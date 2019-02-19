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運動筆記賽事心得／高雄馬拉松 遇見港都的溫暖與美麗帶小比跑旅台灣／金門馬拉松 寒風中的半馬初體驗
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帶小比跑旅台灣／金門馬拉松 寒風中的半馬初體驗

2019-02-19 09:34運動筆記 陳嘉齡

上星期六我和小比一起去金門參加馬拉松賽事。在開報的時候，我整整在電腦前面待了快二個小時，才搶到名額。託好友林育秀的福，請她幫我們訂到離起跑點不到200公尺的民宿，讓我們早上可以睡飽一點再前往會場。

因為小比比較不方便，她也熱心借她的車給我們，好讓我們可以到處去逛逛，在這裡真的很謝謝她。在賽事的前一天，我們從溫暖的高雄飛往金門，在飛機起飛之前，遇到了也是相同要去金門跑步的跑友，開心的聊了起來，因搭不同的班機，所以在起飛前互相加油打氣。

到達金門之後，一下飛機冷風迎面而來，哇，好冷啊！高雄的天氣和金門相差約十度，趕緊幫小比穿上衣服，帽子及蓋好棉被，等待民宿老闆來接我們。到了民宿之後，稍做休息，晚上便和一群跑友會合吃晚飯，到了當地有名的山西拌麵，整家店滿滿的都是人，差點沒辦法進去。大家互相加油打氣吃完飯之後，各自回民宿休息，等待隔天的賽事。

原本想說晚上可以睡飽的，結果我錯了，臭小比不知道是不是太高興出來玩，晚上竟然不睡覺，還一直打我，我只好沒睡覺陪他到天亮😢一大早，前往會場，現場人山人海，當鳴槍聲響起，全馬、半馬、健康組一起前進，整個賽道擠到水洩不通，直到到民權路人才逐漸變少…

在市區沿途有熱情的在地居民敲鑼打鼓的為各位跑者加油。我和好友因為推小比的關係，所以跑的比較慢，所以啦啦隊，很多都收攤了😆在行經慈湖路段時，迎面而來的是刺骨的寒風，因為怕小比會冷，所以在那個路段，我給他用棉被包緊緊，可是風太大，一直把棉被吹開，我們只好加快速度，趕緊離開。因為，真的好冷啊！沿途我的鼻涕一直流不停，只好用衛生紙一直擦鼻子😫

因為這次是我和小比的初半馬，這次的困難度也增加許多，不像前面賽事那麼快就完賽，我一直很努力的推小比，希望能在自己預定的時間內完賽，可能是二星期沒跑的關係吧，所以腳底好像起水泡了。我只好忍痛努力的走著，幸好好友陳睦睦一路陪著我跑，遇到爬坡的時候，也幫忙我一起推小比，才讓我可以順利完成賽事，在這裡真的很謝謝她。

金門的風光很棒，真的值得大家到這裡遊玩。

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#再一次謝謝育秀和睦睦在這次賽事中的幫忙#謝謝辛苦的交管警察和志工為各位跑友服務#謝謝辛苦的攝影師為大家拍攝美照#2019金門馬拉松#人生初半馬完成#用雙腳帶小比跑旅台灣

啦啦隊
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