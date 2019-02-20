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賽事心得／熊本城馬拉松 攻城人讓崩潰！

2019-02-20 12:00運動筆記 Chia Li Lin

第八馬~熊本城馬拉松完賽！期待了好久的第一場海外馬，終於馬到成功，順利落袋。

人說來日本跑馬會上癮，今天可真正經歷到了。熊本只是個小城市，沒有東京、大阪那麼多地標地景，但賽道上一點都不無聊，兩側滿滿的啦啦隊，加油聲此起彼落，今天這四個多小時聽到的「甘巴爹」，應該比我一輩子加起來的總數還多。各式各樣的花招，競技啦啦隊的表演、學生的舞蹈、樂隊現場演奏、搖滾樂團、大鼓打擊樂、扮裝的藝伎、武將隊、卡通人物、各式加油標語、隨風飄揚的旗幟、鯉魚旗、田裡五顏六色的稻草人，賽道風光多采多姿。播放YMCA歌曲時，跑者還要隨著節奏擺Y~M~C~A手勢。臉頰紅通通的小孩，朝氣蓬勃的學生，搖著尾巴的狗狗，連白髮蒼蒼的長者也搬椅子坐在路邊搖著旗子，真的是扶老攜幼，全員參與，洋溢著熱情與活力，能夠跑出好成績，啦啦隊絕對佔了很大的功勞。

硬要說一個缺點就是~終點幹嘛設在熊本城啦！去日本參觀過古城就知道，城池的建造都要易守難攻，多半建在高處，熊本城也不例外，已經跑了40K了，最後還要爬這段心碎坡攻城，差點讓人崩潰！

滿滿的補給和私補，一路上根本吃不停，最讓我印象深刻的是草莓，日本的草莓真是汁多味美，又正逢產季，超好吃的。還有玉名女子高校製作的肉桂卷和莓果汁，從清秀的櫻花妹手上拿到，特別有感覺。比較特別的還有熊本特產黑糖棒、太平燕(一種像冬粉的鄉土料理)、味噌湯等等。雪梨爸從居民手中接了一個紅豆大福，後來又拿了個北海道起司蛋糕，但拿了才發現很難邊跑邊吃，只好一邊褲袋塞一個，一路帶回終點，跑完再享用囉。 

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