親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

不准玩人民幣！印玩具鈔被關 他做「錢蛋糕」也躲不掉

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

運動筆記2019六大馬最終站 來去紐約吃蘋果賽事心得／團友熱情陪伴 充滿感動的人生初半馬體驗
健行筆記玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著馬那邦山天然湖登山口
NBA精彩回顧- Stephen Curry 擊地傳球空中接力 (2月18日)場上之聲- Luka Doncic 新秀挑戰賽

2019六大馬最終站 來去紐約吃蘋果

2019-02-19 10:03運動筆記 知行合逸

世界六大馬拉松之紐約馬拉松，是世界上規模最大的城市馬拉松嘉年華。你將體驗世界上舉世聞名的馬拉松「橋震」，以及最具美國特色的賽道氛圍，用腳步踏遍紐約五大城區。這也是2019年六大馬賽事最後一站，絕對不能錯過啦！

必跑理由一：紐約城的精華賽道

紐約，是塗鴉文化的發源地、有超過800種語言在此交流，這裡可能什麼都缺，但也一定什麼都不缺！它是每個人去咬一口的大蘋果「Big Apple」、是堆砌無數夢想的帝國之都「the empire state」、是蝙蝠俠誕生的高譚市「Gotham City」！

分享

紐約馬拉松賽道不負眾望的把這座摩登之城最精華部分呈現給跑友們，路線遍及了紐約市的每一個城區，從最小的史坦頓島出發，跨越韋拉扎諾海峽大橋，穿過皇后區、布魯克林區，布朗克斯區、曼哈頓區，最後你將在紐約的跑步聖地中央公園完美衝線！而這也是體驗紐約多民族大熔爐的最好時刻。

必跑理由二：完賽率極高的賽道

紐約馬拉松的賽道經過五座橋，每年亮點是幾萬名選手集體「橋震」！除此以外，還有連綿不斷的長坡，也算是六大馬拉松賽事中，難度相對較大的賽道。但令人震驚的是，紐約馬拉松的完賽率極高——2017紐約馬拉松共有來自世界139個國家和地區的跑者參賽，完賽人數50,766人，完賽率98.9%，平均完賽時間4:39: 07。 

事實上，由於參賽人數眾多，比賽採用分區起跑，全馬業餘第一組9:50起跑，最後一組11:00起跑，比賽19:30結束，關門時間最短也長達8個半小時，極具人情味，這也是完賽率非常高的原因之一！非常適合挑戰初馬完賽的跑友。

必跑理由三：感受美國式的狂歡

紐約馬拉松號稱全球最大的城市馬拉松嘉年華，不止是參賽人數，還包括現場圍觀群眾人數。據統計，每年有超過200萬人在現場圍觀紐約馬拉松，為跑友們加油喝彩，而同樣享有盛譽的柏林和倫敦馬拉松，在這項數字上還不到它的一半。此外，每年全球約有3億人透過電視和網路直播收看紐約馬拉松賽事！

紐約賽道兩旁觀眾的熱情點燃每一位跑者，沿途除了經過極端正統的猶太人社區時較為安靜（體現了紐約民族大熔爐的特點）之外，全程都能感受到紐約市民的激情，他們扶老攜幼，拿著自製的標語，像歡迎英雄一樣夾道而站，呼喊聲尖叫聲不絕於耳。這樣的賽道氛圍只屬於紐約，而你也將在這樣的熱情中獲得源源不斷的前進動力！

