高雄馬肯亞好手奪冠 鄭瑞竹、蔡雅安奪國內一
2019 高雄 MIZUNO 國際馬拉松清晨 5:50 在世運主場館盛大開跑，在洪東煒副市長帶領來賓集體鳴笛下，全馬與超半程馬拉松跑者同時出發，緊接著是健康組跑者，大家不畏寒流，開心奔跑，現場充滿歡慶十周年氣氛。
比賽結果，全程馬拉松男子組由「黑色兵團」囊括前三名，依次是Kennedy Kiproo Lilan、Charles Kigen、Chobei Josphat Kiptanui Too。
全程馬拉松女子組由肯亞女選手Jemimah Wayua Musau成功衛冕、第二名是日本選手藤澤舞、第三名是肯亞選手 Dorcus Jebotip Tarus。
國內男子全馬冠軍由高雄子弟鄭瑞竹獲得，國內女子全馬冠軍由蔡雅安拿下。
高雄MIZUNO國際馬拉松清晨5:50在世運主場館登場，這次全馬組與超半馬組分左右兩側、同時開跑（圖片來源：高雄市政府運動發展局）
本屆高雄 MIZUNO 國際馬拉松賽事分為全程馬拉松組（42.195公里）、超半程馬拉松組（25公里）及休閒組（4.5公里），今年全馬男女子組冠軍獎金為新臺幣 30 萬元，並提高國內組選手獎金，第一名 10 萬元，第二名 4 萬元，第三名 2 萬元，總獎金高達 210 萬元。
男子全馬冠軍肯亞選手Kennedy Kiproo Lilian賽後表示，自己很喜歡高雄國際馬拉松的路線，今日的氣溫也很涼爽，相較於馬來西亞、新加坡等國家，高雄民眾的加油聲更加熱情，整體跑完並不感覺疲倦，明年還會再來參賽。
肯亞好手 Kennedy Kiproo Lilan 以 2:18:43 成績，拿下全馬冠軍（圖片來源：高雄市政府運動發展局）
全馬男子國內第一名是鄭瑞竹，成績2小時32分34秒，身為高雄在地子弟的他，對於賽事路線非常肯定，在高雄鄉親的加油下，今年也如願將國內第一名留在高雄，而吳睿恩則拿到全馬國內男子組第二名。
鄭瑞竹（右）拿下全馬男子國內第一，學弟吳睿恩（左）拿下第二（圖片來源：高雄市政府運動發展局）
女子國內全馬冠軍蔡雅安說，這次是以賽代訓的方式，而且許多國內菁英前輩都有參加，所以以沒有壓力的心情參賽，盡最大能力跑，沒想到會拿到國內總一，非常意外且驚喜。
蔡雅安奪得國內全馬女子冠軍（圖片來源：高雄市政府運動發展局）
|2019 高雄 MIZUNO 國際馬拉松 全程馬拉松 男子組總排名
|1
|KENNEDY KIPROO LILAN
|2:18:43
|2
|CHARLES KIGEN
|2:18:49
|3
|Chobei Josphat Kiptauni Too
|2:19:33
|4
|Kipsang, David Kipkoech
|2:21:19
|5
|JOACHIM KIPROP SANG
|2:22:24
|6
|ISAAC KIPROP KIGEN
|2:22:49
|7
|Benard KipKemoi Bosuben
|2:23:32
|8
|Francis Kioko Nzyoki
|2:24:04
|9
|ALEX KIPROP LAGAT
|2:26:55
|10
|THOMAS MATHEKA MULI
|2:32:01
|2019 高雄 MIZUNO 國際馬拉松 全程馬拉松 女子組總排名
|1
|JEMIMAH WAYUA MUSAU
|2:44:45
|2
|藤澤 舞
|2:52:08
|3
|Dorcus Jebotip Tarus
|2:59:52
|4
|中島 知美
|3:00:15
|5
|蔡雅安
|3:00:29
|6
|許玉芳
|3:00:52
|7
|朱盈穎
|3:01:57
|8
|楊喬筑
|3:11:57
|9
|許詔程
|3:14:55
|10
|方巧玲
|3:17:31
資料來源：高雄市政府運動發展局
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