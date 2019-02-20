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賽事心得／京都馬拉松 痛苦又痛快的海外馬初體驗

2019-02-20 09:38運動筆記 謝旭豪

應該是去年的7月，老婆看到京都馬拉松的報名，本想說半年的時間，報個全馬，好好減個脂肪也是不錯，至少比較能督促自己運動，好懷念以前青筋浮現的腹肌，但夢想是豐滿的，現實是骨感的，半年去了，只上了一次富邦半馬，其餘慢跑只練到15km左右就沒再練了，過年期間本想來練個25km，孰不知家裡發生水管破裂慘案，家裡三天沒水，於是錯過練習機會。

跑前也不知道哪來的信心，心想這半年我都有打籃球(肌群擺明就不一樣)，應該不會向日月潭馬一樣爆腳踝，肌力應該夠，頂多就是跑比較慢而已XD。

2/15我跟育婷一起去報到，差點走不出會場，因為太好買了，本來以為自己蠻無慾無求，但依舊被現場的京都馬限量T shirt與壓縮褲給吸引到失心瘋，差點把整套裝備再買一輪，他們也很會行銷，現場會有男女工作人員，高矮胖瘦穿著你所想購買的壓縮褲與T shirt，可以問他們size來做比較，當下卡就拿出來刷XD

一秒變館長

而整個報到現場的工作人員都是青學的(有看網球王子就懂)，場地設計與貼心的服務，旁邊有路線影片，搭配音樂整個人就熱血了起來，還拍下各個加油團的短片，讓你覺得不跑完對不起他們!!

歷屆的獎牌，以及冠軍的金牌都有展示，日本的美學設計在此一展無遺，為何如此複雜的花色與造型，京都就是能做得不俗氣？

冠軍獎牌

報個到花了快兩小時，好不容易走出報到會場(吸金R~~)，就讓我充滿了信心，覺得自己不只可以完賽，甚至可以突破天際XD

到了比賽當天2/17，日本馬拉松比較特別的是早上九點開跑，所以六點起床吃早餐梳洗都還來得及，天氣晴朗，溫度略低3-9度，但不至於冷到受不了，我可是天天在台灣騎gogoro上班的人，3-9度的體感溫度稀鬆平常。

早安京都~

由於起終點並不同，所以必須去寄物，而他們的寄物就是按號碼丟上卡車，但必須用他們指定的袋子並且別上號碼布。

丟上卡車，他們會幫你載到終點

特別的是別在身上的號碼布有前後兩張，建議有名字的放前面，因為加油的時候，觀眾會喊你的名字，給你多一點向前的動力!!!中途好多次想要去路邊拉筋，都被路人的加油給趕回賽道XD

在開跑前，會在西京極體育場的400m跑道上，按照速度分類，起跑點前的為S級精英跑者，隨後是A-F，後面還有GHIJK的在體育場外等候起跑，起跑前會有明星與市長開示，感覺很像小學升旗。

大家在低頭升旗，亂動暖身XD

時間一到九點，菁英跑者衝出去後，後面的大家才慢慢地出起跑線。

司令台那邊的S級選手已發射!!!

我出去時已經過了3分多鐘，而第一個關門點在6.1km處，1hr 02m前要跑到，為預防關門，前面4個關門點我跑超快，不到兩小時我就跑到第四個關門點18.4km。

不想被關門，大家疾走中!

沿路的風景以及特殊加油團，讓人信心大振，邊跑邊拍，一整個人超high~。整個賽道就是世界遺產巡禮，仁和寺、金閣寺、銀閣寺、各大神社、植物園、鴨川、京都御苑、平安神宮，真不愧是千年都市，文化底蘊就是夠深!!

京都植物園

特別的加油團有僧侶加油團，一整個像是世紀帝國二的僧侶招降團，差點就被招降成日本人了XD。

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僧侶招降團XD

植物園內的藝妓加油團也很酷，她們是在唱歌的喔，可不是cosplay這麼簡單!

隨著好心情一路加速，跑到一半時我的速度一度來到5分速，但還是太小看冷藏庫的溫度，在沒太陽的地方，溫度可是低於5度，一個下坡，一陣冷風，WTF!! 25km左右開始感覺要抽筋!!我還以為能撐超過35km，於是就不斷的調整各種姿勢，路邊拉筋，跟路人借藥劑噴罐來度過，中間還有個日本阿伯，拿出噴罐外還幫我按摩，證明了台日友好~，好感謝加油團在3-9度低溫還跑出來為我們加油，甚至還拿出噴罐幫助我們完賽，一路上遇到四個噴罐，不斷的在路邊拉筋，不斷的走走停停，每一步的上下坡，都在考驗大腿肌的抽筋極限。

鴨川的泥土步道算是我覺得很痛苦的一段，因為不平，我要出更多的力量去平衡自己，這也讓我的大腿崩潰，甚至跑到一段我的背也開始抽筋@@

鴨川，我的幕之內一步勒？

而京都馬的補給也很棒，有好喝的運動飲料跟水(它們的水真的比較好喝)，生八橋、番茄、橘子、麵包、好吃的鹽糖，還有限量的草莓在32.2km!!，幸虧我前面跑得快，還吃得到，老婆就沒見過草莓了XD

隨著速度越來越慢，走走停停的來到了35km，時間已來到4h 30m，從原本想要挑戰這個時間，到後來只想要完賽，不完賽覺得好可惜，於是就慢慢地撐下去，想要體驗人生，就來跑場馬拉松吧，這時才明白甚麼叫行百里半九十，疼痛讓你的時間感到漫長，速度不如平時練習，距離補水站的短短300公尺，彷彿平時的1km，看不到終點的賽道，每一步腳掌帶來的疼痛灼熱，大腿前四頭肌隨時都有可能抽筋，看到40km時心想，最後的2.192km，不過是平時的5圈操場，怎麼可以跑這麼久!!!!

靠杯，有夠痛!! 大腿腳掌都超痛!

最後一個長約1.8km直線，真的讓人沉澱了下來，專注在每一步的呼吸、步伐、感受疼痛的灼熱，跨過終點線時，不悲不喜，就是完成了京都馬拉松的成就，跑完後，起跑彷彿昨日，所有事情都似乎是好久以前。

硬撐出來的笑臉

而排隊領物資，獎牌與現場領成績，整體動線都蠻完美的，只是男子更衣室就是一個開暖氣的巨型會場，大家直接在裡面更衣(本想脫掉壓縮褲遛鳥的)，還是乖乖地在壓縮褲外穿上牛仔褲，用緩慢的姿勢換裝，結束後大家在平安神宮前的鳥居集合合照，完成了首回海外馬拉松的成就!!

平安神宮的巨型鳥居

人生就像馬拉松，好苦，但會回甘，不夠痛苦，何來痛快？

再報一場，我要破4h30m！

這場馬拉松又可以拿來說嘴一陣子

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