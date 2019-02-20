名古屋女子馬拉松 應援路線規劃

2019-02-20 10:16 運動筆記 Chang Erica



名古屋女子馬拉松算是台灣女跑者的熱門賽事，限時7小時賽道平坦，非常適合當作女孩兒們挑戰初馬的一場賽事，不管是你的好姊妹、還是你家女王參加名古屋女子馬拉松，能到賽道旁幫她加油，相信會替她留下很多美好回憶的。

同樣由Bigtree提供他到名馬應援時的路線規劃，把應援路線整理成文章，提供給未來跑名馬的跑友及應援的朋友參考。

名古屋女子馬拉松的賽道有點像H字型(上圖紅色路線)，折返點很多，所以對於應援的人來說蠻好跑的，不太需要一直移動追人，應援的朋友可以利用地下鐵東山線及名城線移動。

分享 facebook

名古屋女子馬拉松應援點：起點(名古屋巨蛋前矢田站)

如果要陪朋友或你家女王到起點，通常扣掉進等候區時間，差不多7:30就得到這了，但起跑等候區非跑者不能進去。走到這個檢查關口非跑者就得離開，建議是送到這之後，應援者就去旁邊的AEON吃個早餐喝個咖啡再出發。

9:10準時起跑，起點因為人潮眾多要找人也不容易，所以建議直接跳過去16km處應援啦。

名古屋女子馬拉松應援點1：16km左右(今池站)

從起點搭名城線在本山站換東山線到今池站，走10號出口即可靠近賽道。由於名古屋女子馬前半馬是沒有補給的，準備一些補給食物、噴劑給女孩兒們，除了利人也利己啊。

底下表格為推估時間，可以推算一下自己親友大約幾點會經過15km處。

跑者預估完賽時間 預估經過15km處時間 4小時完賽 10:29 5小時完賽 10:49 6小時完賽 11:08 7小時完賽 11:27

像我當初6:30左右完賽，通過15.7這個關門點時是11:25左右，所以初馬的女孩兒真的不用擔心，配速配穩慢慢跑一定都能完賽的。

名古屋女子馬拉松應援點2：20km左右(伏見站)

從今池站搭東山線則可以移動到伏見這站，走1號出口，就可以抵達20km的應援處。這時已經接近半馬，記得給女孩兒們大大的應援。

跑者預估完賽時間 預估經過20km處時間 4小時完賽 11:04 5小時完賽 11:31 6小時完賽 12:00 7小時完賽 12:30

名古屋女子馬拉松應援點3：24km左右(伏見站)

應援點2、3可以利用天橋移動，或是直接從伏見站10號出口出站，也能很輕鬆地抵達賽道旁。

跑者預估完賽時間 預估經過24km處時間 4小時完賽 11:24 5小時完賽 12:00 6小時完賽 12:35 7小時完賽 13:10

名古屋女子馬拉松應援點4：27km左右(市役所站)

由伏見站搭東山線回到榮，轉名城線到市役所站出站，走7號出口就能抵達第四應援點27k左右。

跑者預估完賽時間 預估經過27km處時間 4小時完賽 11:45 5小時完賽 12:30 6小時完賽 13:10 7小時完賽 13:40

名古屋女子馬拉松應援點5：34km左右(市役所站)

第5應援點由於就在第4應援點對面，直接利用地鐵地下通道就可以穿越，第4應援點應援完畢可以在旁邊的店鋪稍微休息一下吃個東西，再移動去第5應援點。

跑者預估完賽時間 預估經34km處時間 4小時完賽 12:23 5小時完賽 13:09 6小時完賽 13:59 7小時完賽 14:37

名古屋女子馬拉松應援點6：終點(名古屋巨蛋前矢田站)

34k應援完畢後就可以直接回到市役所站搭名城線回到名古屋巨蛋前矢田站(ナゴヤドーム前矢田駅)這裡迎接姊妹或女王回到終點囉。

終點名古屋巨蛋內有部分區域開放(靠近expo會場區域)，應援親友可以在終點前的賽道旁等待，但領取賽後物資及寄物區只有跑者能進去。建議前一天到expo報到時，就先和親友在巨蛋外面約好見面點，以免完賽後找人找很久喔。

應援點到站出口總整理

上列選手通過時間皆為推估，請依親友狀況及追蹤app調整移動時間。

應援點(公里) 應援地鐵站 到站出口 應援點：起點 名古屋巨蛋前矢田站 1號出口 應援點1：16km左右 今池站 10號出口 應援點2：20km左右 伏見站 1號出口 應援點3：24km左右 伏見站 10號出口 應援點4：27km左右 市役所站 7號出口 應援點5：34km左右 市役所站 1號出口 應援點6：終點 名古屋巨蛋前矢田站 1號出口

日本自助相關

●日本入境卡、海關申告書填寫範例

●日本入境可帶及禁帶物品相關規定

●2019日本出入境登機、托運行李最新規定整理

●日本免稅退稅2018年新制說明

●日本自助│當地氣溫查詢網站、APP整理

●日本自助│日文網站註冊。怎麼把中文名字轉換成日文片假名

●台灣海關禁止入境物品規定