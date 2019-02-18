內科上班族 摘下金門馬國內王

第一次參賽就是男子組國內第一，吳昇蔚對金門馬印象很好。 圖／金門縣政府提供 分享 facebook

低溫加上強風，擋不住參加金門馬拉松八千名選手的熱情，全程馬拉松男子組國內冠軍是內科上班族的吳昇蔚，第一次參賽的他賽後露出滿意笑容，他說：「雖然風勢很強，但締造個人最佳成績，很高興。」

卅九歲的吳昇蔚是產品開發經理，七年前由半程馬拉松開始，這次是個人第十三次全馬，以往最好名次是去年台北國道馬拉松的第五名，今年獲得國內男子組第一，對馬拉松充滿信心，想挑戰世界知名城市馬拉松。

跑出二小時四十五分四十四秒的他，因公司的路跑社開始跑步，這次公司也有四十人前來，他說，原本家人也不同意，因之前馬拉松賽傳出一些意外，「我跟他們強調這些都是沒有注意個人狀況的選手，而今他們不只支持，也會問我獲得第幾名。」這名內科上班族路跑選手，總名次是十二名，排在前是七名外籍、四名大陸跑者。

女子組國內冠軍是國中老師何慶燕衛冕成功，她總成績排名第四，前三名都是外籍兵團。四十七歲的何慶燕說，去年贏得國內冠軍，今年一度考慮要不要前來挑戰，「尋求衛冕的壓力是很大的，還好老公、小孩的支持，讓我決定來試試看。」

金門子弟兵何盡平是半程馬拉松男子組冠軍，受傷開刀後還在恢復中的他說，飽受傷痛之苦後，曾想高掛跑鞋，如果狀況允許，明年東京奧運仍是目標。