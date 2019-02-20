賽事心得／嘉義Zepro半程馬拉松 無心插柳破PB

2019-02-20 12:00 運動筆記 謝佳晉



趁著前往台中出差的機會，挑了一場中部的半馬，作為馬拉松配速的練習賽，順便檢視這段期間的訓練成果，同時希望藉由比賽的氛圍督促自己完成訓練和練習補給的策略。

清晨四點半，響鈴超過五分鐘的手機好不容易才迫使沉重的身體下了床，這是連續第二天清晨四點半起床的日子，前一日是為了出差，今天則是為了比賽。如同平日長距離的流程吃完早餐、如廁，吃了一顆咖啡因濃縮錠，平日的我完全不攝取咖啡因，只會在比賽前攝取，重要關頭吃下它會讓我有如神助，至少在心理層面是這麼認為。坐在百傑奶爸國倫奶爸的機車後方，約莫15分鐘後抵達Zepro嘉義半馬的會場，氣溫17度，天空沒有雲，對怕熱的我來講無疑是場硬戰了……「該死! 墨鏡忘了帶」翻包包時不免碎念了一下。

清晨六點半，準時鳴槍，每個人衝了出去，這個開場應該有3:40/km以內，這次前來本來就不是競速的，預設先以稍慢的配速暖身個2-3km，進入馬拉松配速巡航模式，接近終點看情況提升至半馬左右配速來個Finish Strong，如果感覺不對就全程巡航到底即可。

回到比賽本身，看著其他爆衝的跑者，根據觀察應該沒有幾個真正有那個屁股可以吃這麼辣，不急! 我只要需要維持我自己的節奏，等他們自己縮肛時再輕鬆的幫他們喊聲加油後經過即可。前三公里配速約莫坐落在3:53/km附近，主要在鄉間小路繞來繞去，逆風側風呼呼的吹，望著因風低頭的稻穗，順便欣賞遠方的日出，不過這也代表好日子即將結束，氣溫要開始上升了!

從第四公里開始，配速稍作提升至大約3:45-3:48/km，進入巡航模式，馬拉松配速這個體感對我來說就是需要專注但不會喘，還有餘力跟其他跑者和加油團互動，隨著右轉進入高鐵大道，這段筆直的大路是整個賽道我最喜歡的一段，彷彿進入自己的小宇宙中，可以很穩定的跑著，享受雙腿呼呼交替的那種雀躍，此時太陽已經全部露面，全程的逆風剛好抵銷體感溫度的上升。

13km吃了一包gel，面對整段賽道的難關兩座高架橋，氣喘吁吁的上橋又下橋，在這一段一共超越了四名跑者，來到里程約莫16km，撇除在過橋時被打亂的呼吸，評估身體狀態還行，稍微提點速，大約來到3:42/km上下，體感hard but manageable，大概是半馬配速的感覺，這裡再度撿到一位跑者，稍微示意我可以幫他破風，可惜對方並沒有跟上，前方150m左右又見另一位跑者，跑了一公里後發現距離並沒有拉近，推測程度應該和自己差不多，不勉強加速追趕，至終點前皆一路獨跑。

大會成績：1:19:52

里程多了些，換算成正規距離約莫1:19:30附近，但是這也不重要，畢竟它沒有認證，本來就不是競速性質。正所謂「無心插柳柳成蔭」，回憶上個月渣打馬拉松全力以赴最後在18km去公廁報到，這場沒有預設目標的練習賽反而稍微破了自己原本的PB 2分鐘，搭上7年級生的末班車。

敘獎

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感謝國倫奶爸的照顧，全頒獎台就我們肚子最大

第一次見到傳說中的狂讚士-貓夫妻(我自己亂取的綽號)

事後上傳數據，發現這個賽道很有趣，前半程整體緩下，後半程緩上配上兩座高架橋，恰巧和一個月後的首爾馬拉松地形不謀而合，就差個天氣和濕度，革命尚未成功，同志仍須努力，訓練如此，消滅肚腩更是需要，4 weeks to go!