賽事心得／葫蘆墩花博馬 前導車扛上肩陪我跑完第一名

2019-02-15 09:44 運動筆記 紀怡姍 13



過了一個年也該好好來補上一月的比賽心得了，一月份參加的就是「2019葫蘆墩世界花博馬拉松」休閒組12公里，本場賽事有全馬、超半馬、休閒組12K、健走組3K，每一個組別都會經過花博園區，全馬更是會跑過花博的三大園區-豐原、后里、外埔。

4:30抵達會場/老樣子，具大家的習慣應該都會在前一個小時抵達會場，為了不與大家擠，寧可提早30分鐘，可以省去很多時間，我們已經夠早了，沒想到我那瘋狂的教練4:00就到了，車子可以停到豐原體育場內（傻眼），雖然4:30到現場還有幾個車位可以停，但擔心等一下結束不好出來，所以我們還是選擇停在體育場外，但沒想到的是，還真的是一位難求，繞了幾圈，停在離體育場約500公尺遠的小公園旁，幸運的是剛好有乾淨的廁所。

其實還沒有很多人到現場，大家有沒有很疑惑為什麼我們明明跑休閒組１２Ｋ要這麼早抵達？我自己也是超疑惑為什麼全馬／超半馬／休閒組要一起起跑？誰來告訴我（翻桌）。

一早現場還是非常的寧靜，只有工作人員開始忙碌的聲音

悠閒了一下四處拍拍，我們就著裝準備暖身，今天天氣是陰涼陰涼，長褲及風衣外套都還是穿在身上，基本的動態熱身後，教練帶著我們緩跑體育場外圍約２ＫＭ，把身體熱開後，等等開賽，就不用前幾公里還要等身體熱開，手錶顯示５：４５，將裝備上身，該卸下的卸下，教練帶著我們做最後５趟的短距離衝刺，準備上起跑線 ，這次沒能擠到最前面，一來是因為三個組別一起起跑人很多，加上拱門約3-4個跑道寬而已，所以就順其自然從旁邊慢慢跟著人群跑。

取自運動筆記相簿

通過感應地墊已經花費了1分鐘33秒，剛通過一個小拱門後，接著要通過的是體育場的小側門－在經過體育場的大門口，真的是超漫長的一段路。

沒多久來到的是機車地下道，約３個人並排這麼寬而已，此時眼神與心都已死，教練偶爾轉頭確認我是否有跟上，也因為地下道很窄，大家都想把握時間，只要稍有空隙，就馬上被迫跟教練隔離，然後再想盡辦法的跟上。

好不容易通過了地下道，眼前的是高架橋道路，心已經死到不能再死，突然想起好久沒有去朝陽後山跑坡了，跑起來還是小吃力，鈍鈍的阿～～教練也感受到我的吃力，在旁邊以為自己在訓練新兵呼喊著口號＂１２，１２，１２，１２＂（ＯＳ這位先生你是有什麼事？）

一座高架橋道路接著而來的又是一座高架橋道路，此時心裡早就先把這次的目標放一旁了（期待可以６０分鐘內完賽），想說我到底是參加什麼比賽，不是休閒組12公里？應該是要順順的跑完阿～怎麼這麼坎坷！

下高架橋後，想著總會熬過了，就穩穩地跑回去吧！

疑？不對喔！為什麼大家都要上階梯？

旁邊的男跑者，一邊跑著一邊大喊：乾！這是越野跑嗎？

經過前面兩座高架橋的洗禮，其實腳已經有點痠軟，再看到這個階梯橋（約70-80階吧?）

就跑吧！

跑階梯又跟跑坡用的肌群不同，簡直是洗三溫暖，下橋更是要小心，深怕一個腳軟就滾下去了。

每次下坡或下階梯我都會安慰自己一下，這是最後一個了，心裡想兩座橋加上一座階梯也應該夠了，此時只想趕快奔回終點，結束這一場鬼比賽，第一次參加比賽跑階梯的。

大約也是在這個路途點，超越女總一，來到了第一名的位置，早就不管什麼第一名，只想趕快回到終點的懷抱，看見前方有交管，心想一路很順利地都沒有被攔下來，也希望這個紅燈趕快變綠燈，前導車幫我呼喊著交管讓我先過，接近路口很順利剛好轉換綠燈可以通過，來到了葫蘆墩花博園區，看著前方的跑者一個個上了階梯，我心裡只有無限的髒話，又是一座階梯橋，到底哪裡來這麼多上上下下

