嘉義路跑送鞋 跑者讚「賺到」

2019-02-17 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ／嘉義市報導



路跑活動現場最吸睛的焦點是高近3米、寬近8米的巨大充氣雲豹競速路跑鞋，為跑友霸氣加油。 記者王慧瑛／攝影 分享 facebook

農曆年後，嘉義市第一場大型路跑活動登場，「2019第三屆嘉義 ZEPRO RUN全國半程路跑」昨吸引近9000人報名，來自15個國家跑友同樂，年齡從14歲至77歲不等，一同為健康而跑，場面壯觀。

去年ZEPRO RUN嘉義場有5000多人參賽，今年成長至近9000人，可見嘉義地區運動潛力，活動分為21K半馬組、10K路跑組、5.5K健康組，主辦單位提供參加者跑鞋、輕感排汗衣、獎牌、餐盒等完賽禮，沿途備有豐盛補給品，誠意十足，許多跑者讚「完成報名就賺到」。

主辦單位發揮巧思，用標語激勵跑友，例如「那不是汗水，是脂肪的淚水」、「自己報的馬，用爬的也要完賽」等標語。全統運動用品公司總經理余俊芳說，大手筆辦路跑活動，用意在行銷嘉義品牌及選手體驗，也希望帶動運動風氣。

路跑活動會場擺放一只高近3米、寬近8米的巨大充氣雲豹競速路跑鞋，相當吸睛，為跑友霸氣加油，跑友爭相站上特製凸台拍照。

嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安也起個大早，陪市民做健康操。黃敏惠說，嘉義市是健康城市，整個城市都是市民的運動場，運動經濟是具有潛力的產業，也是城市行銷的機會，她將帶領市府團隊結合民間力量，創造運動經濟產業商機，實現「百大品牌拚經濟，百種幸福在嘉義」目標。

來自日本奈良的跑者Tomo Goto參加5.5K健康組，他任教於國立清華大學，已在台居住5年，喜愛台灣路跑文化，昨天專程到嘉義參加路跑，完賽後輕咬獎牌拍照留念。