高雄馬抽獎／跑者體驗調查：「直奔高雄」讚不讚？
「直奔高雄！」感覺讚不讚？
今年滿十歲的高雄國際馬拉松，因為有你的參賽而不同！
累積多時的訓練實力、伴隨著汗水衝過終點線，完賽獎牌到手！《運動筆記》即日起至3月3日邀請高雄馬跑者表達您參與這場賽事的感受！
點入連結https://bit.ly/2Ijiprc填問卷，完整填答者有機會抽中藍芽體重計、4G智慧手機！
《運動筆記》「高雄馬跑者體驗調查」抽獎獎品：
iNO CP300 4G 智慧小摺機3支 (市價2290元，點擊看商品介紹)
iNO CB760 高準度藍牙體重計10台 (市價1680元，點擊看商品介紹)
點入連結https://bit.ly/2Ijiprc，立馬來填問卷吧！
注意事項：
- 本活動僅限參加2019高雄MIZUNO國際馬拉松跑者填寫，且每個筆記會員帳號僅限填寫一次問卷，如發現重複填寫，將取消中獎資格，且問卷不納入統計。
- 獎品數量/品項如活動內容公告所示，顏色隨機出貨，並將於抽出得獎者後公告名單。
- 《運動筆記》將以email、電話和中獎人聯繫，若在3天內無法聯繫到中獎人，則視中獎人為放棄中獎資格，會再另行抽出其他得獎者遞補。
- 《運動筆記》保有以上活動之最終解釋、修改、中止之權利。
留言