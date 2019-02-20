賽事心得／京都馬拉松 享遍美食又跑出PB！

2019-02-20 09:53 運動筆記 黃子光



我的第三場全馬，也是我個人PB，完賽時間4:30:39，是個平凡的市民跑者，但也夢想者在跑馬拉松上遇見更強的自己...歷經一年多的訓練，PR進步了50分鐘...全馬之路持續訓練中!!

緣起

相較以往，今年的京都馬是採用先報先得的報名方式，所以早在2018年7月就跟我朋友相約一起報名，參加這次的比賽。對於京都這個城市其實並不陌生，之前有來過兩次，也知道這個千年古都有者許多日式古代建築與寺廟。能在這都市內跑馬，細細品嘗這濃厚的日本文化街道，根本就是千年一遇的機會，當然是手刀報名!!

訓練計畫

經過2018.1的渣打馬後，其實就知道自己的肌耐力不夠(當時33公里之後的撞牆實在是印象深刻XD)，因此訓練時先把基礎打穩，2018.2到2018.8之間平均月跑量150 km，每週1-2次質量訓練。2018.9到2019.2平均月跑量250 km，每週2-3次質量訓練，主要都是上網爬文，看看前輩們的漢森訓練法。

到京都馬前所訓練的里程數

2019.02.14 to 2019.02.15 in Osaka

賽前所需的肝醣超補也是非常重要的(課表中就這項執行的最徹底XD)，這兩天吃了不少東西，只能說日本的食物真是太好吃了!!

晚餐吃道頓崛的大阪燒!

心齋橋的草莓大福!

吃完順便去梅田藍天大樓看夜景。

第二天特地來大阪城晨跑，適應一下當地天氣。大阪果然很冷，當時跑的時候氣溫只有4度，不過在大阪城這還是看到不少人在跑步。

跑完跟朋友在大阪城自拍留個紀念XD

繼續吃啊~通天閣附近的串炸店吃串炸。

下午茶是心齋橋大丸百貨內Harbs的水果千層蛋糕

晚餐是京都勝牛的炸牛排。

2019.02.16 in Kyoto

疑，樓上好像歪樓變美食文了!?回到領物資現場。一進會場便是各國的'歡迎'字眼。

領物資窗口有很多個，並且有海外選手check in窗口，也有中、英文的翻譯人員。

領到號碼布了，因為後續場面太擁擠了，大家都在搶購戰利品，這是晚上在飯店拍的，我自己也買了不少:袖套、壓縮褲跟鞋子，特別的是，這雙Adidas的跑鞋只要6000日圓，我跟我朋友都買了一雙XD

中午在錦市場吃到了好吃的沾麵!

下午去參觀了伏見稻荷神社，也祈禱明天的京都馬能順利完走。

神社內最有名的千本鳥居。

晚上吃完肉劇場的燒肉飯後，回家整理裝備結束今天這一回合。

2019.02.17 in Kyoto Marathon

京都馬起跑的時間是早上9點。早上6點半起床，換裝、吃完昨晚買的麵包後出門。一到室外，第一個感覺就是超~級~冷~~!! 看一下溫度：拿尼！？是1度！！這比我家的冰箱還冷... 不過幸運的是，今天是大晴天，所以陽光照到的地方還算溫暖？到會場時大概8點左右，時間還算充裕，吃了包果膠後寄物後，還有時間去排隊上廁所。

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跑前跟朋友的合照。

0-10 km, 01:09:31

站在起跑線前，心裡盤算者今天配速訂在6:30 km/min就好，加上沿途在補給站的時間，完賽大概在440左右...其實還是怕30公里之後的撞牆期，如果遇到的話，那絕對會超過440...就這樣帶者不安的心情起跑了。起跑後2km，突然有點尿急，可能是天氣太冷的關係，趕快找間廁所解放一下。上完廁所後心情也沉澱了下來，將什麼配速，目標的全拋在腦後。只要盡情享受當下，回應兩旁加油的觀眾，照自己的感覺跑就好。

10-20 km, 01:04:58(02:14:29)

10km，吃下第一包果膠感覺自己的狀況還不錯，身體也慢慢熱開了，靠者兩旁加油的正能量繼續跑下去!

20-30 km, 01:01:45(03:16:14)

20km，心率保持在153~158 bmp，雙腳也沒有異狀，吃下第二包果膠，途中也吃了不少民眾提供的巧克力跟麵包。

30-40 km, 01:02:14(04:18:28)

來到了最害怕的區段，但是不同於渣打馬，沒有疲累的感覺，吃下口袋最後一包果膠，照者這感覺繼續往下跑!

40-42.195 km, 12:11(04:30:39)

終於來到了最後2公里，兩旁的加油聲都是我跨出每一步的動力，而我知道在這場馬拉松所累積的每分每秒，都將是我個人的最佳成績!

謝謝熱情的民眾及工作人員!!

謝謝京都馬拉松!!

謝謝跟我一起參賽的朋友!!

我辦到了!! 在通過終點轉身向賽道鞠躬後，內心還是澎拜不已。

賽後跟我朋友在終點前合照

賽後

這是我第一次參加日本的馬拉松，不禁讓我讚嘆的是動線規劃的很好，不管是交通指南、賽前的寄物，起跑區的分區指標，或是起跑會場中的廁所分佈，全部標示的很詳細，賽後領物資的動線也很易懂，還有男女分開的室內休息室、以及到地鐵的接駁公車也非常的便利。唯一美中不足的應該是馬拉松的路線吧，上下起伏偏多，後期有段會跑在鴨川旁的泥土路上，不過這也算是體驗千年古都的挑戰之一吧!

賽後少不了要慶祝一下(名代豬排)

我的全馬

2017/07/02 黃金海岸馬拉松(AUS) 5:46:12

2018/01/28 台北渣打馬拉松(TWN) 5:20:52

2019/02/17 京都馬拉松(JPN) 4:30:39