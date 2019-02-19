親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

運動筆記賽事心得／高雄馬拉松 找回拚東京馬的勇氣賽事心得／高雄馬拉松 遇見港都的溫暖與美麗
健行筆記玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著馬那邦山天然湖登山口
NBA精彩回顧- Stephen Curry 擊地傳球空中接力 (2月18日)場上之聲- Luka Doncic 新秀挑戰賽

賽事心得／高雄馬拉松 找回拚東京馬的勇氣

2019-02-19 09:44運動筆記 Sophie Li

高雄馬對我來說別具意義、也很有壓力：一來去年36K落馬後我只想憑實力取回25K獎牌；再者這是東京馬拉松前的最後一場賽事，如果連這都跑不完，我哪裡來的勇氣去跑東京馬，梁靜茹給的嗎？

前情提要：去年36K落馬的「最遠的6K之回收車體驗」

分享跑高雄馬前一天的插曲：計程車司機問我「老公怎麼沒陪妳跑？」因為懶得解釋就順勢說沒有了。所以，單身的跑友之後記得跑慢一點，好讓另一半能追得到妳！

有別於去年，今年堂弟去跑金門馬了，所以交通住宿我自理，也要來場勘一下預估隔天的交通時間。場勘時請路人幫忙拍了一下、老實說，我沒把握。再加上不耐熱的我已經眼神死了，老天爺啊，「冷涼卡好」．可以嗎？

住宿點在高雄車站附近，賽事當天三點起床，盥洗後用了旅館為跑者特地提早的早餐，就到捷運站往世運主場館了。

幸運的又遇到我的男神吉雷米，「妳沒問題的！」謝謝男神的鼓勵，I Hope so！

5點50分鳴槍起跑，踏到晶片墊時已經是起跑後近4分鐘後的事了。

跑了5K之後，因為卡痰咳了起來，我開始懷疑：我跑得完嗎？我可以放棄嗎？

前一個小時大概跑了近8K，每個補給站我都有進，正好跑前兩天32GI的Peter有來上補給的講座，因此喝水／運動飲料收斂多了。「死馬當活馬醫」，反正能量糖／鹽糖／葡萄糖／BCAA／能量膠／葡萄糖，我幾乎全都用上了，以防過程中有什麼狀況，甚至連路旁醫護跑者噴肌樂，我也跟著排了。

兩個小時過去，大概跑了14K多一些，對平常沒什麼練跑、就算亞索八百最多也只練到10K的我來說，如果再這樣「跑」下去，我有點吃不消了。於是開始了跑跑走走的不歸路。就像是平常練亞索八百那樣，能跑則跑，就算「湊」不到800公尺，就指著前方哪一個紅綠燈標誌：跑到哪裡就休息、休息到哪個招牌之下再繼續跑。

我慶幸幾次亞索八百的訓練．能跑則跑時還可以撐到6分多速。於是慢慢從：剩下80分鐘還有9K、70分鐘還有8K、60分鐘還有7K……跑跑走走地，讓自己相信我可以在時間內回來。原本想至少撐到大會限時3小時40分鐘之內，但……這不是我在說的，後面幾公里停紅綠燈蠻頻繁的，多出來的時間就推給高雄紅綠燈吧，我「下修」至讓讓晶片時間不超時的低標。

過程中，想著自己感冒未癒還小卡痰、還是生理期前一天（最後發現其實路跑過程中大姨媽來了！），外加我又非常不耐熱，真的很厭世。尤其旁邊的人大多在步兵，我也好想跟他們一樣啊！

可是我告訴自己：NO Excuse！步兵的其他跑友，他們步兵走完可能就沒（賽）事了，可是…..妳還有東京馬拉松啊！於是我又警告自己：如果連這場妳都沒跑完，東京馬拉松妳領完物資後就旅遊去就好了。不過，為應許教練的承諾，我絕對不會讓自己爆掉，以免東京馬前兩週沒時間可以恢復，所以我量力而為不暴衝。

如果說跑著跑著問自己為了什麼而跑，老實說，我的跑步也沒什麼好說嘴的地方，既沒天份也沒努力，就真的是跑身體健康的啊！只是現在還有一個東京馬拉松的目標，要不然之後我也不想逼緊自己啊！

