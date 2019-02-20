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運動筆記賽事心得／高雄馬拉松 補給很OK、廁所太少賽事心得／高雄馬拉松 感謝亦師亦友的教練們
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賽事心得／高雄馬拉松 感謝亦師亦友的教練們

2019-02-20 13:00運動筆記 周志鴻

時序 入夢時分。夢想 成真。那麼不真實此刻 平復後的心情告訴我 寫些什麼來標註這永遠的一天吧！

嘗有言：學之道者如之何？是「博學於文」。自一身以至於天下國家，皆學之事也；在人生已臻半百歲數之際，會再次踏入問學之道，實所料未及。深知行前定則不困，故秉持的態度是惶恐、戒慎、踏實與真誠。半年以來，總在日落夜垂之際，馳騁於左楠兩地，即有風雨亦不為催折，此段是難熬卻也難忘。

有云：「善學者，師逸而功倍，又從而庸之。」算錢教練於學理與實務上深淺善誘的方式，讓我在探究之間得到許多討論辯證的空間；育綺教練，於教導中不官不器的態度，是同為從事教育工作者之典範；蝦教練則外能同其樂、內能述以文，這種亦師亦友、真誠對待的感動，一輩子志鴻將永銘於內。

再者，也要感謝眾跑友前輩們在練習階段上的叮嚀、建議，讓執行過程在跌跌撞撞後，越顯圓滿、豐富與順利。

還有這段期間相處的夥伴們，彼此間總是相互砥礪，也給對方加油打氣。還記得一起跑過中秋月明見識長達月餘都在烤肉的奧妙；共同踏進高大、中正與世運場館，目睹傳承的延續，一起走過這一段，讓彼此的人生色彩更加豐富。

其間所參與的幾場賽事，幸有你(妳)們的支持、協助。而教練們從旁細心的分析與適時的認同與鼓勵，加上許許多多朋友們的祝福，更讓自己有完成未竟志業的動力。

這是個熱鬧的現代跑團，既新潮又不失玩味。「高強度更要高強肚，跑步是為了吃進也吃盡更多美食」是這一團所秉持的宗旨。夜晚時分，大夥一分幾路，東西南北，各據山頭，瑞豐夜市、林記豆漿和1500元的滷味，安座而食，隨客留香。

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此行~~算錢教練悉心規劃 領導兮 蝦哥教練傾囊哲理 哲人兮小妞主任來去無蹤 俠女兮 育綺教練博學細緻 儒門兮

僅以感恩的心，將此成果與妳(你)們，還有總默默支持、辛勤持家的乙銀老婆分享。

金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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