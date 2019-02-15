賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 430列車配速計畫

2019-02-15 09:25 運動筆記 林宗慶



圖片來源：官方網站

前言

南台灣最大的國際馬拉松盛事 - 熱情無比的高雄國際馬拉松即將在2月17日開跑了...

此次路線依然是以城市馬為主，賽道上有熱情的阿公、阿嬤、樓上、樓下的熱情鄉民在加油歡呼外，還可以經過許多知名地標高雄巨蛋、愛河之心、美麗島捷運站、中央公園捷運站、駁二藝術特區、環狀輕軌、蓮池潭、援中濕地、蚵仔寮漁港，最後回到高雄國家體育場，絕對會讓你體力滿滿的想一直跑下去。

今年已經是第十屆的高雄國際馬拉松更是擴大舉辦，當然也少不了運動筆記來共襄盛舉，這次也提供許多車次供跑友選擇：

資料來源：運動筆記提供

車長介紹

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圖片來源：運動筆記

王楓：江湖人稱「波馬楓」，跑齡5年，全馬PB 3:33:18，擔任過5場半馬、2018台南安平馬、2018台北馬、2019新竹城市馬全馬配速員。

林宗慶：在跑馬的路上，喜歡在幫助人中得到成就感，除了是運筆的配速員外，同時也是盲人朋友的視障陪跑員。

配速計劃

圖片來源：官方網站

從高度表看出全程平緩的賽道，是可以以穩定的速度持續推進至終點，整個賽道有15個補給站，每站預計停留30-40秒，以及為了後半馬應該會曬到不要不要的豔陽天，在30K前，都會以不高於每公里6分15秒的均速前進，過30K到終點的均速會以每公里6分20-25秒推進。

賽前小叮嚀

1. 根據氣象預報，高雄白天溫預計21-27度，而據高雄的朋友透露，近日白天大約在9點過後就會出現豔陽天的情況，對於跑者也是一項考驗，也請跑友隨時補水並注意自己的身體狀態

2. 更多的詳細資訊，可參考官網提供的手冊電子檔

3. 歡迎搭乘本班舒適列車，車長除了有顯眼的氣球提供識別外，還穿著帥氣的運動筆記配速列車背心，都可以輕鬆上車，一定要坐好坐滿喔