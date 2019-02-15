跑步知識／三大心法 解鎖越野跑成就關鍵

2019-02-15 14:00 運動筆記 Medic Iron



當路跑熱潮退燒，賽事開始大洗牌時？賽事的特殊性還有品質往往是參賽者選擇賽事的重點項目了。特別是近一年來越野跑開始成為許多路者的另一個新選擇時，醫護鐵人也在實際參賽支援時，發現了許多越野跑與城市路跑差異的眉角，而參加越野跑賽事要留意哪些事項才能玩得盡興，醫護鐵人創辦人陳彥良跟大家聊聊自己人才分享新手入門三心法。

心法一

跑姿及步幅面對山中複雜多變的環境，建議初學者參加相關賽事時維持正確的姿勢、重心壓低，避免因擔心路面崎嶇，進一步導致緊張所造成肢體與膝蓋太僵硬、緊繃的情況所造成的相關運動傷害。在跑步時嚴禁在手中握有任何物體，如水、手機等。這樣在遇到障礙物、絆倒、摔跤，雙手才能在第一時間進行反應。

再者，不要只是低著頭跑，而是邊跑邊注意周遭的環境，取較好跑的路徑：例如前方有深坑，但可以從旁邊繞道的話就要選擇繞道，因為可能為了跳過深坑造成腳踝扭傷。另外建議善用身旁的大石或樹幹做支撐，不小心跌倒還可以抓上述當緩衝，避免直接撞到頭或是脊椎等重要部位。如果地面上有水漥或是草比較長，則須留意是否有石頭或樹根等造成扭到的障礙物。

上坡段可依照坡度幅度調整上半身前傾角度，通常愈陡的上坡需要前傾的角度則越大，而下坡時身體自然放鬆不刻意加速。再來若地面是乾的，就避開石頭、樹根踩在土上；如果地上泥濘或鋪滿乾樹葉，腳步便要放緩。

若坡度太陡，則可再放緩速度以雙手當輔助往上爬。若遇下坡、大幅跳躍和階梯時，雙臂可微張幫助平衡並將身體重心放低，減緩瞬間著地時對身體的衝擊及膝蓋的負荷，降低摔傷的機率有別於公路賽事，建議在越野跑時步幅降低至平時的 80-90%，利用小碎步的前進方式取代跨大步，除了讓自己適應環境外還能有加速的效果。另外一個參考的指標是，若是1小時內的越野跑（或是 5-8 公里距離），步伐可以大一點；而當距離再長一點時，為了省力，步伐則要更小。

越野跑時身體的傾斜與重心是關鍵 圖片來源：運動筆記

心法二

對自己好點，你需要專業的越野裝備山中跑步最常出現的不外是抽筋、扭傷、擦傷、失溫等狀況，通常建議跑者穿著長袖或短袖（可搭配袖套）的排汗衣或一件有拉鍊的吸濕排汗的口袋風衣。在下半身部分，建議可以穿著緊身或壓縮長褲為或短的緊身褲再搭配小腿套，除了保護保護腿部擦磨傷跟撞擊外，還可以固定肌肉晃動調整血液循環。

若是自助跑或是補給站設置較少則建議自己背水袋。越野用水袋背包挑選原則主要是著重在與軀幹的貼附效果，1~2公升即可，重要在不要過於晃動，雙肩帶的透氣或加厚設計，跟是否有收納小網狀袋，則視個人需求而定。另因應越野跑中的泥地、上下坡、草地、石階、溪水等地形，選擇一雙鞋面透氣而抓地力及耐磨度較佳的越野鞋。建議不要選擇太合腳的跑鞋，確認腳指頭不會頂到鞋頭才是比較適合的鞋款，因為各種越野跑面對的是泥地、草地、碎石路等路面，常要做出許多橫移、跳躍、扭轉的動作，太合腳的鞋子容易長水泡與出現指甲斷裂、黑指甲等狀況。