以給自己設限的晶片時間3小時40分鐘，倒數2.5K我還有20分鐘；最後1K，還剩近10分鐘，走了一下就跑吧，大會時間3:41:16；晶片時間3:37:42，我回來了。

領完完賽禮，走出來時，看到外頭的小徑很有感觸：去年落馬時，落寞又迷路地自車道C走出來，外頭冷清清的，只有孤零零地等我多時的堂弟身影；今年完賽後，跟著許多跑友走了出來，夾道鬧哄哄的，想到我也在人群裡讓我忍不住想哭⋯⋯於是特地拍了一張紀念這心情的對比。

跑回來的時候其實很爽也很有成就感：雖然過程中我步兵，但如果我放棄某一個或是某幾個能跑則跑的瞬間，其實就不會達到我個人的低標了；再者…..Yes！我名正言順地摘下「完賽」獎牌了！可以跟著排著長長的列印證書的隊伍、可以在世運主場館拿著獎牌拍照……是去年至今我想了好久的夢想啊！

分享

以及，不需要梁靜茹給我，我有勇氣去跑東京馬了，雖然我應該又是離關門時間回來的「邊緣人」，但我會努力的！

2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

賽事心得／高雄馬拉松 遇見港都的溫暖與美麗

2019-02-19 09:39

帶小比跑旅台灣／金門馬拉松 寒風中的半馬初體驗

2019-02-19 09:34

路跑／高雄馬10周年大調查：市民歡迎馬拉松嗎？

2019-02-18 14:54

運動筆記創辦人姚焱堯：馬拉松可帶動地方經濟

2019-02-18 09:56

日本人跑遍台灣／寶山橘子路跑10.5k 上坡太硬了！

2019-02-18 09:51

訓練心得／面對起跑線線上的孤獨 把自己照顧好

2019-02-18 09:48

高雄馬抽獎／跑者體驗調查：「直奔高雄」讚不讚？

2019-02-18 09:34

高雄馬肯亞好手奪冠 鄭瑞竹、蔡雅安奪國內一

2019-02-18 09:30

路跑／內科上班族 摘下金門馬國內王

2019-02-18 00:19

路跑／嘉義全國半程馬拉松送鞋 跑者讚「賺到」

2019-02-17 22:46

路跑／高雄馬拉松全馬男子組 非洲黑色兵團包辦前三

2019-02-17 22:41

路跑／冷風中進行 金門馬8000人熱鬧參與

2019-02-17 12:14

訓練心得／春節特訓 阿公成了最佳配速員

2019-02-17 09:07

路跑／高雄馬提早開跑 5時50分鳴槍！

2019-02-17 00:06

路跑／金門馬拉松首日萬人參加 陸12美女領跑

2019-02-16 23:41

金門馬送酒超誘人 上萬民眾清晨排隊搶參加

2019-02-16 13:07

2019高雄馬提早半小時鳴槍 友好城市簽約互助行銷

2019-02-16 11:36

迎馬拉松 高雄提前啟動工廠降載減排

2019-02-15 23:46

跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵

2019-02-15 14:00

探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流

2019-02-15 14:00

奔跑吧！戀人─婚紗路跑 響應韓國瑜市長愛情產業

2019-02-15 11:10

全球首場海賊王運動會 航海王路跑大升級

2019-02-15 10:16

永豐銀行摩曼頓女力路跑 報名送多項好禮！

2019-02-15 10:05

星辰盃親子慈善嘉年華 全家都能玩得盡興！

2019-02-15 09:55

賽事心得／葫蘆墩花博馬 前導車扛上肩陪我跑完第一名

2019-02-15 09:44

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 430列車配速計畫

2019-02-15 09:25

高雄國際馬17日開跑 工廠減排、捷運提前發車

2019-02-15 08:29

越野跑／50歲重返環白朗峰 鏑木毅集訓首站來台

2019-02-14 16:55

賽事心得／勝田馬拉松 這風也太大啦！

2019-02-14 12:00

跑步知識／不想練了怎辦？持續保持動力的秘訣

2019-02-14 12:00

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 345列車配速計畫

2019-02-14 10:13

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 400列車配速計畫

2019-02-14 10:05

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 500列車配速計畫

2019-02-14 09:43

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組230列車配速計畫

2019-02-14 09:37

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組200列車配速計畫

2019-02-14 09:30

路跑／金門馬本周登場 高顏值配速員將是大亮點

2019-02-13 18:06

路跑／金門馬17日登場 國軍吉普車當前導

2019-02-13 16:25

練跑心得／翔翔跑步日記 激勵跑步的動力

2019-02-13 10:44

賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 超半馬組3小時配速計畫

2019-02-13 10:35
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯隊明星賽逆轉勝 杜蘭特抱走MVP

