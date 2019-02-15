星辰盃親子慈善嘉年華 全家都能玩得盡興！

2019-02-15 09:55 運動筆記 Jack Lee



「台北市星辰運動文化協會」是由一群愛運動及視障同胞一起組成。長期以來提倡「樂在運動， 有愛無礙」之精神，盼能促進社會運動風氣及關懷身心障礙族群，並推廣市民參各項運動及文化活動之 興趣，活動期間，不僅邀請視障表演團體，期望用耳、用手， 「看見」不一樣的自己，建立一個友善無 障礙的社會!

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至2014年起，固定於每年4-5月期間舉辦「星辰盃」，每年吸引近2500-3000人前來共襄盛 舉，本次星辰盃活動不僅承襲傳統健走、園遊會，今年更融合「親子主題」，加入親子健走、親子手作 體驗教室、親子ZUMBA及親子有氧拳擊，吸引親子客群參與此次活動，不僅共同推廣健康運動的概念， 更能讓孩子們從快樂中，分享自己的喜悅及幸福，給更多需要幫助的身障朋友們，將這份有愛的環境綿 延下去!

拳擊課程

風靡國內外的踢拳擊以速度與靈敏聞名，不只大人熱愛，更適合孩子鍛煉協調反應力哦！ 踢拳擊課程包含基礎踢拳擊技巧訓練與閃躲練習，快速的出拳、踢擊與腳步變化，讓訓練樂趣十足，更充分考驗孩子的思考與應變能力。 透過不斷練習，孩子們還能建立防身基本概念， 具備保護自己的能力。兼具防身與運動的優質武術，是孩子們的運動首選哦！

「武甲」介紹武甲推廣武術訓練逾十年，長期開設兒童武術課程及冬/夏令營課程。 我們提供專業而有熱情的師資，陪伴孩子學習武術、強化身心，並且在習武的過程中，引導孩子們體會『學習尊重』、『熱愛成長』、『秉持良善』三大價值。 期待每一位來到武甲的孩子，不僅能夠享受武術運動，更能透過武術訓練得到正向成長。

ZUMBA KIDS介紹

想跟上現在最流行的有氧運動ZUMBA嗎?想要暫時拋開煩惱跟著音樂搖擺，好好的流一場汗嗎?這次特別邀請「綠動能瑜珈舞蹈班負責人、Adidas台灣區簽約教練、屈臣氏千人一塊跳Zumba 活動老師 」 JOE 以及JENNY老師，帶領大朋友及小朋友們好好地跟著音樂爆汗一場！

活動名稱： Star Walk 2019親子慈善嘉年華

活動日期：2019 年 04 月 12 日 (星期五)-2019年 04月14日(星期日)

健走時間：2019年04月13日(星期六)

活動地點：圓山花博入口廣場(捷運圓山站一號出口)

報名網址：http://bit.ly/2TPn5pM

原文出處：活動咖