紐約馬拉松 報名資訊

比賽時間：2019年11月3日

比賽地點：美國 紐約

比賽類別：全馬

全馬業餘第一組9:50起跑，最後一組11:00起跑，比賽19:30結束。

直達紐約馬拉松的列車，即將啟動！敬請期待

加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。

2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

賽事心得／團友熱情陪伴 充滿感動的人生初半馬體驗

2019-02-19 09:55

賽事心得／高雄馬拉松 找回拚東京馬的勇氣

2019-02-19 09:44

賽事心得／高雄馬拉松 遇見港都的溫暖與美麗

2019-02-19 09:39

帶小比跑旅台灣／金門馬拉松 寒風中完成初半馬

2019-02-19 09:34

路跑／高雄馬10周年大調查：市民歡迎馬拉松嗎？

2019-02-18 14:54

運動筆記創辦人姚焱堯：馬拉松可帶動地方經濟

2019-02-18 09:56

日本人跑遍台灣／寶山橘子路跑10.5k 上坡太硬了！

2019-02-18 09:51

訓練心得／面對起跑線線上的孤獨 把自己照顧好

2019-02-18 09:48

高雄馬抽獎／跑者體驗調查：「直奔高雄」讚不讚？

2019-02-18 09:34

高雄馬肯亞好手奪冠 鄭瑞竹、蔡雅安奪國內一

2019-02-18 09:30

路跑／內科上班族 摘下金門馬國內王

2019-02-18 00:19

路跑／嘉義全國半程馬拉松送鞋 跑者讚「賺到」

2019-02-17 22:46

路跑／高雄馬拉松全馬男子組 非洲黑色兵團包辦前三

2019-02-17 22:41

路跑／冷風中進行 金門馬8000人熱鬧參與

2019-02-17 12:14

訓練心得／春節特訓 阿公成了最佳配速員

2019-02-17 09:07

路跑／高雄馬提早開跑 5時50分鳴槍！

2019-02-17 00:06

路跑／金門馬拉松首日萬人參加 陸12美女領跑

2019-02-16 23:41

金門馬送酒超誘人 上萬民眾清晨排隊搶參加

2019-02-16 13:07

2019高雄馬提早半小時鳴槍 友好城市簽約互助行銷

2019-02-16 11:36

迎馬拉松 高雄提前啟動工廠降載減排

2019-02-15 23:46

跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵

2019-02-15 14:00

探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流

2019-02-15 14:00

奔跑吧！戀人─婚紗路跑 響應韓國瑜市長愛情產業

2019-02-15 11:10

全球首場海賊王運動會 航海王路跑大升級

2019-02-15 10:16

永豐銀行摩曼頓女力路跑 報名送多項好禮！

2019-02-15 10:05

星辰盃親子慈善嘉年華 全家都能玩得盡興！

2019-02-15 09:55

賽事心得／葫蘆墩花博馬 前導車扛上肩陪我跑完第一名

2019-02-15 09:44

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 430列車配速計畫

2019-02-15 09:25

高雄國際馬17日開跑 工廠減排、捷運提前發車

2019-02-15 08:29

越野跑／50歲重返環白朗峰 鏑木毅集訓首站來台

2019-02-14 16:55

賽事心得／勝田馬拉松 這風也太大啦！

2019-02-14 12:00

跑步知識／不想練了怎辦？持續保持動力的秘訣

2019-02-14 12:00

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 345列車配速計畫

2019-02-14 10:13

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 400列車配速計畫

2019-02-14 10:05

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 500列車配速計畫

2019-02-14 09:43

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組230列車配速計畫

2019-02-14 09:37

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組200列車配速計畫

2019-02-14 09:30

路跑／金門馬本周登場 高顏值配速員將是大亮點

2019-02-13 18:06

路跑／金門馬17日登場 國軍吉普車當前導

2019-02-13 16:25
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯隊明星賽逆轉勝 杜蘭特抱走MVP

2019-02-18 12:10

NBA／柯瑞飆四分打 湯普森：知道守他的感覺了

2019-02-18 16:58

NBA／杜蘭特奪明星賽MVP 勇士隊52年來首見

2019-02-18 16:07

NBA／實現韋德空中接力願望 詹皇：甜美又苦澀

2019-02-18 16:08

NBA／嘆天鉤後繼無人 賈霸：祖巴茲是唯一求教者

2019-02-18 13:00

日職／王柏融喻為天才打者 棒球周刊期待他噴火

2019-02-18 17:13

NBA／生日當天現身餐會 喬丹笑稱自己看來還很年輕

2019-02-18 15:30

NBA／婉拒奢華慶祝派對 柯瑞轉將款項投入公益

2019-02-18 13:22

NBA／明星賽3分連發 諾維茨基享受被虧老

2019-02-18 15:47

HBL／少馬建豪仍開胡 黃萬隆：球員未來性更重要

2019-02-18 21:51

NBA／連15年明星賽先發 詹姆斯史上第一人

2019-02-18 13:21

HBL／籃板魔人不敵病毒 喬楚瑜：打兩分鐘就沒力

2019-02-18 18:09

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

NBA／柯瑞、字母哥連線 安戴托昆波秀兩層樓高驚天爆扣

2019-02-18 11:31

MLB／教士隊幹大事 同時向哈波、馬恰多報價

2019-02-18 12:10

中職／高雄首戰4月3日打 韓國瑜是否開球受矚目

2019-02-18 16:16

NBA／哈登明星賽得12分 遭諷逾30分紀錄斷了

2019-02-18 12:56

HBL／8強首戰輕取南湖 能仁教頭仍有隱憂

2019-02-18 19:37

NBA／2奪明星賽MVP 杜蘭特：拿到吹噓本

2019-02-18 23:30

NBA／字母哥明星賽大秀灌籃 球鞋小故事真情流露

2019-02-18 18:00

中職／獅隊清晨啟程赴日 蔗總興奮只睡3.5小時

2019-02-18 11:22

網球／大坂直美「分手」教練 不願為成功犧牲快樂

2019-02-18 13:55

MLB／馬林魚沒經驗選手一堆 葛蘭德森可扛開路先鋒

2019-02-18 20:47

HBL／意外留台 包喜樂首度觀賽憶高中

2019-02-18 15:52

HBL／過年不放假 永仁首戰差點破百

2019-02-18 14:30

中職／江辰晏施子謙卡位先發 獅隊內野佈局出爐

2019-02-18 12:03

中職／韓流來了？兄弟透過聯盟邀請韓國瑜開球

2019-02-18 18:10

HBL／底角致勝球逆轉南山 涂亦含：以為會麵包

2019-02-18 20:37

中職／獅隊抵達高知 呂彥青探班找施子謙領泡麵

2019-02-18 17:03

NBA／諾維茨基退休留伏筆 KP要他再打1年

2019-02-19 09:14

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

路跑／高雄馬10周年大調查：市民歡迎馬拉松嗎？

2019-02-18 14:54

NBA／接棒詹姆斯 小AI獲選球員工會首席副理

2019-02-19 09:14

NBA／湯普森面前4分打 柯瑞：我的最佳好球

2019-02-19 09:57

中職／新球季挑戰權修改 各隊單場保障兩次

2019-02-18 16:30

HBL／壓力大到睡不著 楊秀琴仍率南山破百奪勝

2019-02-18 16:53

日職／稻葉篤紀公布28人名單 中職3月派員情蒐

2019-02-18 17:52

杜拜女網／發球局完美守住 詹家姊妹速闖16強

2019-02-18 22:15

台日雙獅會／統一獅抵高知 發口罩堵流感

2019-02-18 23:49

MLB／球團不願花錢 紅襪老闆：砸錢仍有助奪冠

2019-02-19 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top