後來讓我釋懷這些不舒服，是我看到前導車非常悲劇的一邊吹哨子一邊幫我開路，一邊下車，一邊再把前導車扛在肩上，跟著我一起往階梯橋往上跑，階梯橋上人還是非常多，此時他還一邊吹著哨子幫我開路，真的是非常辛苦，我真的是沒什麼好靠腰的了！

上了最後一個階梯橋，除了腳軟還是腳軟，更專心地踏穩每一步，教練也一直在旁邊跟緊我，一直評估我的狀況，適時加速減速，旁邊的跑友也給我許多鼓勵，除了加油聲外，還讓我在壅擠的階梯橋上開路讓我先過，真的超級有愛的！

進入園區後開始與健走組３Ｋ的跑友一起跑，前導車在剛剛的氣喘吁吁中，還是非常努力的幫我開路＂逼逼逼＂，人潮越來越多代表終點也要到了，終於！這大概是我第一次跑１２公里這麼想結束的一場賽事吧

（哈哈哈哈哈哈哈哈）誠實面對自己的感受

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謝謝教練依然帶著我穩穩地回到終點，謝謝你總是犧牲自己可以更好的機會來成就我們。

大會成績０１：００：５０

晶片成績００：５９：１７

總排名 第１７名／８７８

性別排名 第一名／３８８

教練及素妃也都拿下了１２公里的總排第八名（但教練硬要說自己是女總一，因為他跑在我前面）

完賽禮：小包的白米／礦泉水／大條薄浴巾／鹹粥

獎牌樣式：覺得蠻可愛的，與主題有呼應到

獎盃與得獎禮物：有點像神主牌（哈），主辦單位很用心還有準備禮物（讚）是白米和襪子

聊聊這場賽事的優缺點，給大家參考一下！

1.豐原體育場外圍非常不好停車，如果提早到可以停場內，但跑完要出去又是另一個難題。

2.休閒組的１２公里，一點也不休閒阿！我無法想像全馬和超半馬爬了幾次坡和階梯！

3.雖然人數3000上下，但意外的是上廁所都不用排隊，體育場內也都有廁所，流動廁所也有不少座。

4.現場空間足夠，區域規劃不錯，列印成績／領完賽禮／賽後補給幾乎都沒有塞車。

5.出發起點過窄，前段塞蠻久的，或能規劃將各組起跑時間分開。

6.頒獎時，其實獎盃是放在盒內的，可能比較方便或擔心打破吧！但還是覺得拿出來比較有感覺，女生組後來都有自己在台上打開來合照。

7.完賽禮及獲獎禮物都蠻實用的，大條浴巾送給大嫂當孩子的包巾，白米送給我媽，襪子自己穿。

8.安排全馬可以經過三個花博園區蠻用心的，應該可以看到不少美景喔。

好哥哥系列 之 問哥哥如果得名要請我吃什麼？

哥哥很豪氣地說第一名吃皇潮鼎太陽百匯

第二名 第三名 三井任選

第4-10是比較可怕的，跟哥哥單獨吃晚餐

第10名後，還要幫他帶小孩

我哥哥總是不會讓我失望 ：）

還是請全家人去吃喔！馬上問哥哥說我下一場是2/24，要吃什麼？

大招搖還硬要帶獎盃去吃飯紀念這一刻

２０１９每月一場比賽 (四月賽事還在尋尋覓覓 ^_^)

2/24 2019 臺中世界花卉博覽會國際馬拉松-聆聽花開的聲音(12K)

3/24 2019 神岡馬神豐國際同濟會全國公益馬拉松(22K)

5/05 wings for life world run