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運動筆記探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵
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探索永不止息 日本傳奇越野跑者鏑木毅來台交流

2019-02-15 14:00運動筆記 Run For TAIWAN

由戶外運動品牌 The North Face舉辦的 2019年 TNF100國際越野挑戰賽-台灣站，即將於 4/20、21兩日於新北市金瓜石盛大舉辦，賽道橫跨瑞芳、雙溪、平溪、石碇四個區域，預計吸引超過3000名國內外好手前來挑戰。

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The North Face邀請鏑木毅(中)來台交流（圖片來源：Kai）

The North Face於2月14日特別邀請日本傳奇越野跑者鏑木毅，同時也是世界知名賽事UTMF環富士山超級越野賽的賽事總監，現場與TNF專業教練團黃崇華、陳仲仁、劉治昀、江晏慶以及美女跑者雷理莎互相交流越野跑經驗，並分享他創辦UTMF的歷程，提供建議供台灣參考。為了備戰UTMB環白朗峰超級越野耐力賽，鏑木毅決定到日本以外的國家進行集訓，特別選擇台灣作為集訓的首站，來台集訓主要就是看中台灣的高山密度，多樣的地形和地貌。

台日越野跑者經驗交流（圖片來源：The North Face）

在分享會中，鏑木毅表示他不喜歡與人競爭，回顧人生的前半段，多半都是挫敗的經驗，曾以箱根驛傳為夢想的他，大學期間因為傷痛，而被迫放棄夢想。或許是這些挫敗，驅使他轉變為正向的能量，展開他人生後半段傳奇的越野人生。

現年50歲的鏑木毅，過去是一位公務人員，他善用業餘的時間訓練，在工作與比賽間取得平衡，於越野賽場中榮獲無數佳績，2009年毅然決然辭去工作，成為職業越野跑者，對此他表示：「希望能做更多自己想做的事，想要率直地活著！」至於為何想創辦UTMF環富士山超級越野賽，鏑木毅說道，過去曾參加過五屆UTMB環白朗峰超級越野耐力賽，日本也有一個世界知名的富士山，為了想讓更多人認識日本、認識亞洲，因而興起他創辦UTMF的念頭，同時透過比賽來推廣越野賽跑。

鏑木毅分享越野跑相關經歷（圖片來源：The North Face）

舉辦UTMF必定會遇到困難，例如剛開始的時候，也有許多人反對，不過鏑木毅說道，比賽不只是跑者的活動，賽事可以活化當地的觀光、促進地方的交流，登山道也因比賽而整修得更好，顛覆一般人認為越野跑會破壞環境的想法，因為這些正向的效益，也讓民眾對於越野跑的接受度越來越高。已達知命之年的鏑木毅，今年將再次挑戰UTMB越野賽事，10年前曾獲得UTMB第三名的他，提到現在的體力已經大不如前，但是他想要身體力行，鼓勵他人不必在意年紀，別讓條件限制住自己，勇於追夢、挑戰極限。

台日交換信物儀式（圖片來源：Kai）

台日交換信物儀式（圖片來源：Kai）

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