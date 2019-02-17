訓練心得／春節特訓 阿公成了最佳配速員
我是一個工程師，就目前為止，就是上班打卡制，下班責任制，在家被控制。
一直期待著可以在外頭好好地跑上一回，轉換一下每天面壁的緊繃心情。
我想著，這10天連假該怎麼跑？
記得在2018年的除夕，算是有點疲累且沉悶的心情下完成了甜甜圈20k、50圈。
就很白癡地就只是為了一盒六入的美式甜甜圈。
今年，該怎麼跑呢？我只想著要去探險，我想跑我沒跑過的地方。
星期五我請了一天假，依然先謹慎地輕鬆跑跑完跑步機15k，比平常多了5k。
然後帶著全家回老家，準備開始放假。
我是著麼想的：一個人跑太寂寞，畢竟一整個禮拜，如果喪失了鬥志那可是虧大了。那我找最佳配速員吧！我們可以一早起床，最強應援團就給阿公阿帶。
我的最佳配速員，天生不會跑，就是會吃，又怕胖。我說陪我跑完我請吃飯，拎著Ubike也是可以跟我一起上路的。
跑步的目的出來了，再來就是執行。
第一天就沿著河濱往中永和跑去吧，為了吃。
有了最佳配速員，再加上涼爽約17度的陰天，風速小於10m/s，一早的台北河濱很舒服，就這樣22k到手。
第二天我們去淡水吧，我很興奮地對著最佳配速員說。
但是淡水一早只有星巴克，21k到手。
除夕天最佳配速員要睡覺，那好吧，我去陽明山逛逛。
沒有配速員，沒有吃，陽明山公園看櫻花，除夕的一早一個人都沒有，而且超級冷。
喔，至少有一隻狗。20k到手。
初一去內湖， 因為大年初一吃的地方難找，至少那裏還有最佳配速員想吃又有開的地方。
這天，我是覺得有點累。16k就好。
初二回娘家，最佳配速員懶得理我。
從北部來到中部，我覺得有點中暑的感覺。
這天，下午才漸漸恢復了元氣。
一個人跑就想趕快結束，3個tempo 5k，16k入袋。
初三，最佳配速員還是懶得理我，畢竟回娘家可是大事，身為一個跑者，一定要自己來，是吧？
其實我這天蠻想上八卦山的，可是腳底筋膜炎還有膝蓋都有一點點隱隱作痛。
所以今天先以輕鬆的心情沿著貓羅溪到南投晃晃就好，這天跑到被太陽曬黑了。
痛痛的啃完20k，還好路上吃到好吃的麻糬，腳的痛就這樣簡單被治癒了。(真的嗎？)
初四，最佳配速員看我可憐，沒有Ubike的鄉下，勉為其難就騎著歐兜賣。
莫名其妙的變成間歇跑，5k + 輕鬆跑5k，今天爆了，但還是要去中興新村吃燒餅。
初五，待在娘家的最後一天，終於要結束了，我們去彰化市買不二家吧。
可悲的是沒開...可以想像我們兩個人站在鐵門拉下來的店門口，紅紙黑字寫著明天才開。
相較於我尷尬的眼神，我更害怕的是最佳配速員氣撲撲的臉，冷風風又在旁邊呼呼的吹。
我死定了我，17k，吃的辛苦。
初六回到自己的家，繼續面對冰冷的跑步機，沒了最佳配速員，還真有點沉悶。
是吧？熟悉的11+3k不意外到手。
回頭看這10天，我知道最佳配速員一直都在。
這個年對我這個跑者來說，價值連城。
那....最強應援團呢？？哈....過年她很忙低。
忙著收紅包要給把拔買裝備 XD！
最後...
一個人跑比較快，兩個人跑比較遠，雖然你沒有跑，但謝謝你陪我。
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