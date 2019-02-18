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高雄馬抽獎／跑者體驗調查：「直奔高雄」讚不讚？

2019-02-18 09:34運動筆記 運動筆記

「直奔高雄！」感覺讚不讚？

今年滿十歲的高雄國際馬拉松，因為有你的參賽而不同！

累積多時的訓練實力、伴隨著汗水衝過終點線，完賽獎牌到手！《運動筆記》即日起至3月3日邀請高雄馬跑者表達您參與這場賽事的感受！

點入連結https://bit.ly/2Ijiprc填問卷，完整填答者有機會抽中藍芽體重計、4G智慧手機！

《運動筆記》「高雄馬跑者體驗調查」抽獎獎品：

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點入連結https://bit.ly/2Ijiprc，立馬來填問卷吧！

注意事項：

  • 本活動僅限參加2019高雄MIZUNO國際馬拉松跑者填寫，且每個筆記會員帳號僅限填寫一次問卷，如發現重複填寫，將取消中獎資格，且問卷不納入統計。

  • 獎品數量/品項如活動內容公告所示，顏色隨機出貨，並將於抽出得獎者後公告名單。

  • 《運動筆記》將以email、電話和中獎人聯繫，若在3天內無法聯繫到中獎人，則視中獎人為放棄中獎資格，會再另行抽出其他得獎者遞補。

  • 《運動筆記》保有以上活動之最終解釋、修改、中止之權利。

CP3
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