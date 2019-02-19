2019六大馬最終站 來去紐約吃蘋果

2019-02-19 10:03 運動筆記 知行合逸



世界六大馬拉松之紐約馬拉松，是世界上規模最大的城市馬拉松嘉年華。你將體驗世界上舉世聞名的馬拉松「橋震」，以及最具美國特色的賽道氛圍，用腳步踏遍紐約五大城區。這也是2019年六大馬賽事最後一站，絕對不能錯過啦！

必跑理由一：紐約城的精華賽道

紐約，是塗鴉文化的發源地、有超過800種語言在此交流，這裡可能什麼都缺，但也一定什麼都不缺！它是每個人去咬一口的大蘋果「Big Apple」、是堆砌無數夢想的帝國之都「the empire state」、是蝙蝠俠誕生的高譚市「Gotham City」！

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紐約馬拉松賽道不負眾望的把這座摩登之城最精華部分呈現給跑友們，路線遍及了紐約市的每一個城區，從最小的史坦頓島出發，跨越韋拉扎諾海峽大橋，穿過皇后區、布魯克林區，布朗克斯區、曼哈頓區，最後你將在紐約的跑步聖地中央公園完美衝線！而這也是體驗紐約多民族大熔爐的最好時刻。

必跑理由二：完賽率極高的賽道

紐約馬拉松的賽道經過五座橋，每年亮點是幾萬名選手集體「橋震」！除此以外，還有連綿不斷的長坡，也算是六大馬拉松賽事中，難度相對較大的賽道。但令人震驚的是，紐約馬拉松的完賽率極高——2017紐約馬拉松共有來自世界139個國家和地區的跑者參賽，完賽人數50,766人，完賽率98.9%，平均完賽時間4:39: 07。

事實上，由於參賽人數眾多，比賽採用分區起跑，全馬業餘第一組9:50起跑，最後一組11:00起跑，比賽19:30結束，關門時間最短也長達8個半小時，極具人情味，這也是完賽率非常高的原因之一！非常適合挑戰初馬完賽的跑友。

必跑理由三：感受美國式的狂歡

紐約馬拉松號稱全球最大的城市馬拉松嘉年華，不止是參賽人數，還包括現場圍觀群眾人數。據統計，每年有超過200萬人在現場圍觀紐約馬拉松，為跑友們加油喝彩，而同樣享有盛譽的柏林和倫敦馬拉松，在這項數字上還不到它的一半。此外，每年全球約有3億人透過電視和網路直播收看紐約馬拉松賽事！

紐約賽道兩旁觀眾的熱情點燃每一位跑者，沿途除了經過極端正統的猶太人社區時較為安靜（體現了紐約民族大熔爐的特點）之外，全程都能感受到紐約市民的激情，他們扶老攜幼，拿著自製的標語，像歡迎英雄一樣夾道而站，呼喊聲尖叫聲不絕於耳。這樣的賽道氛圍只屬於紐約，而你也將在這樣的熱情中獲得源源不斷的前進動力！

紐約馬拉松 報名資訊

比賽時間：2019年11月3日

比賽地點：美國 紐約

比賽類別：全馬

全馬業餘第一組9:50起跑，最後一組11:00起跑，比賽19:30結束。

直達紐約馬拉松的列車，即將啟動！敬請期待

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