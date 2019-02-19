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賽事心得／團友熱情陪伴 充滿感動的人生初半馬體驗

2019-02-19 09:55運動筆記 王綉雯

我的初半馬在趕鴨子上架的機緣下終於圓滿達成！

這輩子從來不覺得跑馬會跟我劃上等號，跟老公參加跑團近三年了，總是在打混摸魚，没真的跑過，這次在被陷害的情況下硬著頭皮上陣。

原以為三個月的準備期應該充足...但...在總想逃避的心情下，直到9月才真的開始練跑。

這才了解到...真的只有累積没有奇蹟，才一個月間隔式的練習，果真肌耐力還不足，在最後2K的魔王坡時...頭越來越低，肩越來越垂，腳越來越重，臉越來越....垮

但聽到陪跑團員們的加油聲，讓我不能有放棄的念頭。

有人說...跑回終點會有完成不可能任務的感動，但...我卻覺得感激大家不離不棄，陪我到最後的激動心情，更甚於完成初半馬的喜悅！

那天的天氣真的超級好，太陽超熱情，大家都是跑全馬的咖，竟然來陪我這半調子的初半馬。

英傑掌旗加配速..一直提醒我的快慢速度，雅瑄不時的像哄小孩似的鼓勵我，黃媽更是讓人心疼，腳已經不舒服了還是一直關心著我，延路還有團員不時的餵食，怕我渴了累了。

回程在18K時看到總三如神跟一哥子銘超感動的...他們回終點後竟然還回程陪我。

真的很感謝大家愛護我的心情，没有你們的陪伴，我無法撐到終點。對你們來說也許是「那只不過是半馬」，但對我來說卻是今生第一次的堅持。

這個回憶將會是此生最值得紀念跟回味的一次。

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#感謝這次團報的120位團員#感謝賽道上所有服務的志工交管人員#感謝大熱天追焦的攝影大師#感謝噗龍共YA跑團...這個可愛的大家庭跟這群像家人的跑友#感謝幫我做驚喜旗布的好姐妹#感謝帥帥的掌旗手們#感謝所有未感謝到的人#至於那個推我入坑的人我會墊高枕頭想想..是該殺了你還是感謝你...哈哈哈

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