的朋友，所以就剩兩人同行了

被跟蹤了，賽後南天梗王小白才傳來這張照片

不期而遇的Garmin PB班粉紅賽鴿群完賽合照~

在等名次確認要領獎的南天女力們～

綜合心得

1. 先說結論：不求成績的話，個人推薦可以來體驗。

2. 賽道都在巿區內，晚上再和家人去晃晃或坐輕軌時，都可以說這是白天跑過的路段，感覺不錯！

3. 路途的加油民眾熱情❤️ 還碰到疑似剛狂歡完滿身酒氣的民眾加入加油行列，還喊著：「You are my hero!!」，個人跑過不多國內賽事中，心中認為它是僅次於田中馬。

4. 最後一段進體育場的感覺超讚，尤其旁邊還有加油的民眾，相信對於用盡全力的人，在這段路也會活了起來。

5. 起跑時間對超半馬來說很剛好，大部分跑的時間還不熱，但要跑全馬的話，就要有接受酷熱天氣的心理準備。

6. 補給中規中矩，我覺得很OK，但流動廁所太少，所以幾乎都大排長龍。

7. 賽後會場有淋浴設備，這點很不賴。

8. 跑在後半段的交通管制太多，這大概是被攔下過最多次的賽事。

9. 民眾加油熱情外，被攔下不爽的民眾火力也是十足，三字經&長喇叭聲是看過最多的。

10. 列印成績單出問題，跑完在那等很久，而得名的等正式成績出爐也等了一個小時以上還沒結果。

雖然有缺點，但我覺得整體感覺還是好的，所以或許有好機會的話，會再參加一次的囉～

高雄馬，有緣再見囉～

#2019高雄馬超半馬#南天樂跑#一起跑過一起感動#2019CT113倒數67天#感謝賜照的伙伴們#比賽中美麗島捷運站廁所成就解鎖