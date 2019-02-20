賽事心得／金門馬拉松 低溫寒風中猛男陪跑

2019-02-20 10:37 運動筆記 Shelly Shen



「金門」2001年因小叔在此當兵曾經造訪過，如今(2019年)為了參加馬拉松賽事，順便再次舊地重遊，經過了十八年對金門的印象已模糊，腦海裡只剩下莒光樓及翟山坑道，其它都不記得了，這次有機會再次踏上金門旅遊，找回已經失去的記憶，可以肯定的是歷史古蹟依然屹立不搖，戰地風情依舊濃厚，不過多了許多現代化的建築與商店，加上小三通的關係，也多了許多大陸的觀光客。

翟山坑道

這場賽事報名時就是秒殺，在系統開放瞬間就因上線人數過載而頻頻當機，花了很多時間才報名成功，之後更是為了住宿與機票不斷的在網路上搜尋奔波，拜現代化的科技所賜，訂民宿、訂機票及租機車，都可在網路上搞定。

這是我的第二場外島賽事，首場外島的綠島馬，因高溫炎熱快曬成人肉乾，而這場外島金門馬則是領略到低溫寒風，讓我凍到快成人肉冰棒，真切的感受到外島馬可真是不好惹呀～

滿滿的跑者

清晨金門大學就熱鬧非凡，雖然場地很大，但動線不佳，寄物區更因為出入口只有一個造成擁擠，進出都不容易，還有起跑時所有組別一起開跑也很不優，不過整體而言還是值得參加的一場賽事。

等待起跑

因為氣氛超棒跑的非常的歡樂，沿路有在地的鄉親及學生站在寒風中為跑者加油，心中滿滿的感動，還有現場演奏的管弦樂隊，及戰車展示，最特別的是還有充滿戰地味的砲擊聲當背景音樂，及海龍蛙兵部隊弟兄的陪跑（個個都是猛男），我也跟了一會兒，但我的實力不足，無法跟上他們的腳步，可惜只能望著他們的背影離去。

整齊的海龍蛙兵

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為跑者加油的在地鄉親

印象最深刻的是賽道的筆直，由8千多位跑者形成的賽道人龍很壯觀，及冷冽刺骨的寒風，這風大的程度可不輸新竹的九降風，我也堅忍不拔的無傷完賽，非常高興能參與這場賽事。

這裡的風超大

完賽禮是金門高梁紀念酒值得珍藏，完賽獎牌則是金門特有種保育動物「歐亞水獺」。

完賽紀念酒

感謝攝影師的美照