至於頭部則可以使用頭巾或小帽來吸汗、遮陽，而太陽眼鏡建議使用淡色系抗UV的鏡片，增加視野的辨識度。若參加的賽事時間會持續到傍晚建議跑友也要攜帶頭燈。最後手套及GPS手錶那怕不用出發時就戴上但建議一定要攜帶，因為難保在山中遇到迷路時，透過GPS能夠辨識方向，而手套在遇到搬運或是崎嶇路況時也可提升行動效果。

越野跑時建議挑選淺色鏡片的太陽眼鏡 圖片來源：ZIV官網

心法三

避免發生越野跑常見的運動傷害如果以時間及頻率來分類越野跑造成運動傷害，可簡單分為常見、一次性、突發性與長期性三類。

1. 常見（抽筋、水泡）

1.1抽筋

1.1.1 抽筋如何預防：在賽場上抽筋通常不外乎是運動過量、脫水、電解質失衡或是緊張所造成，而賽前有效的訓練，規律定時伸展，避免過度疲勞等等，或是先補充鹽礦物錠跟電解質等這些都可以預防抽筋。

1.1.2 處理要訣：除了及時補充水分及鹽礦物錠跟電解質外，透過儘緩慢、持續的拉伸痙攣肌肉加上採用按壓、揉、捏手法放鬆肌肉是不二法門。

適時補充電解質可以預防抽筋 圖片來源：醫護鐵人官網

1.2水泡

1.2.1 水泡如何預防摩擦、高溫、水分是形成水泡的主要原因，建議慎選襪子及跑鞋，因為腳部的表層皮膚會由原本與跑鞋互相摩擦，進一步為表皮層與「真皮層」摩擦導致水泡增生。

1.2.2 水泡處理要訣：

A.摩擦區域擦傷，但未生成水泡對擦傷的區域進行冰敷後再塗上藥膏。

B.水泡已經形成但未破使用消毒過後的針頭刺破水泡，並用無菌的紗布按壓，使水泡上的水流出並讓皮自然貼回。切記不要將水泡上的皮撕開，除了會造成更大的傷口外，還會提升傷口感染機率。

Ｃ.水泡已經破損請先用無菌的紗布將體液吸乾，再用生理食鹽水清洗傷口，待傷口乾燥後塗上藥膏，最後再使用OK繃等包紮傷口。

2.一次性（滑倒、割傷、摔跤、絆倒、刮傷、扭傷等）

2.1 如何預防：將注意力放在路面和每一步的著地點，並穿著適當的防護衣褲或護具及依經驗選擇最佳路線（同一路線可能有 2-3 條以上跑法），特別是處於疲勞狀態下時更要讓自己保持專注。

2.2 處理要訣：

2.2.1 開放型傷口應該立刻摁壓住受傷部位，進行止血。並儘快使用清水清洗傷口，保持傷口清潔以免細菌滋生受到感染，並進行包紮。當傷口很深或有東西扎進去時應及時就醫。

2.2.2 扭傷如果腳踝扭傷時使用攜帶1.5米的運動貼布（athletic tape）用來固定受傷的腳踝，包扎時要確保不會影響到正常的血液循環。而當你順利離開賽事現場後，要記得將包扎好的貼布拆除，並進行POLICE處理，POLICE就是：保護（Protection）、適量復健（Optimal Loading）、冰敷（Ice）、壓迫（Compression）、抬高（Elevation）

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越野跑的賽道往往考驗選手的應變能力 圖片來源：運動筆記

3. 突發性（被蛇類、動物攻擊）

如何預防：透過行前教育或與經驗豐富的人同行，加上完整的運動保護裝備，可大幅降低風險。另外，手機一定要記得隨時攜帶必要時可以進行求救。

4. 長期性

如何預防：越野跑最常見的就是足底筋膜炎、膝蓋肌腱炎等問題，建議不要在短時間內大量增加的里程數。並透過訓練及改善跑者增強股四頭肌及相關肌群的肌力，讓身體能夠承受所需負荷的重力。貼心叮嚀：有命才有賽事筆者常見到許多朋友為了耍帥耍酷拚速度，常做出自己能力以外的事情，但是運動應該要是健康的，所以心態健康路方能走得長遠，切莫因一時之快反讓運動傷害了自己。