賽事心得／高雄馬拉松 找回拚東京馬的勇氣

2019-02-19 09:44 運動筆記 Sophie Li



高雄馬對我來說別具意義、也很有壓力：一來去年36K落馬後我只想憑實力取回25K獎牌；再者這是東京馬拉松前的最後一場賽事，如果連這都跑不完，我哪裡來的勇氣去跑東京馬，梁靜茹給的嗎？

前情提要：去年36K落馬的「最遠的6K之回收車體驗」

分享跑高雄馬前一天的插曲：計程車司機問我「老公怎麼沒陪妳跑？」因為懶得解釋就順勢說沒有了。所以，單身的跑友之後記得跑慢一點，好讓另一半能追得到妳！

有別於去年，今年堂弟去跑金門馬了，所以交通住宿我自理，也要來場勘一下預估隔天的交通時間。場勘時請路人幫忙拍了一下、老實說，我沒把握。再加上不耐熱的我已經眼神死了，老天爺啊，「冷涼卡好」．可以嗎？

住宿點在高雄車站附近，賽事當天三點起床，盥洗後用了旅館為跑者特地提早的早餐，就到捷運站往世運主場館了。

幸運的又遇到我的男神吉雷米，「妳沒問題的！」謝謝男神的鼓勵，I Hope so！

5點50分鳴槍起跑，踏到晶片墊時已經是起跑後近4分鐘後的事了。

跑了5K之後，因為卡痰咳了起來，我開始懷疑：我跑得完嗎？我可以放棄嗎？

前一個小時大概跑了近8K，每個補給站我都有進，正好跑前兩天32GI的Peter有來上補給的講座，因此喝水／運動飲料收斂多了。「死馬當活馬醫」，反正能量糖／鹽糖／葡萄糖／BCAA／能量膠／葡萄糖，我幾乎全都用上了，以防過程中有什麼狀況，甚至連路旁醫護跑者噴肌樂，我也跟著排了。

兩個小時過去，大概跑了14K多一些，對平常沒什麼練跑、就算亞索八百最多也只練到10K的我來說，如果再這樣「跑」下去，我有點吃不消了。於是開始了跑跑走走的不歸路。就像是平常練亞索八百那樣，能跑則跑，就算「湊」不到800公尺，就指著前方哪一個紅綠燈標誌：跑到哪裡就休息、休息到哪個招牌之下再繼續跑。

我慶幸幾次亞索八百的訓練．能跑則跑時還可以撐到6分多速。於是慢慢從：剩下80分鐘還有9K、70分鐘還有8K、60分鐘還有7K……跑跑走走地，讓自己相信我可以在時間內回來。原本想至少撐到大會限時3小時40分鐘之內，但……這不是我在說的，後面幾公里停紅綠燈蠻頻繁的，多出來的時間就推給高雄紅綠燈吧，我「下修」至讓讓晶片時間不超時的低標。

過程中，想著自己感冒未癒還小卡痰、還是生理期前一天（最後發現其實路跑過程中大姨媽來了！），外加我又非常不耐熱，真的很厭世。尤其旁邊的人大多在步兵，我也好想跟他們一樣啊！

可是我告訴自己：NO Excuse！步兵的其他跑友，他們步兵走完可能就沒（賽）事了，可是…..妳還有東京馬拉松啊！於是我又警告自己：如果連這場妳都沒跑完，東京馬拉松妳領完物資後就旅遊去就好了。不過，為應許教練的承諾，我絕對不會讓自己爆掉，以免東京馬前兩週沒時間可以恢復，所以我量力而為不暴衝。

如果說跑著跑著問自己為了什麼而跑，老實說，我的跑步也沒什麼好說嘴的地方，既沒天份也沒努力，就真的是跑身體健康的啊！只是現在還有一個東京馬拉松的目標，要不然之後我也不想逼緊自己啊！

以給自己設限的晶片時間3小時40分鐘，倒數2.5K我還有20分鐘；最後1K，還剩近10分鐘，走了一下就跑吧，大會時間3:41:16；晶片時間3:37:42，我回來了。

領完完賽禮，走出來時，看到外頭的小徑很有感觸：去年落馬時，落寞又迷路地自車道C走出來，外頭冷清清的，只有孤零零地等我多時的堂弟身影；今年完賽後，跟著許多跑友走了出來，夾道鬧哄哄的，想到我也在人群裡讓我忍不住想哭⋯⋯於是特地拍了一張紀念這心情的對比。

跑回來的時候其實很爽也很有成就感：雖然過程中我步兵，但如果我放棄某一個或是某幾個能跑則跑的瞬間，其實就不會達到我個人的低標了；再者…..Yes！我名正言順地摘下「完賽」獎牌了！可以跟著排著長長的列印證書的隊伍、可以在世運主場館拿著獎牌拍照……是去年至今我想了好久的夢想啊！

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以及，不需要梁靜茹給我，我有勇氣去跑東京馬了，雖然我應該又是離關門時間回來的「邊緣人」，但我會努力的！