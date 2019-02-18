運動筆記創辦人姚焱堯：馬拉松可帶動地方經濟

2019-02-18 09:56 運動筆記 運動筆記



高雄國際馬拉松邁入 10周年，特別邀請全台最大運動服務平台『運動筆記』創辦人姚焱堯，透過多年在業界的觀察，以及數據的分析，分享台灣路跑產業的現況。

高雄國際馬拉松適逢 10周年（圖片來源：運動筆記）

近5成跑者參賽場次較前一年多 選擇日益理性

近年關於馬拉松賽事退燒與否，一直是跑者及產業界關心的議題，姚焱堯指出日本與美國，跑步熱潮在近年有下滑的趨勢，相對地馬拉松產業在中國則有爆炸性的成長。

在台灣方面，近年來賽事舉辦的場次，變動並不大，但報名並沒有以往熱絡，導致有些賽事停辦；但在統計上， 2018年有接近 5成的跑者，參賽的場次比去年增加。對此姚焱堯推論，路跑賽事確實有退燒趨勢，參賽熱潮降低，表示跑者可能在賽事的選擇上更加理性， Fun Run主題路跑場次的消退，是路跑賽事退燒的主因。

馬拉松跑者選擇賽事日益理性（圖片來源：運動筆記）

台灣馬拉松產業兩大商機：馬拉松博覽會、跑旅

賽事場次減少，不代表馬拉松產業的衰退。台灣民眾跑步習慣日趨成熟，逐漸變成台灣民眾的一種生活型態，與先進國家發展趨勢趨近，跑齡增長、熟齡比例增加，未來發展實屬樂觀；相較於日本與美國，台灣的女性和熟齡族群具有成長潛力，值得開發相對應的跑步商品與服務。

此外姚焱堯也提出數據，說明兩項具有潛力的馬拉松商機。

馬拉松博覽會是馬拉松產業重要的一環，在國外馬拉松博覽會相當盛行，目前台北馬拉松為國內唯一舉辦博覽會的賽事，這是台灣較缺乏的區塊。姚焱堯也以台北馬博覽會三年來，廠商攤位及參觀人數的增長的數據佐證，認為馬拉松博覽會蘊含商機，建議高雄馬評估未來舉辦的可行性。

近年海外跑馬有逐年遞增的趨勢，從 2015年 12%到 2018年 25%，成長幅度超過一倍，也代表國內有 4分之 1的跑友，曾參加過海外賽事。其中日本是國內跑友的首選，主要是以觀光旅遊或朝聖著名賽事為考慮因素，姚焱堯認為這也是馬拉松產業可以發展的方向，甚至吸引國外選手來台跑步，更是未來業界可考慮的一門生意。

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運動筆記創辦人姚焱堯受邀高雄馬分享台灣路跑產業的現況（圖片來源：運動筆記）

建立賽事品牌特色與價值 帶動地方經濟

『運動筆記』每年底都有熱門賽事的評選，對此姚焱堯歸類出「小鎮風土人情」、「峽谷壯麗風光」、「城市馬拉松格局和便利性」，是這些熱門賽事歷久彌新、人氣不墜的主因。

舉彰化馬拉松季為例，彰化縣政府透過串聯地方 9場馬拉松，帶動地方的觀光，挹注彰化縣可觀的跑馬經濟，姚焱堯認為政府、企業、品牌皆可以扮演「東風」的角色，把路跑賽事當作火車頭，結合在地觀光、美食、文創，提升馬拉松產業的發展。

賽事活動扮演推動路跑產業發展的火車頭，若能有效建立賽事活動的品牌價值，可帶動地方經濟；如有政府支持、企業投入、民眾參與及媒體推動，將有助於台灣路跑運動的持續發展，建立優質路跑文化，成為小而美的優質路跑國度。

姚焱堯指出，『運動筆記』從 2014年開始，已經連續施做了 5年跑步大調查，每年皆有超過 5,000位的跑者填答，樣本數量龐大，有助於推論出台灣跑者的輪廓。

高雄市府致贈高雄馬紀念品給運動筆記創辦人姚焱堯（圖片來源：運動筆記）

台灣跑者45歲以上增加最多 女性跑者比例偏低

由數據可以發現，台灣女性的跑者大約落在 30-40%，相對於美、日等先進國家，比例較低；跑友的年紀有逐漸增長的趨勢，尤其以 45歲以上的組別增長最多；年紀增加，跑者經濟能力相對富裕，年收入 50萬以上的跑者超過 6成，與國外的數據互相呼應，姚焱堯笑稱，真的是越跑越有錢。

隨著台灣跑者年紀增長，對應跑齡亦顯著提升，代表持續跑步的比例高；在參賽距離中，全馬組的比例增加最多，參賽距離有逐漸拉長的趨勢； 8成的跑者曾有運動傷害，其中以膝蓋受傷的比例最高； 66.7%的跑者在從事跑步運動後，體重變輕了；有84%的跑者除了跑步外，還會從事其他運動，其中以登山健行、自行車、健身占多數。

台灣的跑者在2018年所買的跑鞋前五名，分別為 Nike、Mizuno、Asics、Adidas及母子鱷魚夾腳拖，一年買2雙跑鞋的人占多數，平均所花費的金額大約落在 2,000-3,000元區間；最喜歡服飾前五名，分別為 Nike、Adidas、Mizuno、迪卡儂及 Asics，穿戴式設備品牌則以 Garmin占多數，比起過去使用穿戴式裝置的跑者有明顯增加，已達到 6成以上。

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