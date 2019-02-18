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高雄馬肯亞好手奪冠 鄭瑞竹、蔡雅安奪國內一

2019-02-18 09:30運動筆記 皮卡皮丘

2019 高雄 MIZUNO 國際馬拉松清晨 5:50 在世運主場館盛大開跑，在洪東煒副市長帶領來賓集體鳴笛下，全馬與超半程馬拉松跑者同時出發，緊接著是健康組跑者，大家不畏寒流，開心奔跑，現場充滿歡慶十周年氣氛。 　 　

比賽結果，全程馬拉松男子組由「黑色兵團」囊括前三名，依次是Kennedy Kiproo Lilan、Charles Kigen、Chobei Josphat Kiptanui Too。

全程馬拉松女子組由肯亞女選手Jemimah Wayua Musau成功衛冕、第二名是日本選手藤澤舞、第三名是肯亞選手 Dorcus Jebotip Tarus。

國內男子全馬冠軍由高雄子弟鄭瑞竹獲得，國內女子全馬冠軍由蔡雅安拿下。

高雄MIZUNO國際馬拉松清晨5:50在世運主場館登場，這次全馬組與超半馬組分左右兩側、同時開跑（圖片來源：高雄市政府運動發展局）

本屆高雄 MIZUNO 國際馬拉松賽事分為全程馬拉松組（42.195公里）、超半程馬拉松組（25公里）及休閒組（4.5公里），今年全馬男女子組冠軍獎金為新臺幣 30 萬元，並提高國內組選手獎金，第一名 10 萬元，第二名 4 萬元，第三名 2 萬元，總獎金高達 210 萬元。

男子全馬冠軍肯亞選手Kennedy Kiproo Lilian賽後表示，自己很喜歡高雄國際馬拉松的路線，今日的氣溫也很涼爽，相較於馬來西亞、新加坡等國家，高雄民眾的加油聲更加熱情，整體跑完並不感覺疲倦，明年還會再來參賽。

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肯亞好手 Kennedy Kiproo Lilan 以 2:18:43 成績，拿下全馬冠軍（圖片來源：高雄市政府運動發展局）

全馬男子國內第一名是鄭瑞竹，成績2小時32分34秒，身為高雄在地子弟的他，對於賽事路線非常肯定，在高雄鄉親的加油下，今年也如願將國內第一名留在高雄，而吳睿恩則拿到全馬國內男子組第二名。

鄭瑞竹（右）拿下全馬男子國內第一，學弟吳睿恩（左）拿下第二（圖片來源：高雄市政府運動發展局）

女子國內全馬冠軍蔡雅安說，這次是以賽代訓的方式，而且許多國內菁英前輩都有參加，所以以沒有壓力的心情參賽，盡最大能力跑，沒想到會拿到國內總一，非常意外且驚喜。

蔡雅安奪得國內全馬女子冠軍（圖片來源：高雄市政府運動發展局）

2019 高雄 MIZUNO 國際馬拉松 全程馬拉松 男子組總排名
1KENNEDY KIPROO LILAN2:18:43
2CHARLES KIGEN2:18:49
3Chobei Josphat Kiptauni Too2:19:33
4Kipsang, David Kipkoech2:21:19
5JOACHIM KIPROP SANG2:22:24
6ISAAC KIPROP KIGEN2:22:49
7Benard KipKemoi Bosuben2:23:32
8Francis Kioko Nzyoki2:24:04
9ALEX KIPROP LAGAT2:26:55
10THOMAS MATHEKA MULI2:32:01

2019 高雄 MIZUNO 國際馬拉松 全程馬拉松 女子組總排名
1JEMIMAH WAYUA MUSAU2:44:45
2藤澤 舞2:52:08
3Dorcus Jebotip Tarus2:59:52
4中島 知美3:00:15
5蔡雅安3:00:29
6許玉芳3:00:52
7朱盈穎3:01:57
8楊喬筑3:11:57
9許詔程3:14:55
10方巧玲3:17:31

資料來源：高雄市政府運動發展局

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