2019-02-18 12:10

NBA／柯瑞秀360度轉身灌籃 字母哥當場驚呆了

2019-02-18 10:31

NBA／柯瑞飆四分打 湯普森：知道防他的人是什麼感覺了

2019-02-18 16:58

NBA／杜蘭特奪明星賽MVP 勇士隊52年來首見

2019-02-18 16:07

NBA／實現韋德空中接力願望 詹皇：甜美又苦澀

2019-02-18 16:08

NBA／嘆天鉤後繼無人 賈霸：祖巴茲是唯一求教者

2019-02-18 13:00

日職／王柏融喻為天才打者 棒球周刊期待他噴火

2019-02-18 17:13

NBA／生日當天現身餐會 喬丹笑稱自己看來還很年輕

2019-02-18 15:30

NBA／婉拒奢華慶祝派對 柯瑞轉將款項投入公益

2019-02-18 13:22

NBA／明星賽3分連發 諾維茨基享受被虧老

2019-02-18 15:47

HBL／少馬建豪仍開胡 黃萬隆：球員未來性更重要

2019-02-18 21:51

NBA／連15年明星賽先發 詹姆斯史上第一人

2019-02-18 13:21

HBL／籃板魔人不敵病毒 喬楚瑜：打兩分鐘就沒力

2019-02-18 18:09

NBA／柯瑞、字母哥連線 安戴托昆波秀兩層樓高驚天爆扣

2019-02-18 11:31

NBA／英雄惜英雄 布萊恩稱昔樂與麥葛瑞迪當隊友

2019-02-18 11:04

補了滿手好牌誰真的會玩？ 東西區前5強總體檢

2019-02-19 07:00

MLB／教士隊幹大事 同時向哈波、馬恰多報價

2019-02-18 12:10

NBA／熱火高層明星周到場支持 韋德：心存感激

2019-02-18 11:01

中職／高雄首戰4月3日打 韓國瑜是否開球受矚目

2019-02-18 16:16

NBA／哈登明星賽得12分 遭諷逾30分紀錄斷了

2019-02-18 12:56

HBL／8強首戰輕取南湖 能仁教頭仍有隱憂

2019-02-18 19:37

中職／獅隊清晨啟程赴日 蔗總興奮只睡3.5小時

2019-02-18 11:22

網球／大坂直美「分手」教練 不願為成功犧牲快樂

2019-02-18 13:55

NBA／2奪明星賽MVP 杜蘭特：拿到吹噓本

2019-02-18 23:30

NBA／當球隊老闆非夢想 詹姆斯：沒實現不會沮喪

2019-02-18 10:25

MLB／馬林魚沒經驗選手一堆 葛蘭德森可扛開路先鋒

2019-02-18 20:47

HBL／過年不放假 永仁首戰差點破百

2019-02-18 14:30

HBL／意外留台 包喜樂首度觀賽憶高中

2019-02-18 15:52

NBA／字母哥明星賽大秀灌籃 球鞋小故事真情流露

2019-02-18 18:00

NBA／明星對抗賽 字母哥隊半場領先詹姆斯隊

2019-02-18 11:01

中職／江辰晏施子謙卡位先發 獅隊內野佈局出爐

2019-02-18 12:03

中職／韓流來了？兄弟透過聯盟邀請韓國瑜開球

2019-02-18 18:10

HBL／底角致勝球逆轉南山 涂亦含：以為會麵包

2019-02-18 20:37

MiLB／台將齊聚備戰 美媒點名張育成值得關注

2019-02-18 10:45

中職／獅隊抵達高知 呂彥青探班找施子謙領泡麵

2019-02-18 17:03

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

中職／新球季挑戰權修改 各隊單場保障兩次

2019-02-18 16:30

路跑／高雄馬10周年大調查：市民歡迎馬拉松嗎？

2019-02-18 14:54

HBL／壓力大到睡不著 楊秀琴仍率南山破百奪勝

2019-02-18 16:53

日職／稻葉篤紀公布28人名單 中職3月派員情蒐

2019-02-18 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top