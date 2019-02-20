親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
富邦盃少棒
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

柯文哲角逐總統拚6月解決大巨蛋 台日團隊驚見日本首富

血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

運動筆記賽事心得／金門馬拉松 低溫寒風中猛男陪跑名古屋女子馬拉松 應援路線規劃
健行筆記「原來可以這樣玩」北海岸之網美到不了的秘境玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著
NBA24秒快問快答- Paul George精彩回顧- Stephen Curry 擊地傳球空中接力 (2月18日)

賽事心得／金門馬拉松 低溫寒風中猛男陪跑

2019-02-20 10:37運動筆記 Shelly Shen

「金門」2001年因小叔在此當兵曾經造訪過，如今(2019年)為了參加馬拉松賽事，順便再次舊地重遊，經過了十八年對金門的印象已模糊，腦海裡只剩下莒光樓及翟山坑道，其它都不記得了，這次有機會再次踏上金門旅遊，找回已經失去的記憶，可以肯定的是歷史古蹟依然屹立不搖，戰地風情依舊濃厚，不過多了許多現代化的建築與商店，加上小三通的關係，也多了許多大陸的觀光客。

翟山坑道

這場賽事報名時就是秒殺，在系統開放瞬間就因上線人數過載而頻頻當機，花了很多時間才報名成功，之後更是為了住宿與機票不斷的在網路上搜尋奔波，拜現代化的科技所賜，訂民宿、訂機票及租機車，都可在網路上搞定。

這是我的第二場外島賽事，首場外島的綠島馬，因高溫炎熱快曬成人肉乾，而這場外島金門馬則是領略到低溫寒風，讓我凍到快成人肉冰棒，真切的感受到外島馬可真是不好惹呀～

滿滿的跑者

清晨金門大學就熱鬧非凡，雖然場地很大，但動線不佳，寄物區更因為出入口只有一個造成擁擠，進出都不容易，還有起跑時所有組別一起開跑也很不優，不過整體而言還是值得參加的一場賽事。

等待起跑

因為氣氛超棒跑的非常的歡樂，沿路有在地的鄉親及學生站在寒風中為跑者加油，心中滿滿的感動，還有現場演奏的管弦樂隊，及戰車展示，最特別的是還有充滿戰地味的砲擊聲當背景音樂，及海龍蛙兵部隊弟兄的陪跑（個個都是猛男），我也跟了一會兒，但我的實力不足，無法跟上他們的腳步，可惜只能望著他們的背影離去。

