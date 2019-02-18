高雄馬抽獎／跑者體驗調查：「直奔高雄」讚不讚？

2019-02-18 09:34 運動筆記 運動筆記



「直奔高雄！」感覺讚不讚？

今年滿十歲的高雄國際馬拉松，因為有你的參賽而不同！

累積多時的訓練實力、伴隨著汗水衝過終點線，完賽獎牌到手！《運動筆記》即日起至3月3日邀請高雄馬跑者表達您參與這場賽事的感受！

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注意事項：