整齊的海龍蛙兵

分享

為跑者加油的在地鄉親

印象最深刻的是賽道的筆直，由8千多位跑者形成的賽道人龍很壯觀，及冷冽刺骨的寒風，這風大的程度可不輸新竹的九降風，我也堅忍不拔的無傷完賽，非常高興能參與這場賽事。

這裡的風超大

完賽禮是金門高梁紀念酒值得珍藏，完賽獎牌則是金門特有種保育動物「歐亞水獺」。

完賽紀念酒

感謝攝影師的美照

元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

名古屋女子馬拉松 應援路線規劃

2019-02-20 10:16

海線最大嘉年華路跑 清水馬拉松即將上線

2019-02-20 09:59

大園公益親子路跑 協助懷德育幼院院童快樂成長

2019-02-20 09:25

賽事心得／京都馬拉松 享遍美食又跑出PB！

2019-02-20 09:53

賽事心得／京都馬拉松 痛苦又痛快的海外馬初體驗

2019-02-20 09:38

2019六大馬最終站 來去紐約吃蘋果

2019-02-19 10:03

賽事心得／團友熱情陪伴 充滿感動的人生初半馬體驗

2019-02-19 09:55

賽事心得／高雄馬拉松 找回拚東京馬的勇氣

2019-02-19 09:44

賽事心得／高雄馬拉松 遇見港都的溫暖與美麗

2019-02-19 09:39

帶小比跑旅台灣／金門馬拉松 寒風中完成初半馬

2019-02-19 09:34

路跑／高雄馬10周年大調查：市民歡迎馬拉松嗎？

2019-02-18 14:54

運動筆記創辦人姚焱堯：馬拉松可帶動地方經濟

2019-02-18 09:56

日本人跑遍台灣／寶山橘子路跑10.5k 上坡太硬了！

2019-02-18 09:51

訓練心得／面對起跑線線上的孤獨 把自己照顧好

2019-02-18 09:48

高雄馬抽獎／跑者體驗調查：「直奔高雄」讚不讚？

2019-02-18 09:34

高雄馬肯亞好手奪冠 鄭瑞竹、蔡雅安奪國內一

2019-02-18 09:30

路跑／內科上班族 摘下金門馬國內王

2019-02-18 00:19

路跑／嘉義全國半程馬拉松送鞋 跑者讚「賺到」

2019-02-17 22:46

路跑／高雄馬拉松全馬男子組 非洲黑色兵團包辦前三

2019-02-17 22:41

路跑／冷風中進行 金門馬8000人熱鬧參與

2019-02-17 12:14

訓練心得／春節特訓 阿公成了最佳配速員

2019-02-17 09:07

路跑／高雄馬提早開跑 5時50分鳴槍！

2019-02-17 00:06

路跑／金門馬拉松首日萬人參加 陸12美女領跑

2019-02-16 23:41

金門馬送酒超誘人 上萬民眾清晨排隊搶參加

2019-02-16 13:07

2019高雄馬提早半小時鳴槍 友好城市簽約互助行銷

2019-02-16 11:36

迎馬拉松 高雄提前啟動工廠降載減排

2019-02-15 23:46

跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵

2019-02-15 14:00

探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流

2019-02-15 14:00

奔跑吧！戀人─婚紗路跑 響應韓國瑜市長愛情產業

2019-02-15 11:10

全球首場海賊王運動會 航海王路跑大升級

2019-02-15 10:16

永豐銀行摩曼頓女力路跑 報名送多項好禮！

2019-02-15 10:05

星辰盃親子慈善嘉年華 全家都能玩得盡興！

2019-02-15 09:55

賽事心得／葫蘆墩花博馬 前導車扛上肩陪我跑完第一名

2019-02-15 09:44

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 430列車配速計畫

2019-02-15 09:25

高雄國際馬17日開跑 工廠減排、捷運提前發車

2019-02-15 08:29

越野跑／50歲重返環白朗峰 鏑木毅集訓首站來台

2019-02-14 16:55

賽事心得／勝田馬拉松 這風也太大啦！

2019-02-14 12:00

跑步知識／不想練了怎辦？持續保持動力的秘訣

2019-02-14 12:00

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 345列車配速計畫

2019-02-14 10:13
看更多

熱門文章

NBA／林書豪點燃漢堡店大戰 丁威迪力挺前隊友

2019-02-19 20:26

NBA／戴維斯交易破局 賈霸：經紀人搞砸了

2019-02-19 11:02

NBA／回憶雪梨奧運 賈奈特：賭誰在姚明頭上灌籃

2019-02-19 16:10

日職／王柏融熱身賽打擊燙 許銘傑：出乎我意料

2019-02-19 17:45

NBA／回顧選秀會交易 老鷹：原本會選唐西奇

2019-02-19 17:30

HBL／差點斷能仁連勝 高苑一哥落淚

2019-02-19 21:56

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

HBL／馬建豪歸隊 松山24分大勝青年

2019-02-19 19:40

NBA／布萊恩擔任大使 出席籃球世界杯抽籤儀式

2019-02-19 14:35

尼克全力開創「坦」途 對得起買票的球迷嗎？

2019-02-20 07:00

NBA／畢斯利重回CBA 加盟廣東宏遠

2019-02-20 10:22

HBL／光復成流感疫區 驚險退南湖開胡

2019-02-19 15:02

NBA／火箭戰績否極泰來 老闆：目標搶50勝

2019-02-19 16:05

MLB／自由球員市場寒冬 史丹頓覺得自己太好運

2019-02-19 20:45

MLB／馬恰多落腳教士 10年3億美元排史上第2

2019-02-20 08:55

12強賽／台韓澳若未進6強 棒協建議3搶1

2019-02-19 17:00

NBA／卡普尼克與NFL達成和解 詹姆斯：我挺他

2019-02-19 14:33

NBA／助湖人返季後賽 詹姆斯：接下來唯一的事

2019-02-19 16:15

中職／好羨慕的室內練習場 獅教頭：不想回去了

2019-02-19 18:39

HBL／連兩場戰到抽筋 邱詠富雙10助南山開胡

2019-02-19 18:13

NBA／盼出征世界杯 安戴托昆波：前提須保持健康

2019-02-19 14:42

杜拜女網／68分鐘速闖關 謝淑薇站上16強

2019-02-19 17:52

MLB／去年操過頭 道奇春訓讓布勒喘口氣

2019-02-19 14:35

網球／約克維奇4獲勞倫斯獎 伍茲奪東山再起

2019-02-19 11:34

HBL／左膝兩度動刀 陳靳豫萱含淚飆雙十

2019-02-19 23:46

中職／雙獅會前送禮探班 許銘傑：台灣2投一定上場

2019-02-19 18:54

港都盃／再破紀錄奪金 「勁量小子」受期待

2019-02-19 23:58

中職／跟日本好無緣 古林睿煬手痠不對決西武

2019-02-19 20:25

HBL／三分「翊帆」風順 能仁外線射爆高苑

2019-02-19 23:44

日職／吳念庭盡地主之誼 每年目標一軍穩定出賽

2019-02-19 19:41

港都盃／勁量小子魏浩倫連破紀錄 王偉旭、葉守博很期待

2019-02-19 15:38

HBL／郭輝催生南山校隊 輸贏外更重視球員態度

2019-02-19 17:25

中職／猿隊、樂天熱身賽 兩隊同時公布28人名單

2019-02-19 16:42

圖／HBL男甲八強賽 南山輕取東山

2019-02-19 17:28

富邦盃／福林148公分小巨人 鐘懷逸最崇拜一朗

2019-02-19 18:09

杜拜女網／單雙打皆報捷 謝淑薇一日兩勝

2019-02-19 23:55

杜拜女網／破發大戰退日本組合 謝淑薇進女雙8強

2019-02-19 20:25

圖／HBL男甲八強賽 光復擊敗南湖

2019-02-19 14:27

網球／產後復出17個月 小威首返世界前10

2019-02-19 13:29

富邦盃／年假後手感一樣燙 仁善扣倒東園奪首勝

2019-02-19 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top